  • Обновлено: 18 мая 2022

Информационная безопасность

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Безопасность проводных и беспроводных сетей Geekbrains 11 мая 1 месяц 15 000 ₽ Перейти
Знакомство с веб-безопасностью Geekbrains 11 мая 3 урока Перейти
Кибербезопасность для детей Geekbrains 11 мая 1 урок Перейти
Специалист по кибербезопасности Skillbox 21 мая 4 месяца
8 192 ₽
5 734 ₽ 		Перейти

Курсы по информационной безопасности

Курсы по системам безопасности остаются актуальными уже много лет, с момента изобретения первых компьютеров. Там вас научат работать с техникой и системами безопасности в компании.

В первую очередь вы будете заботиться о системе защиты данных, устранять очевидные и скрытые уязвимости. Также специалист дает общую оценку порядка выполнения работ, производит расчет круга хакеров, заинтересованных в атаке на компанию. Выполняет разработку программ для защиты системы безопасности, расчет существующих в коде уязвимостей, подготовку технических спецификаций для устранения ошибок.

Обучение по защите информации включает в себя следующее:

  • научить блокировать доступ к большинству слабых мест системы;
  • показать на практике, как находить и решать проблемы, устранять дефекты и ошибки в системе управления рисками, разработать стратегию для дальнейшей настройки;
  • научить применять методы и процедуры внутреннего аудита системы безопасности сети;
  • привить профессиональное отношение к работе и научить работать с конфиденциальной информацией.

На нашем сайте представлены лучшие курсы по ИБ для начинающих и специалистов, которые хотят повысить свой уровень навыков.

Где пройти обучение по информационной безопасности?

В работе вам помогут и личные качества: развитые коммуникативные навыки, умение понятно формулировать мысли, излагать информацию для всех. Проявите творческий подход к своим обязанностям, и это обязательно оценят.

Изучение ИБ в дистанционной школе эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат необходимым навыкам квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Специалист по кибербезопасности  Skillbox 21 мая 24 месяца 5 738 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия специалист по информационной безопасности

Это человек, который работает с техникой (компьютер, сети, оргтехника) и отвечает за безопасность в фирме. Подобную работу может делать и системный администратор, обладающий необходимыми навыками (и часто выполняет).

Основные обязанности:

  • исследование системы информационной безопасности, поиск явных и скрытых уязвимых мест;
  • общая оценка порядка работы, вычисление круга потенциальных кибернарушителей, заинтересованных в атаках на компанию, ее сети и систему в целом;
  • составление программы для интеграции решений для защиты системы фирмы (протоколы беспроводного доступа, запись, генератор паролей и доступов и т.д.);
  • вычисление уязвимостей, существующих в коде, составление технического задания для исправления ошибок;
  • изучение безопасности системы, организация атак на сетевые ресурсы путем загрузки специальной программы;
  • анализ людей, кому интересна система, как они ей интересовались и насколько часто);
  • запрет доступа к большинству слабых мест системы для посторонних людей;
  • мелкий ремонт и обновление техники, если это необходимо для того, чтобы она соответствовала требованиям безопасности.

Если вы всерьез заинтересованы в освоении данной профессии, советуем вам выбрать легкий и быстрый путь – записаться в онлайн-школу. На нашем сайте представлены лучшие курсы по информационной безопасности для новичков и профессионалов, которые хотят повысить свой уровень навыков.

Доход специалистов

Зарплаты специалистов за прошедший 2020 год составили от 50 000 руб. до 300 000 руб./мес. (данные предоставлены ХабрКарьерой):

  • Intern (Стажер) – от 50 000 до 70 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 75 000 до 120 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 125 000 до 172 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 180 000 до 250 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 275 000 до 300 000 руб.

Знания и навыки

Популярные IT-компании нуждаются в специалистах по информационной безопасности. Да и в любой большой компании такие сотрудники нужны, ведь информационная безопасность очень важна. Конкуренты могут украсть информацию о продуктах и выпустить товар на рынок раньше, что будет критично для производства. Или внедрить вредоносный код. В любом случае, эта профессия была востребована практически со времен возникновения первых компьютеров, и будет популярна сейчас.

Для того, чтобы устроиться на работу, вам понадобятся следующие знания и умения:

  • наличие высшего образования в области компьютерных наук;
  • наличие любых сертификатов или иных доказательств, которые связаны со сферой информационных технологий или кибербезопасности;
  • умение находить и решать проблемы, устранять недостатки и ошибки в системе управления и профилактики риска, предоставлять советы по дальнейшей настройке;
  • проявлять креативный подход к демонстрации результата своей работы;
  • способность применять способы и процедуры аудита внутренней безопасности;
  • отличные коммуникативные навыки, умение формулировать мысли;
  • способность подавать информацию четко и понятно - даже для тех, кто далек от сферы IT;
  • ответственное отношение к работе и умение работать с конфиденциальной информацией.

Где выучиться профессии специалист по информационной безопасности?

Освоение профессии дистанционно с учителями, эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете использовать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.