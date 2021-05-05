Обучение Java-разработке с нуля

Этот язык относится к языкам общего назначения, он подходит для написания разнообразных программ, игр, а также web, десктопных и мобильных приложений. В популярных рейтингах Github и Tiobe он занимает почетное второе место в мире. Не удивительно, что обучение Java-программированию очень востребовано как в нашей стране, так и за рубежом.

Язык Java используется для написания:

серверных приложений для крупных компаний,

web-приложений, фреймворков,

приложений для мобильных устройств,

программ, используемых для научных целей.

Java имеет С-подобный синтаксис. Это означает, что он чувствителен к регистру, имеет встроенную поддержку различных литералов (символьных, числовых, строчных), а также обладает другими качествами, присущими языкам из этой же группы – C/C++/C#, JavaScript, PHP.

Еще одной особенностью языка является то, что он не привязывает специалиста к какому-то одному направлению – например, frontend или backend-разработке. К тому же сейчас в мире почти не осталось компаний, которые не используют Java. Поэтому разработчик всегда будет обеспечен работой!

Пройдя курсы программирования Ява, вы научитесь сами создавать программы и игры и откроете для себя широкие возможности для трудоустройства в любой точке мира.

Курсы Java для начинающих

Освоить профессию можно с помощью бесплатных материалов – книг, статей, учебных пособий. Но эффективнее будет пройти курс Java-разработки с коучером, который разберется в ваших ошибках и даст полезные советы. Курсы и обучающие программы, которые вы найдете на этой странице, подходят для тех, кто заинтересован в скором результате, даже если вы собираетесь учиться с нуля.

Вы можете учиться как онлайн, так и посещать очные занятие. Выберите предпочтительный вариант, заполните заявку и приготовьтесь к увлекательному погружению в изучение языка Java.