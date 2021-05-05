Курсы по программирования на Python
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Python Basic
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
7 379 ₽5 165 ₽
|Перейти
|Python для начинающих
|Geekbrains
|В любое время
|2 часа
|—
|—
|Перейти
|Python-фреймворк Django
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
4 026 ₽2 818 ₽
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|Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
|Архитектура и шаблоны проектирования на Python
|Geekbrains
|В любое время
|2 месяца
|15 000 ₽
|—
|Перейти
|Клиент-серверные приложения на Python
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
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|Основы языка Python
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
Курсы программирования Python
Этот язык программирования не отличается сложностью и будет легко понятен тем, кто знаком с английским. А простой синтаксис, без использования кавычек и запятых, позволяет сократить количество строк в коде. В то же время, на Питоне можно написать любую программу, затратив при этом меньше времени, чем если вы будете работать с Java или PHP.
Python используется почти во всех IT-проектах либо как основной инструмент для разработки, либо для написания прототипа или отдельной части программы. Поэтому его знание пригодится, даже если вы собираетесь работать с другим языком.
Используя Python, можно написать:
- игру,
- базу данных,
- бота,
- создать дополнительную реальность,
- парсер,
- нейронную сеть,
- backend сайта.
И все это будет быстрее, чем на других языках. Это очень важно для IT-компаний, поскольку на отладку и запуск программ порой тратится очень много времени, которое может обойтись дорого.
В рейтингах популярности он занимает высокие позиции – третье место у Tiobe и первое – у Github. Оценка основывается на количестве специалистов, использующих Python, во всем мире. Соответственно, многие мечтают его изучить. В рейтинге Pypl, который оценивает количество запросов по учебным материалам, касающимся языков программирования, Питон занимает первое место.
Где найти лучшие курсы Python?
Нетрудно изучить специальность с нуля, если выбрать соответствующие курсы разработки Python. Умения и навыки, которые вам понадобятся, зависят от области, в которой вы собираетесь работать после окончания учебы. Если у вас есть опыт программирования, то вам будет проще освоить эту профессию. Также не лишним будет знание английского языка – многие термины окажутся интуитивно понятными.
Обучение разработке Python откроет вам широкие возможности для карьерного роста и поиска работы в топовых компаниях. Выбирайте и убедитесь, что изучение языка Python совсем не сложно.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Python-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 987 ₽/мес.
|80 000 ₽
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|Fullstack-разработчик на Python
|Skillbox
|В любое время
|—
|—
|—
|120 000 ₽
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Профессия Python-разработчик
Python – сравнительно простой язык программирования, который подойдёт даже тем, кто не знаком с данной профессией. При обучении хорошим преимуществом станет знание английского языка. Курсы Рython приобретают все большую популярность – такими темпами скоро он потеснит привычный и знакомый всем PHP.
Язык используется во многих областях и сферах: машинное обучение, написание скриптов, аналитика и вычислительные операции, создание десктопных программ, web и мобильная разработка. Python используется в различных станках и банковском оборудовании.
Преимущества профессии
Профессия Python-разработчик востребована по нескольким причинам. Во-первых, высокие зарплаты.
Во-вторых, неограниченные возможности трудоустройства:
- вакансии можно найти у крупнейших отечественных IT-компаний: «Софтлайн», «Актив-Софт» и др;
- можно искать заказы на биржах фриланса, начиная с самых простых, постепенно повышая уровень мастерства;
- если вы владеете иностранными языками, это открывает отличные перспективы для сотрудничества с зарубежными заказчиками.
В-третьих, команды и код интуитивно понятны тем, кто знает английский язык. Поэтому процесс обучения разработке на Python отнимает не много времени.
Зарплаты Python-разработчиков
По результатам исследований ХабрКарьеры, в 2020 году зарплаты разработчиков Python распределились следующим образом:
- Intern (Стажер) – от 45 000 до 50 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 70 000 до 80 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 120 000 до 125 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 166 000 до 170 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 210 000 до 220 000 руб.
В целом, наблюдается тенденция роста по сравнению с прошлым годом, и показатели наверняка будут расти и дальше вместе с популярностью языка.
Какие знания потребуются
Разработчики на Питоне бывают разные:
- Frontend/Backend Developer,
- Python Engeneer,
- Python Developer,
- Big Data Developer,
- разработчик мобильных приложений,
- разработчик web-приложений и другие.
Но каждый, независимо от специализации, должен знать:
- синтаксис языка, операторы, выражения, циклы, массивы, функции алгоритмы,
- если вы хотите стать web-разработчиком, нужно изучить фреймворк Джанго,
- основы объектно-ориентированного программирования,
- как работать с API сторонних сервисов.
А также уметь проводить тестирование и знать, как работать с базами данных.
В зависимости от специализации, могут понадобиться и другие навыки, например,
- Flask, JavaScript, PostgreSQL, ReactJS, SQL, Nosql, JS, TS, Docker, MongoDB,
- работа с облачными системами и платформами,
- опыт работы с системами контейнеризации и виртуализации,
- разработка архитектурных решений.
Если у вас уже есть необходимые базовые знания, то для пучения дополнительных навыков можно пройти обучение на факультете Python.
Обучение специальности Python-разработчик для начинающих
Можно обучиться профессии, используя бесплатные материалы – книги, статьи, пособия. Но эффективнее будет пройти курс у профессионала, который разберет с вами ошибки и даст полезные подсказки. На многих курсах предлагают бонусы – помощь в трудоустройстве, скидки на дальнейшее обучение, делятся лайфхаками.
У нас вы можете найти лучшие курсы по Python-программированию для новичков и опытных специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень. Вы можете пройти обучение онлайн в лучших школах по всему миру. Выбирайте, здесь вы обязательно найдете что-нибудь подходящее для себя.