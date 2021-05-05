Курсы по программированию на PHP
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|PHP-разработчик. Базовый уровень
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
7 073 ₽5 658 ₽
|Перейти
|PHP-разработчик. Базовый уровень
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
7 073 ₽5 658 ₽
|Перейти
|PHP-фреймворк Symfony
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|—
|
2 265 ₽1 812 ₽
|Перейти
|Базовый курс PHP
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|11 970 ₽
|—
|Перейти
|Профессиональная веб-разработка на PHP
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|11 970 ₽
|—
|Перейти
Курсы по PHP-разработке
В рейтинге GitHub язык занимает 6 место, а в рейтинге TIOBE – 8-ю строчку. Сейчас сайты редко пишутся с нуля. Для этого используются стандартные системы управления, по-другому – движки (Битрикс, Друпал, Вордпресс, Опекарт и др.). Программисты PHP управляют информационными сайтами, магазинами, агрегаторами, каталогами и др. Помимо создания сайтов, специалист занимается технической поддержкой и вносит правки по необходимости.
Разработчики PHP, которые занимаются разработкой программного кода, работой сайтов и всеми функциями в проектах, нужны всегда, причем большинство сайтов в мире сейчас написаны на PHP. В нашем каталоге представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень навыков. Обучение PHP с нуля мы рекомендуем начать с профессиональным преподавателем – это будет гораздо быстрее и эффективнее.
Лучшие курсы PHP-программирования
Курсы по php обычно включают в себя следующие обязательные навыки:
- Обучение работе с HTML и CSS. Это пригодится вам для разработки макетов веб-сайтов.
- Изучение языка JavaScript. На нем работают различные элементы и формы на сайте.
- Освоение стандартов PSR.
- Работа с MySQL.
Также нужно будет освоить один или несколько популярных движков – это обязательно. Вы можете выбрать тот, который сейчас наиболее популярен или который вам интересен. Пригодится и знание английского языка для понимания технической документации.
Освоение специальности на курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Fullstack-разработчик на PHP
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 378 ₽/мес.
|120 000 ₽
|Перейти
Профессия PHP-разработчика
PHP-разработчики, занимающиеся разработкой программного кода, работой веб-сайтов и всеми функциями в проектах, всегда были и остаются востребованы, поскольку большинство сайтов были написаны на PHP.
Сейчас веб-сайты нечасто создаются с нуля. Часто проекты разрабатываются из стандартных систем управления. Разработчики создают коды, которые контролируют функционирование сайтов с данными, интернет-магазинов, агрегаторов, каталогов, справочников, информационных ресурсов, форумов, отзовиков и др. Кроме создания сайтов, специалист занимается техподдержкой и доработкой.
Что должен уметь специалист:
- Пригодится знание HTML и CSS. Эти технологии используются для создания макетов. В маленьких фирмах, куда берут новичков, PHP-программисты занимаются версткой макетов или внесением правок.
- Овладеть языком JavaScript. Он позволяет настраивать сценарии, разные формы и элементы на сайте. Не изучив JavaScript, у вас не получится разрабатывать веб-сайты.
- Знать стандарты разработки кода PSR.
- Работать с БД MySQL.
- Досконально изучить функционал одного или более движков, на которых функционируют веб-сайты - 1С Bitrix, Вордпресс, Drupal, MODX и др.
Язык PHP вы можете изучить сами или с помощью онлайн-уроков. Чтобы начать создавать код на PHP, вам не требуется высшее образование. В нашем каталоге представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, мечтающих поднять свой уровень знаний.
Зарплаты специалистов
По статистике сайта ХабрКарьера за 2020 год, зарплаты разработчиков на С++ составили от 50 000 руб. до 270 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 50 000 до 70 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 80 000 до 110 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 120 000 до 160 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 170 000 до 210 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 220 000 до 270 000 руб.
Изучив PHP, вы можете претендовать на следующие должности:
- Backend Developer;
- Frontend Developer;
- Software Developer и др.
Вакансии можно найти практически в любой компании, занимающейся разработкой – как в мелких, так и в крупных фирмах. Внештатные специалисты тоже пользуются спросом. Многим клиентам время от времени требуется доработка сайтов и они находят фрилансеров на десятках бирж.
Обязанности и навыки
Необходимый минимум знаний программиста на PHP - это:
- Работа с очередями, SOA, DDD.
- Знание современных фреймворков, чаще всего Symfony.
- Опыт работы со SQL, транзакциями и блокировками.
- Понимание принципов ООП, SOLID.
- Отличное знание HTML, CSS, JavaScript, Git.
В зависимости от специальности, могут пригодиться следующие навыки:
- Навыки работы с приложениями и их методологии - continous builds, test-driven development, packaging.
- Знание DBAL, Linux, LAMP stack.
- Умение работать с require.js.
- Отличное знание технического английского.
Где освоить профессию с нуля быстро и эффективно?
Освоение специальности в дистанционной школе быстрее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели.
Для вас мы подобрали список актуальных учебных заведений, в которых можно получить профессию. По окончанию курса вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области, а также получить трудоустройство, скидку на последующее обучение и другие бонусы, которые предлагают школы. Доступно обучение в кредит или рассрочку, вам лишь остается выбрать наиболее удобный и выгодный для себя вариант.