  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по программированию на Java

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Enterprise технологии в Java-разработке Skillbox 21 мая 6 месяцев
3 835 ₽
2 684 ₽ 		Перейти
Java. Быстрый старт Geekbrains В любое время 9 уроков Перейти
Java для начинающих Geekbrains В любое время 2 часа Перейти
Java-разработчик Skillbox 21 мая 6 месяцев
8 955 ₽
6 268 ₽ 		Перейти
Java. Уровень 1 Geekbrains В любое время 1 месяц 15 000 ₽ Перейти
Java. Уровень 2 Geekbrains В любое время 1 месяц 15 000 ₽ Перейти
Java. Уровень 3 Geekbrains В любое время 1 месяц 15 000 ₽ Перейти
Java-фреймворк Spring Skillbox 21 мая 4 месяца
3 835 ₽
2 684 ₽ 		Перейти
Selenide: тестирование c Selenium на Java Skillbox 21 мая 2 месяца
3 322 ₽
2 657 ₽ 		Перейти
Автоматизированное тестирование на Java Skillbox 21 мая 12 месяцев
6 660 ₽
5 661 ₽ 		Перейти

Обучение Java-разработке с нуля

Этот язык относится к языкам общего назначения, он подходит для написания разнообразных программ, игр, а также web, десктопных и мобильных приложений. В популярных рейтингах Github и Tiobe он занимает почетное второе место в мире. Не удивительно, что обучение Java-программированию очень востребовано как в нашей стране, так и за рубежом.

Язык Java используется для написания:

  • серверных приложений для крупных компаний,
  • web-приложений, фреймворков,
  • приложений для мобильных устройств,
  • программ, используемых для научных целей.

Java имеет С-подобный синтаксис. Это означает, что он чувствителен к регистру, имеет встроенную поддержку различных литералов (символьных, числовых, строчных), а также обладает другими качествами, присущими языкам из этой же группы – C/C++/C#, JavaScript, PHP.

Еще одной особенностью языка является то, что он не привязывает специалиста к какому-то одному направлению – например, frontend или backend-разработке. К тому же сейчас в мире почти не осталось компаний, которые не используют Java. Поэтому разработчик всегда будет обеспечен работой!

Пройдя курсы программирования Ява, вы научитесь сами создавать программы и игры и откроете для себя широкие возможности для трудоустройства в любой точке мира.

Курсы Java для начинающих

Освоить профессию можно с помощью бесплатных материалов – книг, статей, учебных пособий. Но эффективнее будет пройти курс Java-разработки с коучером, который разберется в ваших ошибках и даст полезные советы. Курсы и обучающие программы, которые вы найдете на этой странице, подходят для тех, кто заинтересован в скором результате, даже если вы собираетесь учиться с нуля.

Вы можете учиться как онлайн, так и посещать очные занятие. Выберите предпочтительный вариант, заполните заявку и приготовьтесь к увлекательному погружению в изучение языка Java.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Java-разработчик Skillbox 21 мая 9 месяцев 5 687 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
Профессия Java-разработчик PRO Skillbox 21 марта 24 месяца 6 785 ₽/мес. 150 000 ₽ Перейти

Профессия Java-разработчик

Профессия Java-разработчик уже много лет является одной из самых востребованных в IT-сфере. Объясняется это популярностью языка программирования Java. На нем напишут современное программное обеспечение и облачные хранилища, создаются приложения для Android и виртуальной реальности.

Зарплаты специалистов

По данным ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты разработчиков Java составили от 55 000 руб. до 250 000 руб.

В зависимости от уровня знаний и опыта, зарплаты распределились следующим образом:

  • Intern (Стажер) – от 52 000 до 55 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 85 000 до 87 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 130 000 до 140 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 173 000 до 200 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 223 000 до 250 000 руб.

В течение многих лет предложений на рынке труда не становится меньше, а зарплаты остаются стабильно высокими. Поэтому с трудоустройством у разработчиков проблем нет.

Куда пойти работать

Многие крупнейшие компании, такие как: «OZON», «Яндекс», нуждаются в Java-программистах.

Они предлагают вакансии как для новичков, так и для опытных разработчиков:

  • Frontend Developer,
  • Java Developer,
  • Android-разработчик,
  • Big Data Developer,
  • Backend-разработчик и другие.

Несложно будет устроиться на стажировку в небольшую компанию или стартап, поскольку они предлагают низкие зарплаты. Набравшись необходимого опыта, можно уйти в более серьезную фирму.

Вы можете работать удаленно и тренировать свои навыки на биржах фриланса, выполняя разовые несложные задания. Международные площадки и компании предлагают высокие цены и неограниченные возможности для роста.

Знания и навыки

Каждый Java-разработчик обязан знать:

  • синтаксис, команды, документацию и фреймворки Java,
  • принципы объектно-ориентированного программирования,
  • методологии программирования и их различия,
  • как составлять SQL-запросы к базам данных,
  • как работать с системами контроля различных вариантов Git.

Также, в зависимости от специализации, могут потребоваться следующие навыки:

  • Знание C++; PHP, CSS, HTML, XML, PostgreSQL, Docker, Eclipse, Swing, JavaScript, Selenium и др.
  • работа с frontend и backend,
  • умение работать с базами данных MySQL и другими,
  • разработка тестовых сценариев,
  • архитектурное проектирование,
  • знание английского языка на уровне чтения технической документации,
  • умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.