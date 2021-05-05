Лучшие школы онлайн-обучения

Сейчас обучению онлайн уже никого не удивишь, особенно в последние несколько лет. Такое образование может быть полноценным и ничем не уступает по качеству оффлайн-обучению. Самое главное здесь – это продуманная программа курса и выбор преподавателей. От этого напрямую зависит качество процесса.

Выбирая онлайн-школу, легко запутаться – сейчас их очень много, и большинство людей обращает внимание на цепляющую рекламу и цены. Цель нашего проекта – помочь пользователям выбрать школу для онлайн-обучения, которая в полной мере удовлетворяет их требованиям.

При составлении рейтинга онлайн-школ мы обращали внимание на следующие показатели:

отзывы реальных пользователей;

полнота информации (программа обучения);

соотношение цена/качество;

преподавательский состав;

дополнительные бонусы и скидки;

доступность и удобство.

Вам не нужно искать информацию в разных источниках, тратить время на подбор и сравнение – все уже собрано на нашем сайте. Благодаря удобному функционалу, поиск необходимой школы или факультета доступен в пару кликов.

Школы онлайн-обучения: особенности и преимущества дистанционного образования

Школы, представленные на нашем сайте, предлагают своим ученикам получить знания у лучших преподавателей не только в стране, но и в мире. Здесь вы можете найти курсы практически на любую тему, выучиться востребованной и высокооплачиваемой профессии и получить дополнительные знания на факультете для продвинутых специалистов.

К некоторым курсам вы будете иметь свободный доступ до конца жизни – это очень удобно по сравнению с бесплатными вебинарами, записи которых удаляют через сутки-двое после проведения.

Вы можете выбрать программу обучения практически на любом языке (конечно, наибольшей популярностью пользуется английский).

Поскольку основатели школ уверены в качестве подаваемой информации, при прохождении некоторых курсов у вас есть возможность вернуть до 100% денежных средств, если вам не понравится обучение. Доступен кэшбек с использованием сторонних сервисов. Некоторые программы можно приобрести в рассрочку. Также вы можете купить курсы со скидкой или выиграть обучение в подарок.

Дистанционное обучение в онлайн-школах доступно как для взрослых, так и для детей. Вы можете учиться группой или заказать индивидуальные занятия. Вариантов множество! Опытные преподаватели даже помогут вам определиться с выбором – для этого нужно всего лишь пройти онлайн-тестирование или задать вопрос специалисту.

Что предлагают школы

Школы предлагают обучение на 300 курсах и 70 факультетах:

Программирование

Веб-разработка

Маркетинг

Управление

Игры

Мультимедиа

SEO

Дизайн

Креатив

Инженерия

Тестирование

Аналитика

Менеджмент и многое другое.

Вы можете приобрести одну из 140 профессий:

Системный администратор

Инженер

Веб-разработчик

Программист

Архитектор информационных систем

Разработчик игр

Дизайнер

Директор/управляющий

Маркетолог

SMM-специалист

SEO-специалист

Автор подкастов

Художник персонажей

HR/Рекрутер

Аналитик

По окончанию обучения вам помогут устроиться на работу. Во время учебы с вами будет заниматься личный преподаватель, проверяющий домашние задания. Это поможет вам быстрее вникнуть в тонкости профессии, перебороть страх неизвестности и найти свое место в жизни.

Надеемся, что благодаря нам вы сможете выбрать наиболее комфортный вариант дистанционного обучения.