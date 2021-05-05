Курсы программирования Python

Этот язык программирования не отличается сложностью и будет легко понятен тем, кто знаком с английским. А простой синтаксис, без использования кавычек и запятых, позволяет сократить количество строк в коде. В то же время, на Питоне можно написать любую программу, затратив при этом меньше времени, чем если вы будете работать с Java или PHP.

Python используется почти во всех IT-проектах либо как основной инструмент для разработки, либо для написания прототипа или отдельной части программы. Поэтому его знание пригодится, даже если вы собираетесь работать с другим языком.

Используя Python, можно написать:

игру,

базу данных,

бота,

создать дополнительную реальность,

парсер,

нейронную сеть,

backend сайта.

И все это будет быстрее, чем на других языках. Это очень важно для IT-компаний, поскольку на отладку и запуск программ порой тратится очень много времени, которое может обойтись дорого.

В рейтингах популярности он занимает высокие позиции – третье место у Tiobe и первое – у Github. Оценка основывается на количестве специалистов, использующих Python, во всем мире. Соответственно, многие мечтают его изучить. В рейтинге Pypl, который оценивает количество запросов по учебным материалам, касающимся языков программирования, Питон занимает первое место.

Где найти лучшие курсы Python?

Нетрудно изучить специальность с нуля, если выбрать соответствующие курсы разработки Python. Умения и навыки, которые вам понадобятся, зависят от области, в которой вы собираетесь работать после окончания учебы. Если у вас есть опыт программирования, то вам будет проще освоить эту профессию. Также не лишним будет знание английского языка – многие термины окажутся интуитивно понятными.

Обучение разработке Python откроет вам широкие возможности для карьерного роста и поиска работы в топовых компаниях. Выбирайте и убедитесь, что изучение языка Python совсем не сложно.