Мобильная разработка
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Курсы по мобильной разработке
Программисты, которые создают программы для мобильных устройств, в последние годы очень востребованы и это понятно – появляется всё больше умных гаджетов. Смартфоны, планшеты, другие портативные гаджеты, работающие под управлением операционной системы Android или iOS, а также умные часы, считыватели, браслеты для фитнеса, навигаторы – широко используемые устройства, и их очень много, у каждого человека не по одному.
Каждая операционная система имеет свою собственную среду разработки – программное обеспечение, в котором написан код. И их языки вам нужно знать. Android чаще всего использует Java и Kotlin, а iOS - Swift или Objective-c.
В нашем каталоге представлены различные варианты обучения мобильной разработке для новичков и специалистов, которые хотят повысить свой уровень навыков.
Для работы каждому специалисту понадобится изучить следующее:
- Основы объектно-ориентированного программирования.
- БД.
- Принципы проектирования и разработки приложений, разработку адаптивных версий для различных разрешений и ориентаций.
- Приобрести навыки работы с GIT.
Для работы с ОС Android и iOS понадобятся:
- Знания Java и Kotlin, Swift и Objective-c.
- Установить и освоить программу Android Studio для разработки приложений.
- Умение применять фреймворки и библиотеки с готовыми решениями для конкретных задач.
- Умение работать с Xcode и SDK.
Где найти лучшие курсы по разработке мобильных приложений?
На этой странице подобраны лучшие курсы мобильной разработки с актуальными программами и ценами. Проверьте на собственном опыте, что освоение специальности в дистанционной школе результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.