Курсы Laravel

PHP - самый востребованный в мире язык серверных сценариев. Он развивается - от маленьких встроенных статических HTML-страниц, фрагментов, до языка, на котором разрабатываются современные динамические сайты.

Функционал интернет-магазинов только растет, и никто не желает писать все необходимые данные с нуля. Программисты работают над разработкой сложных веб-сайтов и приложений, и обычно это происходит довольно долго. Процесс разработки стал проще для разработчиков, когда появились фреймворки.

Laravel - бесплатный PHP-фреймворк общего назначения с открытым исходным кодом, который родился относительно недавно, но, из-за быстрых темпов разработки, полюбился многим программистам. Этот функциональный инструмент с масштабируемостью, встроенным механизмом кэширования и максимальной скоростью разработки используется повсеместно. Одним из преимуществ является возможность расширения любых компонентов.

Еще одно преимущество – удобство маршрутизации и проверки входящих параметров. Laravel позволяет работать с разными БД, менять их структуру, делать откатку изменений.

Преимущества сайтов, где используется фреймворк Laravel:

широкий функционал (вы можете сделать дизайн практически со всеми необходимыми функциональными возможностями);

стратегическая административная панель (вы можете создать панель специально для конкретного проекта и его деятельности);

высокий уровень безопасности БД;

масштабируемость (функциональность проекта может быть легко расширена).

Есть и CMS, работающие на Laravel, это:

October,

Asgard,

Lavalite,

PyroCMS и другие.

Обучение фреймворк Laravel

На нашем сайте представлены лучшие курсы фреймворк Laravel для начинающих и профессионалов, которые хотят повысить свой уровень навыков.

Изучение профессии в престижной онлайн-школе результативнее, чем самостоятельное получение знаний. С вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.