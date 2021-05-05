Профессия web-разработчик

Профессия «разработчик» является одной из самых востребованных в IT-сфере. Они нужны везде – и в крупных, и в небольших компаниях, и в стартапах. Web-разработчик пишет скрипты, которые помогают управлять различными сервисами и интернет-магазинами. Поэтому без такого специалиста в онлайн-бизнесе просто не обойтись! Без работы он точно не останется.

Необходимые знания и навыки

Каждый веб-разработчик должен знать:

синтаксис, команды, документацию и фреймворки,

методологии программирования и чем они отличаются,

принципы составления запросов к базам данных,

различные языки программирования (самый популярный, с которого начинается обучение – PHP),

как работать с Git.

Это необходимый минимум. В зависимости от того, какую специализацию вы выберете, могут потребоваться другие навыки.

Если вы учитесь самостоятельно, то будет сложно систематизировать знания и понять, в каком направлении двигаться. На курсах у профессионалов вам объяснят разницу между разными специальностями (например, frontend- и backend-разработчик), проконтролируют ваши знания при помощи домашних заданий и тестов, научат работать в команде и даже помогут с трудоустройством. Поэтому рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

Зарплаты специалистов

По данным ХабрКарьеры за прошедший 2020 год, зарплаты веб-разработчиков составили от 40 000 руб. до 300 000 руб. Такой большой разброс объясняется тем, что обязанности специалистов могут быть очень разными, соответственно требуются разные знания.

Зарплаты можно распределить следующим образом:

Intern (Стажер) – от 40 000 до 55 000 руб.

Junior (Начинающий) – от 60 000 до 85 000 руб.

Middle (Средний уровень) – от 100 000 до 150 000 руб.

Senior (Высокий уровень) – от 180 000 до 250 000 руб.

Team lead (Руководитель отдела) – от 255 000 до 300 000 руб.

Если у вас нет или мало опыта, вы можете устроиться в небольшую студию. На неполный день зарплата составляет ориентировочно 25 000 руб., на полный - минимум составляет 40 000 руб. Уже через пару месяцев практики вы можете рассчитывать на более высокий доход.

Предложения есть всегда – на биржах фриланса (там тоже можно брать разовые заказы для прокачки навыков), в офисах любого города, а также на удаленке, где вы не будете привязаны к графику и можете сотрудничать с любой компанией в мире.

Специальность web-разработчик: обучение с нуля

Web-разработка – та сфера, где не стоит учиться с нуля самому. Даже если вы скачиваете учебные пособия или общаетесь с друзьями-программистами, этого недостаточно - вам нужно иметь хотя бы базовые навыки. В курсах программирования, которые вы найдете на нашем сайте, программы обучения тщательно продуманы профессионалами. Для уже опытных специалистов мы предлагаем курсы повышения квалификации на факультетах, где можно расширить свои знания.

Работая с учителями продвинутых школ, вы получите знания в полном объеме, сможете избежать многих ошибок и сэкономить время. На нашем сайте представлено множество вариантов. Вы можете учиться как онлайн, так и посещать занятия очно. Школы предлагают бонусы – такие, как трудоустройство, дополнительные материалы по теме, большие скидки и подарки. Найти вариант, подходящий по цене и другим параметрам, совсем не сложно. Если вам понадобится помощь, вы можете связаться с консультантом для прояснения непонятных моментов. Ознакомьтесь со списком ниже и выберете лучшие курсы для себя!