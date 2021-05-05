Javascript-разработка
|Курс ▲
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|Стоимость
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|Ссылка на курс
|Angular
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
33 350 ₽26 680 ₽
|2 223 ₽/мес.
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|JavaScript
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
5 115 ₽4 347 ₽
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|JavaScript-фреймворк React.js
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|—
|
3 163 ₽2 214 ₽
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|Python-фреймворк Django
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|
88 785 ₽71 028 ₽
|5 919 ₽/мес.
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|Базовый курс JavaScript
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|34 500 ₽
|—
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|Продвинутый курс JavaScript
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|11 970 ₽
|—
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|Фреймворк Vue.js
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|—
|
3 050 ₽2 135 ₽
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