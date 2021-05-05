Курсы по мобильной разработке

Программисты, которые создают программы для мобильных устройств, в последние годы очень востребованы и это понятно – появляется всё больше умных гаджетов. Смартфоны, планшеты, другие портативные гаджеты, работающие под управлением операционной системы Android или iOS, а также умные часы, считыватели, браслеты для фитнеса, навигаторы – широко используемые устройства, и их очень много, у каждого человека не по одному.

Каждая операционная система имеет свою собственную среду разработки – программное обеспечение, в котором написан код. И их языки вам нужно знать. Android чаще всего использует Java и Kotlin, а iOS - Swift или Objective-c.

В нашем каталоге представлены различные варианты обучения мобильной разработке для новичков и специалистов, которые хотят повысить свой уровень навыков.

Для работы каждому специалисту понадобится изучить следующее:

Основы объектно-ориентированного программирования.

БД.

Принципы проектирования и разработки приложений, разработку адаптивных версий для различных разрешений и ориентаций.

Приобрести навыки работы с GIT.

Для работы с ОС Android и iOS понадобятся:

Знания Java и Kotlin, Swift и Objective-c.

Установить и освоить программу Android Studio для разработки приложений.

Умение применять фреймворки и библиотеки с готовыми решениями для конкретных задач.

Умение работать с Xcode и SDK.

Где найти лучшие курсы по разработке мобильных приложений?

На этой странице подобраны лучшие курсы мобильной разработки с актуальными программами и ценами. Проверьте на собственном опыте, что освоение специальности в дистанционной школе результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.