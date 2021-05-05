  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по DevOps

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих Skillbox 21 мая 12 месяцев
6 449 ₽
4 514 ₽ 		Перейти

Курсы DevOps

Development Operations - это разработка и эксплуатация, объединение разработчиков и менеджеров в одно сообщество, которое позволило существенно оптимизировать процесс подготовки и выпуска программного продукта. Отсюда появилось название – DevOps-программист. Этот специалист имеет опыт создания, тестирования, выпуска и поддержки продуктов.

DevOps-разработчик разбирается в том, чего желает покупатель, а также он должен прогнозировать, какой продукт действительно будет востребован. Простые разработчики обычно имеют очень слабое понимание того, как выпущенный ими продукт будет развернут в производстве и интегрирован с другими. Поэтому возникла потребность во многофункциональных программистах, которые при необходимости могут разобраться в коде, связать серверы, автоматизировать процессы тестирования и т.д.

Основные обязанности: разработка быстрых и обновляющихся пользовательских продуктов, настройка автоматического тестирования и автоматизация других процессов, обеспечение слаженной работы проектной группы, анализ и фиксирование результатов, составление отчетов.

Для успешного освоения профессии вам необходимо обладать такими личными качествами, как ответственность, умение анализировать, креативность, общительность. Если вы любите технические новинки и мечтаете изобрести что-нибудь полезное – вам понравится такая работа.

Обучение DevOps с нуля

На нашем сайте представлены лучшие курсы DevOps для начинающих и профессионалов, которые хотят поднять свой уровень навыков. Обучение специальности в онлайн-школе результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации или обучение с нуля. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете использовать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
DevOps-инженер Skillbox 21 мая 12 месяцев 4 574 ₽/мес. 90 000 ₽ Перейти
DevOps-инженер PRO Skillbox В любое время 130 000 ₽ Перейти

Профессия DevOps-разработчик

Это программист, имеющий опыт разработки, тестирования, запуска и обслуживания продукта. Он также должен иметь навыки менеджера, так как его деятельность связана с работой разных отделов. Инженер разрабатывает и автоматизирует код на этапе сборки и до этапа выпуска продукта на рынок.

Программист должен понимать, что нужно потребителю и спрогнозировать, какой продукт будет реально пользоваться спросом. Поэтому ему необходимо держать руку на пульсе рынка и знать обо всех новинках. В этой работе нет места рутине и скуке, к тому же постоянно приходится взаимодействовать с другими членами команды.

Основные обязанности специалиста:

  • быстрая разработка и обновление пользовательских продуктов;
  • настройка автотестирования, мониторинга и других процессов;
  • обеспечение слаженной работы команды проекта;
  • аналитика и отчетность.

В нашем каталоге вы найдете лучшие курсы DevOps для начинающих и профессионалов, желающих повысить свой уровень умений.

Зарплаты специалистов

По данным ХабрКарьеры на 2020 год, зарплаты DevOps-разработчиков составили от 50 000 руб. до 250 000 руб./мес.:

  • Intern (Стажер) – от 50 000 до 70 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 75 000 до 100 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 110 000 до 150 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 160 000 до 200 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 210 000 до 250 000 руб.

Хорошие разработчики никогда не останутся без денег, но в этой сфере особенно ценно иметь не только навыки программирования, но и управленческие и организаторские способности. Приходится не только создавать продукт, но и взаимодействовать с другими людьми – так, чтобы несколько отделов работали как единый механизм.

Куда пойти работать

Крупнейшие отечественные IT-компании, такие как: «OZON», «Яндекс», «2GIS», «TalentTech», и даже корпорации «Яндекс» и «Google», нуждаются в DevOps-разработчиках. Для них критически важно быстродействие и слаженность работы.

Крупные и мелкие компании предлагают вакансии как для новичков, так и для опытных разработчиков:

  • DevOps Engineer,
  • Специалист DevOps,
  • Системный администратор и другие.

Инженеры обычно занимаются четырьмя разными направлениями:

  • Build Engineer – собирает код.
  • Release Engineer – доставляет код от разработки на производство.
  • Automation Engineer – автоматизирует процессы.
  • Security-инженер – тестирует продукт и отвечает за его безопасность.

Знания и навыки

Чаще всего в вакансиях указывают следующие требования:

  • опыт администрирования серверов компании;
  • опыт настройки и поддержки специализированного программного обеспечения;
  • знание принципов и инструментов CI/CD;
  • умение работать с непрерывной интеграцией;
  • опыт настройки систем безопасности;
  • опыт работы с облачными хостингами;
  • отличные знания Linux, Kubernetes, Rabbitmq, Nginx, Elasticsearch, MySQL, Redis.

Кроме того, могут потребоваться следующие навыки:

  • AWS, Docker, Kubernetes, GitLab, Prometheus, EFK, Grafana, Terraform, Vault и др.,
  • знание языков программирования - Java, C#, С++, Python и других,
  • разработка тестовых сценариев,
  • умение писать чистый код,
  • умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.

Где выучиться специальности DevOps-разработчик?

Можно поступить в государственный университет и получить диплом специалиста или пройти интенсивный курс в частном учебном заведении, но лучше закончить дистанционные курсы с сертификатом. В центрах онлайн-образования преподают профессиональные учителя, которые помогают найти работу после обучения.

Мы выбрали для вас лучшие школы и курсы DevOps от профессионалов. В каталоге представлены варианты для начинающих и специалистов, уже знакомых с этой профессией, которые отличаются по цене, объему знаний, срокам и направлениям.