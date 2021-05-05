Курсы по frontend-разработке
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Frontend-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
7 097 ₽5 677 ₽
|Перейти
|Профессия Frontend-разработчик PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
10 262 ₽6 670 ₽
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|Профессия Frontend-разработчик с нуля до PRO
|Skillbox
|21 апреля
|—
|—
|—
|Перейти
|Профессия Frontend-разработчик с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
10 447 ₽6 268 ₽
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Онлайн-курсы по frontend-разработке
Frontend-разработка объединяет дизайн и программирование. Специалист отвечает за внешний вид сайта. Кнопки, формы, сортировки, страницы портфолио, фотогалереи и прочее – все это создает frontend-разработчик.
В обязанности программиста входит верстка, тестирование, настройка форм и скриптов для сайта. Это требует объемных знаний. Если сравнивать с верстальщиком, frontend-разработчику нужно отлично разбираться в JavaScript и других современных технологиях. И даже опытным специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои знания, чтобы быть востребованным – конкуренция в этой сфере высока. Чем больше знаний и навыков, тем выше доход и выбор работы, и можно претендовать на хорошую должность в топовой компании или брать дорогие заказы на биржах фриланса.
Для тех, кто уже имеет опыт, мы предлагаем обучение на факультете frontend-разработки, а новичкам подойдут курсы, где вас введут в профессию с нуля и будут контролировать на всех этапах обучения.
Обучение frontend-разработке для новичков
Освоить специальность с нуля несложно, если выбрать соответствующие онлайн-курсы. Навыки и умения, которые вам понадобятся, будут зависеть от того, в какой области вы хотите работать после того, как закончите учиться. Если у вас есть опыт программирования или верстки, вам будет легче освоить эту профессию.
Дистанционное обучение frontend-разработке открывает яркие перспективы для карьерного роста и поиска работы в популярных компаниях. Это кажется трудным на первый взгляд, но выбрав хорошую онлайн-школу вы поймете, что достигнуть цели вполне реально. Пробуйте, а лучшие онлайн-курсы по frontend-разработке вы найдете у нас на сайте!
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Frontend-разработчик PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|6 670 ₽/мес.
|80 000 ₽
|Перейти
Профессия Frontend-разработчик
В обязанности Frontend-разработчика входит настройка видимой части сайта. Он тесно сотрудничает с дизайнером, который передает ему макеты будущего сайта. На основе макетов, разработчик создает клиентскую часть. Сюда входит:
- верстка дизайна будущего интернет-магазина или портала, подготовка шаблонов страниц,
- настройка форм для заполнения, кнопок, галереи, слайдеров,
- тестирование работы,
- оптимизация скриптов.
Для этого разработчик должен уметь работать с HTML и CSS, писать или использовать готовые скрипты, отлично знать JavaScript.
Профессия frontend-разработчик очень нужная и популярная, в ней всегда есть куда расти – можно изучать новые языки программирования, совершенствовать знания, ведь прогресс не стоит на месте. Быстрее всего освоить ее можно на курсах дистанционного обучения.
Зарплаты специалистов
По данным ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты Frontend-разработчиков составили от 26 000 руб. до 300 000 руб. Ставка зависит от навыков, региона и других факторов. Разработчики одинаково востребованы как в небольших компаниях и стартапах, так и в крупных фирмах.
Зарплаты распределились следующим образом:
- Intern (Стажер) – от 26 000 до 40 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 50 000 до 80 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 85 000 до 100 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 155 000 до 200 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 255 000 до 300 000 руб.
Проработав после учебы в небольшой фирме, можно перейти на достойный уровень дохода. Особенно если вы параллельно будете совершенствовать свои возможности на курсах повышения квалификации.
Необходимые знания и навыки
Для того, чтобы стать frontend-разработчиком, необходимо:
- изучить HTML, CSS, PHP, Git и JavaScript,
- знать методологию верстки – чтобы уметь разбираться не только в своем, но и в чужом коде,
- уметь работать с фреймворками,
- понимать принципы адаптивной и кроссбраузерной верстки – чтобы страницы сайта одинаково выглядели с любых устройств и при любых расширениях.
Также могут пригодиться следующие знания:
- React, Redux, nodejs;
- universal, axious, lodash, sass, ssr, spa;
- jQuery;
- React/Angular;
- TypeScript;
- gulp/webpack.
В какой-то степени специальность – творческая, поэтому приветствуется не только умение анализировать, но и креативность. Поскольку frontend-разработчик тесно сотрудничает с другими членами команды, например, с веб-дизайнером, верстальщиком и проект-менеджером, умение работать в команде также пригодится.
Этому и многому другому можно обучиться на онлайн-курсах. Там вам дадут не только теоретические знания, но и научат работать с другими людьми. Вместе вы создадите свой проект и почувствуете уверенность в собственных силах. Это увлекательный и вдохновляющий опыт!
Где научиться специальности «frontend-разработчик»?
Вы можете освоить профессию, используя бесплатные материалы и учась без какой-либо программы, от случая к случаю. Многие так и делают, но такое «обучение» растягивается на годы, а результата все нет и нет. Гораздо эффективнее - пройти онлайн-курс с четко спланированной программой. На курсах студентам дают домашние задания, которые необходимо выполнить, чтобы продолжать обучение. Многих отпугивает, что курсы платные, но при этом школы часто делают скидки, в том числе и на дальнейшее обучение.
На нашем сайте вы можете выбрать лучшие курсы frontend для начинающих и опытных специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень. Вы обязательно найдете что-то, подходящее именно для вас!