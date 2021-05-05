Профессия Golang-разработчик

Язык программирования Golang придуман в Google. Он активно используется в web-разработке, другие сферы применения – базы данных и сети. Программы, написанные на этом языке, требуют небольшого количества ресурсов, что позволяет снизить нагрузку на сервер.

Профессия Golang или Go-разработчик подойдет тем, кто желает построить серьезную карьеру в крупной компании или известной корпорации. В обязанности Golang-разработчика входит написание и модификация кода, поддержка и доработка, а также внедрение нового функционала.

Чаще всего программист делает следующее:

разрабатывает новые сервисы,

создает код – легко читаемый, отказоустойчивый и безопасный,

участвует в создании архитектуры проекта,

исправляет баги и тестирует сервисы.

Если вы умеете работать в команде и не боитесь выполнять рутинные задачи, это также станет преимуществом.

Изначально Golang был задуман как замена С. Поэтому на нем легко быстро научиться создавать правильный код. К недостаткам можно отнести то, что пока язык является узконаправленным.

Сколько получают Go-разработчики?

Поскольку язык Golang набирает популярность, растут и зарплаты. Вот данные рейтинга ХабрКарьеры за 2020 год:

Intern (Стажер) – от 75 000 до 80 000 руб.

Junior (Начинающий) – от 117 000 до 125 000 руб.

Middle (Средний уровень) – от 170 000 до 176 000 руб.

Senior (Высокий уровень) – от 202 000 до 226 000 руб.

Team lead (Руководитель отдела) – от 250 000 до 270 000 руб.

В IT-сфере немного специалистов по Go-разработке – можно сказать, что сейчас они на вес золота. Крупные компании – такие, как «Ozon», «Вконтакте», «Авито», «Тинькофф» и непосредственно «Google», готовы платить Golang-разработчикам достойную зарплату. Даже если вы живете не в столице, удаленных вакансий достаточно, в том числе и за рубежом.

Какие знания вам будут нужны для трудоустройства

Есть знания, обязательные для всех. К ним относятся:

синтаксис языка,

основные БД,

умение проводить тестирования.

Плюсом будет знание:

английского языка,

фреймворков.

администрирования,

Kubernetes, ClickHouse, Windows azure, Powershell и др.

Остальное будет зависеть от того, какую специализацию вы выберете:

Backend Developer,

Golang Engeneer,

Golang Developer,

Devops,

системный администратор Linux,

Software Engineer и др.

Получить недостающие знания и освоить новые навыка можно на факультете Golang, где обучаются специалисты, уже имеющие опыт работы с данным языком программирования.

Хотите освоить профессию Go-разработчик?

Если у вас есть опыт в программировании, то обучиться этой профессии будет проще, поскольку Golang-разработчику может пригодиться знание английского языка, Python, PHP, MySQL. Но и с нуля изучить специальность не сложно, если выбрать подходящие курсы.

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