Курсы по DevOps
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих
|Skillbox
|21 мая
|12 месяцев
|—
|
6 449 ₽4 514 ₽
|Перейти
Курсы DevOps
Development Operations - это разработка и эксплуатация, объединение разработчиков и менеджеров в одно сообщество, которое позволило существенно оптимизировать процесс подготовки и выпуска программного продукта. Отсюда появилось название – DevOps-программист. Этот специалист имеет опыт создания, тестирования, выпуска и поддержки продуктов.
DevOps-разработчик разбирается в том, чего желает покупатель, а также он должен прогнозировать, какой продукт действительно будет востребован. Простые разработчики обычно имеют очень слабое понимание того, как выпущенный ими продукт будет развернут в производстве и интегрирован с другими. Поэтому возникла потребность во многофункциональных программистах, которые при необходимости могут разобраться в коде, связать серверы, автоматизировать процессы тестирования и т.д.
Основные обязанности: разработка быстрых и обновляющихся пользовательских продуктов, настройка автоматического тестирования и автоматизация других процессов, обеспечение слаженной работы проектной группы, анализ и фиксирование результатов, составление отчетов.
Для успешного освоения профессии вам необходимо обладать такими личными качествами, как ответственность, умение анализировать, креативность, общительность. Если вы любите технические новинки и мечтаете изобрести что-нибудь полезное – вам понравится такая работа.
Обучение DevOps с нуля
На нашем сайте представлены лучшие курсы DevOps для начинающих и профессионалов, которые хотят поднять свой уровень навыков. Обучение специальности в онлайн-школе результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации или обучение с нуля. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете использовать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|DevOps-инженер
|Skillbox
|21 мая
|12 месяцев
|—
|4 574 ₽/мес.
|90 000 ₽
|Перейти
|DevOps-инженер PRO
|Skillbox
|В любое время
|—
|—
|—
|130 000 ₽
|Перейти
Профессия DevOps-разработчик
Это программист, имеющий опыт разработки, тестирования, запуска и обслуживания продукта. Он также должен иметь навыки менеджера, так как его деятельность связана с работой разных отделов. Инженер разрабатывает и автоматизирует код на этапе сборки и до этапа выпуска продукта на рынок.
Программист должен понимать, что нужно потребителю и спрогнозировать, какой продукт будет реально пользоваться спросом. Поэтому ему необходимо держать руку на пульсе рынка и знать обо всех новинках. В этой работе нет места рутине и скуке, к тому же постоянно приходится взаимодействовать с другими членами команды.
Основные обязанности специалиста:
- быстрая разработка и обновление пользовательских продуктов;
- настройка автотестирования, мониторинга и других процессов;
- обеспечение слаженной работы команды проекта;
- аналитика и отчетность.
В нашем каталоге вы найдете лучшие курсы DevOps для начинающих и профессионалов, желающих повысить свой уровень умений.
Зарплаты специалистов
По данным ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты DevOps-разработчиков составили от 50 000 руб. до 250 000 руб./мес.:
- Intern (Стажер) – от 50 000 до 70 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 75 000 до 100 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 110 000 до 150 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 160 000 до 200 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 210 000 до 250 000 руб.
Хорошие разработчики никогда не останутся без денег, но в этой сфере особенно ценно иметь не только навыки программирования, но и управленческие и организаторские способности. Приходится не только создавать продукт, но и взаимодействовать с другими людьми – так, чтобы несколько отделов работали как единый механизм.
Куда пойти работать
Крупнейшие отечественные IT-компании, такие как: «OZON», «Яндекс», «2GIS», «TalentTech», и даже корпорации «Яндекс» и «Google», нуждаются в DevOps-разработчиках. Для них критически важно быстродействие и слаженность работы.
Крупные и мелкие компании предлагают вакансии как для новичков, так и для опытных разработчиков:
- DevOps Engineer,
- Специалист DevOps,
- Системный администратор и другие.
Инженеры обычно занимаются четырьмя разными направлениями:
- Build Engineer – собирает код.
- Release Engineer – доставляет код от разработки на производство.
- Automation Engineer – автоматизирует процессы.
- Security-инженер – тестирует продукт и отвечает за его безопасность.
Знания и навыки
Чаще всего в вакансиях указывают следующие требования:
- опыт администрирования серверов компании;
- опыт настройки и поддержки специализированного программного обеспечения;
- знание принципов и инструментов CI/CD;
- умение работать с непрерывной интеграцией;
- опыт настройки систем безопасности;
- опыт работы с облачными хостингами;
- отличные знания Linux, Kubernetes, Rabbitmq, Nginx, Elasticsearch, MySQL, Redis.
Кроме того, могут потребоваться следующие навыки:
- AWS, Docker, Kubernetes, GitLab, Prometheus, EFK, Grafana, Terraform, Vault и др.,
- знание языков программирования - Java, C#, С++, Python и других,
- разработка тестовых сценариев,
- умение писать чистый код,
- умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.
Где выучиться специальности DevOps-разработчик?
Можно поступить в государственный университет и получить диплом специалиста или пройти интенсивный курс в частном учебном заведении, но лучше закончить дистанционные курсы с сертификатом. В центрах онлайн-образования преподают профессиональные учителя, которые помогают найти работу после обучения.
Мы выбрали для вас лучшие школы и курсы DevOps от профессионалов. В каталоге представлены варианты для начинающих и специалистов, уже знакомых с этой профессией, которые отличаются по цене, объему знаний, срокам и направлениям.