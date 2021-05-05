Курсы по программированию на Java
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Enterprise технологии в Java-разработке
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
3 835 ₽2 684 ₽
|Перейти
|Java. Быстрый старт
|Geekbrains
|В любое время
|9 уроков
|—
|—
|Перейти
|Java для начинающих
|Geekbrains
|В любое время
|2 часа
|—
|—
|Перейти
|Java-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
8 955 ₽6 268 ₽
|Перейти
|Java. Уровень 1
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
|Java. Уровень 2
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
|Java. Уровень 3
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
|Java-фреймворк Spring
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|—
|
3 835 ₽2 684 ₽
|Перейти
|Selenide: тестирование c Selenium на Java
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|—
|
3 322 ₽2 657 ₽
|Перейти
|Автоматизированное тестирование на Java
|Skillbox
|21 мая
|12 месяцев
|—
|
6 660 ₽5 661 ₽
|Перейти
Обучение Java-разработке с нуля
Этот язык относится к языкам общего назначения, он подходит для написания разнообразных программ, игр, а также web, десктопных и мобильных приложений. В популярных рейтингах Github и Tiobe он занимает почетное второе место в мире. Не удивительно, что обучение Java-программированию очень востребовано как в нашей стране, так и за рубежом.
Язык Java используется для написания:
- серверных приложений для крупных компаний,
- web-приложений, фреймворков,
- приложений для мобильных устройств,
- программ, используемых для научных целей.
Java имеет С-подобный синтаксис. Это означает, что он чувствителен к регистру, имеет встроенную поддержку различных литералов (символьных, числовых, строчных), а также обладает другими качествами, присущими языкам из этой же группы – C/C++/C#, JavaScript, PHP.
Еще одной особенностью языка является то, что он не привязывает специалиста к какому-то одному направлению – например, frontend или backend-разработке. К тому же сейчас в мире почти не осталось компаний, которые не используют Java. Поэтому разработчик всегда будет обеспечен работой!
Пройдя курсы программирования Ява, вы научитесь сами создавать программы и игры и откроете для себя широкие возможности для трудоустройства в любой точке мира.
Курсы Java для начинающих
Освоить профессию можно с помощью бесплатных материалов – книг, статей, учебных пособий. Но эффективнее будет пройти курс Java-разработки с коучером, который разберется в ваших ошибках и даст полезные советы. Курсы и обучающие программы, которые вы найдете на этой странице, подходят для тех, кто заинтересован в скором результате, даже если вы собираетесь учиться с нуля.
Вы можете учиться как онлайн, так и посещать очные занятие. Выберите предпочтительный вариант, заполните заявку и приготовьтесь к увлекательному погружению в изучение языка Java.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Java-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|9 месяцев
|—
|5 687 ₽/мес.
|100 000 ₽
|Перейти
|Профессия Java-разработчик PRO
|Skillbox
|21 марта
|24 месяца
|—
|6 785 ₽/мес.
|150 000 ₽
|Перейти
Профессия Java-разработчик
Профессия Java-разработчик уже много лет является одной из самых востребованных в IT-сфере. Объясняется это популярностью языка программирования Java. На нем напишут современное программное обеспечение и облачные хранилища, создаются приложения для Android и виртуальной реальности.
Зарплаты специалистов
По данным ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты разработчиков Java составили от 55 000 руб. до 250 000 руб.
В зависимости от уровня знаний и опыта, зарплаты распределились следующим образом:
- Intern (Стажер) – от 52 000 до 55 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 85 000 до 87 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 130 000 до 140 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 173 000 до 200 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 223 000 до 250 000 руб.
В течение многих лет предложений на рынке труда не становится меньше, а зарплаты остаются стабильно высокими. Поэтому с трудоустройством у разработчиков проблем нет.
Куда пойти работать
Многие крупнейшие компании, такие как: «OZON», «Яндекс», нуждаются в Java-программистах.
Они предлагают вакансии как для новичков, так и для опытных разработчиков:
- Frontend Developer,
- Java Developer,
- Android-разработчик,
- Big Data Developer,
- Backend-разработчик и другие.
Несложно будет устроиться на стажировку в небольшую компанию или стартап, поскольку они предлагают низкие зарплаты. Набравшись необходимого опыта, можно уйти в более серьезную фирму.
Вы можете работать удаленно и тренировать свои навыки на биржах фриланса, выполняя разовые несложные задания. Международные площадки и компании предлагают высокие цены и неограниченные возможности для роста.
Знания и навыки
Каждый Java-разработчик обязан знать:
- синтаксис, команды, документацию и фреймворки Java,
- принципы объектно-ориентированного программирования,
- методологии программирования и их различия,
- как составлять SQL-запросы к базам данных,
- как работать с системами контроля различных вариантов Git.
Также, в зависимости от специализации, могут потребоваться следующие навыки:
- Знание C++; PHP, CSS, HTML, XML, PostgreSQL, Docker, Eclipse, Swing, JavaScript, Selenium и др.
- работа с frontend и backend,
- умение работать с базами данных MySQL и другими,
- разработка тестовых сценариев,
- архитектурное проектирование,
- знание английского языка на уровне чтения технической документации,
- умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.