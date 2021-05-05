  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по программированию на PHP

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
PHP-разработчик. Базовый уровень Skillbox 21 мая
7 073 ₽
5 658 ₽ 		Перейти
PHP-разработчик. Базовый уровень Skillbox 21 мая
7 073 ₽
5 658 ₽ 		Перейти
PHP-фреймворк Symfony Skillbox 21 мая 4 месяца
2 265 ₽
1 812 ₽ 		Перейти
Базовый курс PHP Geekbrains В любое время 1 месяц 11 970 ₽ Перейти
Профессиональная веб-разработка на PHP Geekbrains В любое время 1 месяц 11 970 ₽ Перейти

Курсы по PHP-разработке

В рейтинге GitHub язык занимает 6 место, а в рейтинге TIOBE – 8-ю строчку. Сейчас сайты редко пишутся с нуля. Для этого используются стандартные системы управления, по-другому – движки (Битрикс, Друпал, Вордпресс, Опекарт и др.). Программисты PHP управляют информационными сайтами, магазинами, агрегаторами, каталогами и др. Помимо создания сайтов, специалист занимается технической поддержкой и вносит правки по необходимости.

Разработчики PHP, которые занимаются разработкой программного кода, работой сайтов и всеми функциями в проектах, нужны всегда, причем большинство сайтов в мире сейчас написаны на PHP. В нашем каталоге представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень навыков. Обучение PHP с нуля мы рекомендуем начать с профессиональным преподавателем – это будет гораздо быстрее и эффективнее.

Лучшие курсы PHP-программирования

Курсы по php обычно включают в себя следующие обязательные навыки:

  • Обучение работе с HTML и CSS. Это пригодится вам для разработки макетов веб-сайтов.
  • Изучение языка JavaScript. На нем работают различные элементы и формы на сайте.
  • Освоение стандартов PSR.
  • Работа с MySQL.

Также нужно будет освоить один или несколько популярных движков – это обязательно. Вы можете выбрать тот, который сейчас наиболее популярен или который вам интересен. Пригодится и знание английского языка для понимания технической документации.

Освоение специальности на курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Fullstack-разработчик на PHP Skillbox 21 мая 5 378 ₽/мес. 120 000 ₽ Перейти

Профессия PHP-разработчика

PHP-разработчики, занимающиеся разработкой программного кода, работой веб-сайтов и всеми функциями в проектах, всегда были и остаются востребованы, поскольку большинство сайтов были написаны на PHP.

Сейчас веб-сайты нечасто создаются с нуля. Часто проекты разрабатываются из стандартных систем управления. Разработчики создают коды, которые контролируют функционирование сайтов с данными, интернет-магазинов, агрегаторов, каталогов, справочников, информационных ресурсов, форумов, отзовиков и др. Кроме создания сайтов, специалист занимается техподдержкой и доработкой.

Что должен уметь специалист:

  • Пригодится знание HTML и CSS. Эти технологии используются для создания макетов. В маленьких фирмах, куда берут новичков, PHP-программисты занимаются версткой макетов или внесением правок.
  • Овладеть языком JavaScript. Он позволяет настраивать сценарии, разные формы и элементы на сайте. Не изучив JavaScript, у вас не получится разрабатывать веб-сайты.
  • Знать стандарты разработки кода PSR.
  • Работать с БД MySQL.
  • Досконально изучить функционал одного или более движков, на которых функционируют веб-сайты - 1С Bitrix, Вордпресс, Drupal, MODX и др.

Язык PHP вы можете изучить сами или с помощью онлайн-уроков. Чтобы начать создавать код на PHP, вам не требуется высшее образование. В нашем каталоге представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, мечтающих поднять свой уровень знаний.

Зарплаты специалистов

По статистике сайта ХабрКарьера за 2020 год, зарплаты разработчиков на С++ составили от 50 000 руб. до 270 000 руб.:

  • Intern (Стажер) – от 50 000 до 70 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 80 000 до 110 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 120 000 до 160 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 170 000 до 210 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 220 000 до 270 000 руб.

Изучив PHP, вы можете претендовать на следующие должности:

  • Backend Developer;
  • Frontend Developer;
  • Software Developer и др.

Вакансии можно найти практически в любой компании, занимающейся разработкой – как в мелких, так и в крупных фирмах. Внештатные специалисты тоже пользуются спросом. Многим клиентам время от времени требуется доработка сайтов и они находят фрилансеров на десятках бирж.

Обязанности и навыки

Необходимый минимум знаний программиста на PHP - это:

  • Работа с очередями, SOA, DDD.
  • Знание современных фреймворков, чаще всего Symfony.
  • Опыт работы со SQL, транзакциями и блокировками.
  • Понимание принципов ООП, SOLID.
  • Отличное знание HTML, CSS, JavaScript, Git.

В зависимости от специальности, могут пригодиться следующие навыки:

  • Навыки работы с приложениями и их методологии - continous builds, test-driven development, packaging.
  • Знание DBAL, Linux, LAMP stack.
  • Умение работать с require.js.
  • Отличное знание технического английского.

Где освоить профессию с нуля быстро и эффективно?

Освоение специальности в дистанционной школе быстрее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели.

Для вас мы подобрали список актуальных учебных заведений, в которых можно получить профессию. По окончанию курса вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области, а также получить трудоустройство, скидку на последующее обучение и другие бонусы, которые предлагают школы. Доступно обучение в кредит или рассрочку, вам лишь остается выбрать наиболее удобный и выгодный для себя вариант.