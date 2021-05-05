Профессия "IOS-разработчик"

IOS-разработчик создает приложения для мобильных устройств. Помимо разработки самого приложения, он создает интерфейс приложения. Информация, передаваемая приложениями, хранится в базах данных, с которыми программист также должен уметь работать. На этапе создания необходимо тестировать работу программы, находить и исправлять ошибки, а также в дальнейшем совершенствовать и развивать функционал, добавляя новые опции и возможности.

Специальность IOS-разработчик очень интересна и популярна, в ней всегда есть место творчеству, а в работе не бывает скучно. Для ее освоения не требуется высшего технического образования. При наличии опыта программирования переквалифицироваться будет несложно. Но что делать, если хочется освоить профессию с нуля? Для этого мы предлагаем вам записаться на курсы дистанционного обучения.

Зарплаты специалистов

По статистике ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты IOS-разработчиков составили от 30 000 руб. до 400 000 руб. Ставка в основном зависит от опыта работы. Профессионалы востребованы как на фрилансе, так и в крупных фирмах.

Зарплаты оказались такими:

Intern (Стажер) – от 30 000 до 50 000 руб.

Junior (Начинающий) – от 60 000 до 80 000 руб.

Middle (Средний уровень) – от 85 000 до 100 000 руб.

Senior (Высокий уровень) – от 150 000 до 250 000 руб.

Team lead (Руководитель отдела) – от 255 000 до 400 000 руб.

Проработав некоторое время в небольшой фирме после окончания курсов, можно перейти на уровень выше. За 2-3 года зарплата может вырасти с 30 000-40 000 руб. до 85 000-120 000 руб. В вакансиях недостатка нет, а работать можно как в офисе, так и из дома.

Необходимые знания и навыки

Для того, чтобы стать IOS-разработчиком, необходимо:

освоить язык программирования Swift;

опыт работы с Xcode;

знание iOS SDK, MVC, JSON, Git;

понимать, что значит жизненный цикл приложения;

уметь создавать адаптивные интерфейсы;

изучить объектно-ориентированное программирование;

уметь работать с HTTP и XML.

Очень пригодится знание Objective-c (до сих пор многие приложения разрабатываются на нем), а также полезны будут навыки работы со SQL.

Умение работать в команде тоже будет полезно, как и творческий подход к работе. Кроме того, нужно изучить требования Apple Store к загружаемым приложениям, ведь они все добавляются туда.

Это и многое другое можно узнать на онлайн-курсе. Вам дадут не только теоретические знания, но и научат работать с другими людьми в команде. В то же время вы создаете свой собственный проект и будете уверены в своих силах. На практические занятия уделяется немало времени, чтобы сразу после обучения студенты могли найти работу.

Где освоить профессию «IOS-разработчик»?

Вы можете овладеть специальностью, смотря бесплатные видеоуроки и пройдя собственное обучение без какой-либо программы. На курсах у онлайн-школах новичкам дают домашние задания, помогают прояснить непонятные моменты, дают индивидуальные консультации. Многих отпугивает тот факт, что курсы платные, но школы часто делают скидки на обучение.

Общаясь с мастерами выбранной школы, вы приобретете знания в полной мере. Есть много вариантов, доступных на нашем сайте. Школ, которые предлагают бонусы – такие, как возможность трудоустройства, скидки и подарки – очень много в нашем списке. Нетрудно найти вариант как для дистанционного обучения, так и для очного. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к консультанту, чтобы прояснить неясные моменты.