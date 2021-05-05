Курсы по информационной безопасности

Курсы по системам безопасности остаются актуальными уже много лет, с момента изобретения первых компьютеров. Там вас научат работать с техникой и системами безопасности в компании.

В первую очередь вы будете заботиться о системе защиты данных, устранять очевидные и скрытые уязвимости. Также специалист дает общую оценку порядка выполнения работ, производит расчет круга хакеров, заинтересованных в атаке на компанию. Выполняет разработку программ для защиты системы безопасности, расчет существующих в коде уязвимостей, подготовку технических спецификаций для устранения ошибок.

Обучение по защите информации включает в себя следующее:

научить блокировать доступ к большинству слабых мест системы;

показать на практике, как находить и решать проблемы, устранять дефекты и ошибки в системе управления рисками, разработать стратегию для дальнейшей настройки;

научить применять методы и процедуры внутреннего аудита системы безопасности сети;

привить профессиональное отношение к работе и научить работать с конфиденциальной информацией.

На нашем сайте представлены лучшие курсы по ИБ для начинающих и специалистов, которые хотят повысить свой уровень навыков.

Где пройти обучение по информационной безопасности?

В работе вам помогут и личные качества: развитые коммуникативные навыки, умение понятно формулировать мысли, излагать информацию для всех. Проявите творческий подход к своим обязанностям, и это обязательно оценят.

Изучение ИБ в дистанционной школе эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат необходимым навыкам квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.