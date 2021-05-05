Курсы по PHP-разработке

В рейтинге GitHub язык занимает 6 место, а в рейтинге TIOBE – 8-ю строчку. Сейчас сайты редко пишутся с нуля. Для этого используются стандартные системы управления, по-другому – движки (Битрикс, Друпал, Вордпресс, Опекарт и др.). Программисты PHP управляют информационными сайтами, магазинами, агрегаторами, каталогами и др. Помимо создания сайтов, специалист занимается технической поддержкой и вносит правки по необходимости.

Разработчики PHP, которые занимаются разработкой программного кода, работой сайтов и всеми функциями в проектах, нужны всегда, причем большинство сайтов в мире сейчас написаны на PHP. В нашем каталоге представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень навыков. Обучение PHP с нуля мы рекомендуем начать с профессиональным преподавателем – это будет гораздо быстрее и эффективнее.

Лучшие курсы PHP-программирования

Курсы по php обычно включают в себя следующие обязательные навыки:

Обучение работе с HTML и CSS. Это пригодится вам для разработки макетов веб-сайтов.

Изучение языка JavaScript. На нем работают различные элементы и формы на сайте.

Освоение стандартов PSR.

Работа с MySQL.

Также нужно будет освоить один или несколько популярных движков – это обязательно. Вы можете выбрать тот, который сейчас наиболее популярен или который вам интересен. Пригодится и знание английского языка для понимания технической документации.

Освоение специальности на курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом.