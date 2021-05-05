Информационная безопасность
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Безопасность проводных и беспроводных сетей
|Geekbrains
|11 мая
|1 месяц
|15 000 ₽
|—
|Перейти
|Знакомство с веб-безопасностью
|Geekbrains
|11 мая
|3 урока
|—
|—
|Перейти
|Кибербезопасность для детей
|Geekbrains
|11 мая
|1 урок
|—
|—
|Перейти
|Специалист по кибербезопасности
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|—
|
8 192 ₽5 734 ₽
|Перейти
Курсы по информационной безопасности
Курсы по системам безопасности остаются актуальными уже много лет, с момента изобретения первых компьютеров. Там вас научат работать с техникой и системами безопасности в компании.
В первую очередь вы будете заботиться о системе защиты данных, устранять очевидные и скрытые уязвимости. Также специалист дает общую оценку порядка выполнения работ, производит расчет круга хакеров, заинтересованных в атаке на компанию. Выполняет разработку программ для защиты системы безопасности, расчет существующих в коде уязвимостей, подготовку технических спецификаций для устранения ошибок.
Обучение по защите информации включает в себя следующее:
- научить блокировать доступ к большинству слабых мест системы;
- показать на практике, как находить и решать проблемы, устранять дефекты и ошибки в системе управления рисками, разработать стратегию для дальнейшей настройки;
- научить применять методы и процедуры внутреннего аудита системы безопасности сети;
- привить профессиональное отношение к работе и научить работать с конфиденциальной информацией.
На нашем сайте представлены лучшие курсы по ИБ для начинающих и специалистов, которые хотят повысить свой уровень навыков.
Где пройти обучение по информационной безопасности?
В работе вам помогут и личные качества: развитые коммуникативные навыки, умение понятно формулировать мысли, излагать информацию для всех. Проявите творческий подход к своим обязанностям, и это обязательно оценят.
Изучение ИБ в дистанционной школе эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат необходимым навыкам квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Специалист по кибербезопасности
|Skillbox
|21 мая
|24 месяца
|—
|5 738 ₽/мес.
|80 000 ₽
|Перейти
Профессия специалист по информационной безопасности
Это человек, который работает с техникой (компьютер, сети, оргтехника) и отвечает за безопасность в фирме. Подобную работу может делать и системный администратор, обладающий необходимыми навыками (и часто выполняет).
Основные обязанности:
- исследование системы информационной безопасности, поиск явных и скрытых уязвимых мест;
- общая оценка порядка работы, вычисление круга потенциальных кибернарушителей, заинтересованных в атаках на компанию, ее сети и систему в целом;
- составление программы для интеграции решений для защиты системы фирмы (протоколы беспроводного доступа, запись, генератор паролей и доступов и т.д.);
- вычисление уязвимостей, существующих в коде, составление технического задания для исправления ошибок;
- изучение безопасности системы, организация атак на сетевые ресурсы путем загрузки специальной программы;
- анализ людей, кому интересна система, как они ей интересовались и насколько часто);
- запрет доступа к большинству слабых мест системы для посторонних людей;
- мелкий ремонт и обновление техники, если это необходимо для того, чтобы она соответствовала требованиям безопасности.
Если вы всерьез заинтересованы в освоении данной профессии, советуем вам выбрать легкий и быстрый путь – записаться в онлайн-школу. На нашем сайте представлены лучшие курсы по информационной безопасности для новичков и профессионалов, которые хотят повысить свой уровень навыков.
Доход специалистов
Зарплаты специалистов за прошедший 2020 год составили от 50 000 руб. до 300 000 руб./мес. (данные предоставлены ХабрКарьерой):
- Intern (Стажер) – от 50 000 до 70 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 75 000 до 120 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 125 000 до 172 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 180 000 до 250 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 275 000 до 300 000 руб.
Знания и навыки
Популярные IT-компании нуждаются в специалистах по информационной безопасности. Да и в любой большой компании такие сотрудники нужны, ведь информационная безопасность очень важна. Конкуренты могут украсть информацию о продуктах и выпустить товар на рынок раньше, что будет критично для производства. Или внедрить вредоносный код. В любом случае, эта профессия была востребована практически со времен возникновения первых компьютеров, и будет популярна сейчас.
Для того, чтобы устроиться на работу, вам понадобятся следующие знания и умения:
- наличие высшего образования в области компьютерных наук;
- наличие любых сертификатов или иных доказательств, которые связаны со сферой информационных технологий или кибербезопасности;
- умение находить и решать проблемы, устранять недостатки и ошибки в системе управления и профилактики риска, предоставлять советы по дальнейшей настройке;
- проявлять креативный подход к демонстрации результата своей работы;
- способность применять способы и процедуры аудита внутренней безопасности;
- отличные коммуникативные навыки, умение формулировать мысли;
- способность подавать информацию четко и понятно - даже для тех, кто далек от сферы IT;
- ответственное отношение к работе и умение работать с конфиденциальной информацией.
Где выучиться профессии специалист по информационной безопасности?
Освоение профессии дистанционно с учителями, эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете использовать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.