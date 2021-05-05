iOS-разработка
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|iOS-разработка для начинающих
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
8 626 ₽6 038 ₽
|Перейти
|Клиент-серверные iOS-приложения
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
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|Пользовательский интерфейс iOS-приложений
|Geekbrains
|В любое время
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
Онлайн-курсы по iOS-разработке
Программист на IOS пишет различные приложения для гаджетов, произведенных компанией Apple – айфонов, айпадов, айподов, смарт-часов. Труд разработчиков, создающих такое ПО, ценится гораздо выше, чем труд специалистов на Android. Это связано с высокими требованиями целевой аудитории, стоимостью продукции, авторитетностью и неповторимостью специальности.
IOS-разработчики пишут код на Swift. Этот язык вскоре полностью уберет с рынка Objective-с, как считают специалисты в IT-сфере. Его ключевой особенностью является простота – язык легче изучать, он устойчив к недочетам, поэтому на разработку продукта затрачивается меньше времени. Кроме того, вам необходимо знание macOS – именно в этой операционной системе работает приложение, на котором пишется код для IOS.
Вам может пригодиться знание таких языков, как С++ или Java, тогда можно без особого труда разобраться в тонкостях профессии. Обучение в техническом вузе также приветствуется, но этим могут похвастаться далеко не все специалисты. Важна также стрессоустойчивость, творческий подход к работе и аналитический склад ума.
Для тех, кто уже имеет опыт работы, мы предлагаем обучение на факультете IOS-разработки, а для начинающих курсы, которые помогут вам быстрее узнать обо всех тонкостях профессии и найти работу.
Обучение программированию IOS для новичков
Специальность легко освоить с нуля, если выбрать соответствующие онлайн-курсы программирования IOS. Если у вас есть опыт программирования или вы знакомы с языком Swift, вам будет легче освоить эту профессию.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|iOS-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 823 ₽/мес.
|65 000 ₽
|Перейти
Профессия "IOS-разработчик"
IOS-разработчик создает приложения для мобильных устройств. Помимо разработки самого приложения, он создает интерфейс приложения. Информация, передаваемая приложениями, хранится в базах данных, с которыми программист также должен уметь работать. На этапе создания необходимо тестировать работу программы, находить и исправлять ошибки, а также в дальнейшем совершенствовать и развивать функционал, добавляя новые опции и возможности.
Специальность IOS-разработчик очень интересна и популярна, в ней всегда есть место творчеству, а в работе не бывает скучно. Для ее освоения не требуется высшего технического образования. При наличии опыта программирования переквалифицироваться будет несложно. Но что делать, если хочется освоить профессию с нуля? Для этого мы предлагаем вам записаться на курсы дистанционного обучения.
Зарплаты специалистов
По статистике ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты IOS-разработчиков составили от 30 000 руб. до 400 000 руб. Ставка в основном зависит от опыта работы. Профессионалы востребованы как на фрилансе, так и в крупных фирмах.
Зарплаты оказались такими:
- Intern (Стажер) – от 30 000 до 50 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 60 000 до 80 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 85 000 до 100 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 150 000 до 250 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 255 000 до 400 000 руб.
Проработав некоторое время в небольшой фирме после окончания курсов, можно перейти на уровень выше. За 2-3 года зарплата может вырасти с 30 000-40 000 руб. до 85 000-120 000 руб. В вакансиях недостатка нет, а работать можно как в офисе, так и из дома.
Необходимые знания и навыки
Для того, чтобы стать IOS-разработчиком, необходимо:
- освоить язык программирования Swift;
- опыт работы с Xcode;
- знание iOS SDK, MVC, JSON, Git;
- понимать, что значит жизненный цикл приложения;
- уметь создавать адаптивные интерфейсы;
- изучить объектно-ориентированное программирование;
- уметь работать с HTTP и XML.
Очень пригодится знание Objective-c (до сих пор многие приложения разрабатываются на нем), а также полезны будут навыки работы со SQL.
Умение работать в команде тоже будет полезно, как и творческий подход к работе. Кроме того, нужно изучить требования Apple Store к загружаемым приложениям, ведь они все добавляются туда.
Это и многое другое можно узнать на онлайн-курсе. Вам дадут не только теоретические знания, но и научат работать с другими людьми в команде. В то же время вы создаете свой собственный проект и будете уверены в своих силах. На практические занятия уделяется немало времени, чтобы сразу после обучения студенты могли найти работу.
Где освоить профессию «IOS-разработчик»?
Вы можете овладеть специальностью, смотря бесплатные видеоуроки и пройдя собственное обучение без какой-либо программы. На курсах у онлайн-школах новичкам дают домашние задания, помогают прояснить непонятные моменты, дают индивидуальные консультации. Многих отпугивает тот факт, что курсы платные, но школы часто делают скидки на обучение.
Общаясь с мастерами выбранной школы, вы приобретете знания в полной мере. Есть много вариантов, доступных на нашем сайте. Школ, которые предлагают бонусы – такие, как возможность трудоустройства, скидки и подарки – очень много в нашем списке. Нетрудно найти вариант как для дистанционного обучения, так и для очного. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к консультанту, чтобы прояснить неясные моменты.