  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по программирования на Python

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Python Basic Skillbox 21 мая 6 месяцев
7 379 ₽
5 165 ₽ 		Перейти
Python для начинающих Geekbrains В любое время 2 часа Перейти
Python-фреймворк Django Skillbox 21 мая 6 месяцев
4 026 ₽
2 818 ₽ 		Перейти
Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс Geekbrains В любое время 1 месяц 15 000 ₽ Перейти
Архитектура и шаблоны проектирования на Python Geekbrains В любое время 2 месяца 15 000 ₽ Перейти
Клиент-серверные приложения на Python Geekbrains В любое время 1 месяц 15 000 ₽ Перейти
Основы языка Python Geekbrains В любое время 1 месяц 15 000 ₽ Перейти

Курсы программирования Python

Этот язык программирования не отличается сложностью и будет легко понятен тем, кто знаком с английским. А простой синтаксис, без использования кавычек и запятых, позволяет сократить количество строк в коде. В то же время, на Питоне можно написать любую программу, затратив при этом меньше времени, чем если вы будете работать с Java или PHP.

Python используется почти во всех IT-проектах либо как основной инструмент для разработки, либо для написания прототипа или отдельной части программы. Поэтому его знание пригодится, даже если вы собираетесь работать с другим языком.

Используя Python, можно написать:

  • игру,
  • базу данных,
  • бота,
  • создать дополнительную реальность,
  • парсер,
  • нейронную сеть,
  • backend сайта.

И все это будет быстрее, чем на других языках. Это очень важно для IT-компаний, поскольку на отладку и запуск программ порой тратится очень много времени, которое может обойтись дорого.

В рейтингах популярности он занимает высокие позиции – третье место у Tiobe и первое – у Github. Оценка основывается на количестве специалистов, использующих Python, во всем мире. Соответственно, многие мечтают его изучить. В рейтинге Pypl, который оценивает количество запросов по учебным материалам, касающимся языков программирования, Питон занимает первое место.

Где найти лучшие курсы Python?

Нетрудно изучить специальность с нуля, если выбрать соответствующие курсы разработки Python. Умения и навыки, которые вам понадобятся, зависят от области, в которой вы собираетесь работать после окончания учебы. Если у вас есть опыт программирования, то вам будет проще освоить эту профессию. Также не лишним будет знание английского языка – многие термины окажутся интуитивно понятными.

Обучение разработке Python откроет вам широкие возможности для карьерного роста и поиска работы в топовых компаниях. Выбирайте и убедитесь, что изучение языка Python совсем не сложно.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Python-разработчик Skillbox 21 мая 5 987 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти
Fullstack-разработчик на Python Skillbox В любое время 120 000 ₽ Перейти

Профессия Python-разработчик

Python – сравнительно простой язык программирования, который подойдёт даже тем, кто не знаком с данной профессией. При обучении хорошим преимуществом станет знание английского языка. Курсы Рython приобретают все большую популярность – такими темпами скоро он потеснит привычный и знакомый всем PHP.

Язык используется во многих областях и сферах: машинное обучение, написание скриптов, аналитика и вычислительные операции, создание десктопных программ, web и мобильная разработка. Python используется в различных станках и банковском оборудовании.

Преимущества профессии

Профессия Python-разработчик востребована по нескольким причинам. Во-первых, высокие зарплаты.

Во-вторых, неограниченные возможности трудоустройства:

  • вакансии можно найти у крупнейших отечественных IT-компаний: «Софтлайн», «Актив-Софт» и др;
  • можно искать заказы на биржах фриланса, начиная с самых простых, постепенно повышая уровень мастерства;
  • если вы владеете иностранными языками, это открывает отличные перспективы для сотрудничества с зарубежными заказчиками.

В-третьих, команды и код интуитивно понятны тем, кто знает английский язык. Поэтому процесс обучения разработке на Python отнимает не много времени.

Зарплаты Python-разработчиков

По результатам исследований ХабрКарьеры, в 2020 году зарплаты разработчиков Python распределились следующим образом:

  • Intern (Стажер) – от 45 000 до 50 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 70 000 до 80 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 120 000 до 125 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 166 000 до 170 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 210 000 до 220 000 руб.

В целом, наблюдается тенденция роста по сравнению с прошлым годом, и показатели наверняка будут расти и дальше вместе с популярностью языка.

Какие знания потребуются

Разработчики на Питоне бывают разные:

  • Frontend/Backend Developer,
  • Python Engeneer,
  • Python Developer,
  • Big Data Developer,
  • разработчик мобильных приложений,
  • разработчик web-приложений и другие.

Но каждый, независимо от специализации, должен знать:

  • синтаксис языка, операторы, выражения, циклы, массивы, функции алгоритмы,
  • если вы хотите стать web-разработчиком, нужно изучить фреймворк Джанго,
  • основы объектно-ориентированного программирования,
  • как работать с API сторонних сервисов.

А также уметь проводить тестирование и знать, как работать с базами данных.

В зависимости от специализации, могут понадобиться и другие навыки, например,

  • Flask, JavaScript, PostgreSQL, ReactJS, SQL, Nosql, JS, TS, Docker, MongoDB,
  • работа с облачными системами и платформами,
  • опыт работы с системами контейнеризации и виртуализации,
  • разработка архитектурных решений.

Если у вас уже есть необходимые базовые знания, то для пучения дополнительных навыков можно пройти обучение на факультете Python.

Обучение специальности Python-разработчик для начинающих

Можно обучиться профессии, используя бесплатные материалы – книги, статьи, пособия. Но эффективнее будет пройти курс у профессионала, который разберет с вами ошибки и даст полезные подсказки. На многих курсах предлагают бонусы – помощь в трудоустройстве, скидки на дальнейшее обучение, делятся лайфхаками.

У нас вы можете найти лучшие курсы по Python-программированию для новичков и опытных специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень. Вы можете пройти обучение онлайн в лучших школах по всему миру. Выбирайте, здесь вы обязательно найдете что-нибудь подходящее для себя.