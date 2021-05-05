|Название
|Категории курсов
|Ссылка на школу
|Advance
|Перейти
|Geekbrains
|Программирование, Дизайн, Маркетинг, Управление
|Перейти
|HTML Academy
|Перейти
|ITgenio
|Перейти
|Level One
|Перейти
|Lingualeo
|Перейти
|LoftSchool
|Перейти
|Novakid
|Перейти
|Otus
|Аналитика, Программирование, Управление
|Перейти
|ProductStar
|Перейти
|Qmarketing Academy
|Перейти
|Skillbox
|Программирование, Дизайн, Маркетинг, Создание контента, Управление, Аналитика
|Перейти
|Skillfactory
|Перейти
|Skypro
|Перейти
|Skysmart
|Перейти
|TutorOnline
|Перейти
|XYZ
|Перейти
|Айкьюша
|Перейти
|Алгоритмика
|Перейти
|Викиум
|Перейти
|Всё сдал!
|Перейти
|ЕГЭ-Студия
|Перейти
|Инглекс
|Перейти
|ЛогикЛайк
|Перейти
|ПрофГид
|Перейти
|Среда обучения
|Перейти
|Тетрика
|Перейти
|Уроки Легенд
|Перейти
|Учи.Дома
|Перейти
|Фоксфорд
|Перейти
|Яндекс.Практикум
|Перейти
Лучшие школы онлайн-обучения
Сейчас обучению онлайн уже никого не удивишь, особенно в последние несколько лет. Такое образование может быть полноценным и ничем не уступает по качеству оффлайн-обучению. Самое главное здесь – это продуманная программа курса и выбор преподавателей. От этого напрямую зависит качество процесса.
Выбирая онлайн-школу, легко запутаться – сейчас их очень много, и большинство людей обращает внимание на цепляющую рекламу и цены. Цель нашего проекта – помочь пользователям выбрать школу для онлайн-обучения, которая в полной мере удовлетворяет их требованиям.
При составлении рейтинга онлайн-школ мы обращали внимание на следующие показатели:
- отзывы реальных пользователей;
- полнота информации (программа обучения);
- соотношение цена/качество;
- преподавательский состав;
- дополнительные бонусы и скидки;
- доступность и удобство.
Вам не нужно искать информацию в разных источниках, тратить время на подбор и сравнение – все уже собрано на нашем сайте. Благодаря удобному функционалу, поиск необходимой школы или факультета доступен в пару кликов.
Школы онлайн-обучения: особенности и преимущества дистанционного образования
Школы, представленные на нашем сайте, предлагают своим ученикам получить знания у лучших преподавателей не только в стране, но и в мире. Здесь вы можете найти курсы практически на любую тему, выучиться востребованной и высокооплачиваемой профессии и получить дополнительные знания на факультете для продвинутых специалистов.
К некоторым курсам вы будете иметь свободный доступ до конца жизни – это очень удобно по сравнению с бесплатными вебинарами, записи которых удаляют через сутки-двое после проведения.
Вы можете выбрать программу обучения практически на любом языке (конечно, наибольшей популярностью пользуется английский).
Поскольку основатели школ уверены в качестве подаваемой информации, при прохождении некоторых курсов у вас есть возможность вернуть до 100% денежных средств, если вам не понравится обучение. Доступен кэшбек с использованием сторонних сервисов. Некоторые программы можно приобрести в рассрочку. Также вы можете купить курсы со скидкой или выиграть обучение в подарок.
Дистанционное обучение в онлайн-школах доступно как для взрослых, так и для детей. Вы можете учиться группой или заказать индивидуальные занятия. Вариантов множество! Опытные преподаватели даже помогут вам определиться с выбором – для этого нужно всего лишь пройти онлайн-тестирование или задать вопрос специалисту.
Что предлагают школы
Школы предлагают обучение на 300 курсах и 70 факультетах:
- Программирование
- Веб-разработка
- Маркетинг
- Управление
- Игры
- Мультимедиа
- SEO
- Дизайн
- Креатив
- Инженерия
- Тестирование
- Аналитика
- Менеджмент и многое другое.
Вы можете приобрести одну из 140 профессий:
- Системный администратор
- Инженер
- Веб-разработчик
- Программист
- Архитектор информационных систем
- Разработчик игр
- Дизайнер
- Директор/управляющий
- Маркетолог
- SMM-специалист
- SEO-специалист
- Автор подкастов
- Художник персонажей
- HR/Рекрутер
- Аналитик
По окончанию обучения вам помогут устроиться на работу. Во время учебы с вами будет заниматься личный преподаватель, проверяющий домашние задания. Это поможет вам быстрее вникнуть в тонкости профессии, перебороть страх неизвестности и найти свое место в жизни.
Надеемся, что благодаря нам вы сможете выбрать наиболее комфортный вариант дистанционного обучения.