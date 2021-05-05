Курсы по программированию на Go
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Профессия Golang-разработчик
Язык программирования Golang придуман в Google. Он активно используется в web-разработке, другие сферы применения – базы данных и сети. Программы, написанные на этом языке, требуют небольшого количества ресурсов, что позволяет снизить нагрузку на сервер.
Профессия Golang или Go-разработчик подойдет тем, кто желает построить серьезную карьеру в крупной компании или известной корпорации. В обязанности Golang-разработчика входит написание и модификация кода, поддержка и доработка, а также внедрение нового функционала.
Чаще всего программист делает следующее:
- разрабатывает новые сервисы,
- создает код – легко читаемый, отказоустойчивый и безопасный,
- участвует в создании архитектуры проекта,
- исправляет баги и тестирует сервисы.
Если вы умеете работать в команде и не боитесь выполнять рутинные задачи, это также станет преимуществом.
Изначально Golang был задуман как замена С. Поэтому на нем легко быстро научиться создавать правильный код. К недостаткам можно отнести то, что пока язык является узконаправленным.
Сколько получают Go-разработчики?
Поскольку язык Golang набирает популярность, растут и зарплаты. Вот данные рейтинга ХабрКарьеры за 2020 год:
- Intern (Стажер) – от 75 000 до 80 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 117 000 до 125 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 170 000 до 176 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 202 000 до 226 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 250 000 до 270 000 руб.
В IT-сфере немного специалистов по Go-разработке – можно сказать, что сейчас они на вес золота. Крупные компании – такие, как «Ozon», «Вконтакте», «Авито», «Тинькофф» и непосредственно «Google», готовы платить Golang-разработчикам достойную зарплату. Даже если вы живете не в столице, удаленных вакансий достаточно, в том числе и за рубежом.
Какие знания вам будут нужны для трудоустройства
Есть знания, обязательные для всех. К ним относятся:
- синтаксис языка,
- основные БД,
- умение проводить тестирования.
Плюсом будет знание:
- английского языка,
- фреймворков.
- администрирования,
- Kubernetes, ClickHouse, Windows azure, Powershell и др.
Остальное будет зависеть от того, какую специализацию вы выберете:
- Backend Developer,
- Golang Engeneer,
- Golang Developer,
- Devops,
- системный администратор Linux,
- Software Engineer и др.
Получить недостающие знания и освоить новые навыка можно на факультете Golang, где обучаются специалисты, уже имеющие опыт работы с данным языком программирования.
Хотите освоить профессию Go-разработчик?
Если у вас есть опыт в программировании, то обучиться этой профессии будет проще, поскольку Golang-разработчику может пригодиться знание английского языка, Python, PHP, MySQL. Но и с нуля изучить специальность не сложно, если выбрать подходящие курсы.
Мы подобрали для вас лучшие курсы от профессионалов. В каталоге представлены варианты для новичков и специалистов, уже знакомых с данной профессией, различающиеся по цене. Выбирайте и убедитесь, что научиться программированию вовсе не сложно!