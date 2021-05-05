Онлайн-курсы по frontend-разработке

Frontend-разработка объединяет дизайн и программирование. Специалист отвечает за внешний вид сайта. Кнопки, формы, сортировки, страницы портфолио, фотогалереи и прочее – все это создает frontend-разработчик.

В обязанности программиста входит верстка, тестирование, настройка форм и скриптов для сайта. Это требует объемных знаний. Если сравнивать с верстальщиком, frontend-разработчику нужно отлично разбираться в JavaScript и других современных технологиях. И даже опытным специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои знания, чтобы быть востребованным – конкуренция в этой сфере высока. Чем больше знаний и навыков, тем выше доход и выбор работы, и можно претендовать на хорошую должность в топовой компании или брать дорогие заказы на биржах фриланса.

Для тех, кто уже имеет опыт, мы предлагаем обучение на факультете frontend-разработки, а новичкам подойдут курсы, где вас введут в профессию с нуля и будут контролировать на всех этапах обучения.

Обучение frontend-разработке для новичков

Освоить специальность с нуля несложно, если выбрать соответствующие онлайн-курсы. Навыки и умения, которые вам понадобятся, будут зависеть от того, в какой области вы хотите работать после того, как закончите учиться. Если у вас есть опыт программирования или верстки, вам будет легче освоить эту профессию.

Дистанционное обучение frontend-разработке открывает яркие перспективы для карьерного роста и поиска работы в популярных компаниях. Это кажется трудным на первый взгляд, но выбрав хорошую онлайн-школу вы поймете, что достигнуть цели вполне реально. Пробуйте, а лучшие онлайн-курсы по frontend-разработке вы найдете у нас на сайте!