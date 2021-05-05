  • Обновлено: 18 мая 2022

Javascript-разработка

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Angular Skillbox 21 мая 3 месяца
33 350 ₽
26 680 ₽ 		2 223 ₽/мес. Перейти
JavaScript Skillbox 21 мая 6 месяцев
5 115 ₽
4 347 ₽ 		Перейти
JavaScript-фреймворк React.js Skillbox 21 мая 3 месяца
3 163 ₽
2 214 ₽ 		Перейти
Python-фреймворк Django Skillbox 21 мая 6 месяцев
88 785 ₽
71 028 ₽ 		5 919 ₽/мес. Перейти
Базовый курс JavaScript Geekbrains В любое время 1 месяц 34 500 ₽ Перейти
Продвинутый курс JavaScript Geekbrains В любое время 1 месяц 11 970 ₽ Перейти
Фреймворк Vue.js Skillbox 21 мая 3 месяца
3 050 ₽
2 135 ₽ 		Перейти

Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Fullstack-разработчик на JavaScript Skillbox 21 мая 12 месяцев 5 378 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти