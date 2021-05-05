Курсы по Swift

В рейтинге TIOBE Swift занимает 10 место. Учитывая огромную конкуренцию, это очень высокая позиция. Данный язык программирования разработан компанией Apple. Вы можете использовать его для написания приложений для настольных ПК, мобильных приложений и серверов. Это чистый язык программирования, в котором в стандартной форме сначала пишется вся программа, затем ее компилируют и запускают. После компиляции вы не можете легко заглянуть в него и изменить что-то в программе, так как все уже зашифровано и сжато. Но процесс делает такую программу намного быстрее скриптов.

Язык заточен под Mac, iOS, Apple TV, Apple Watch, для которых программисты создают приложения. Что касается Windows и Android – с ними он пока еще не совместим.

Преимущества языка:

высокая производительность,

предпросмотр результата,

простой синтаксис,

безопасный код,

хорошая скорость.

В нашем каталоге вы найдете лучшие курсы разработки на Swift для начинающих и профессионалов, мечтающих поднять свой уровень навыков.

Обучение разработке на Swift с нуля

Если вы уже программируете на разных языках, обязательно подумайте о Swift. Нет ничего лучше для Apple. Если он будет вашим первым языком, вам лучше начать с Python. Он более легок для новичка. Затем вы можете переключиться на Swift и другие языки. В любом случае, наилучшим вариантом станут занятия с профессионалом, а не самообразование.

Изучение профессии в онлайн-школе быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.