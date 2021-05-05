Курсы DevOps

Development Operations - это разработка и эксплуатация, объединение разработчиков и менеджеров в одно сообщество, которое позволило существенно оптимизировать процесс подготовки и выпуска программного продукта. Отсюда появилось название – DevOps-программист. Этот специалист имеет опыт создания, тестирования, выпуска и поддержки продуктов.

DevOps-разработчик разбирается в том, чего желает покупатель, а также он должен прогнозировать, какой продукт действительно будет востребован. Простые разработчики обычно имеют очень слабое понимание того, как выпущенный ими продукт будет развернут в производстве и интегрирован с другими. Поэтому возникла потребность во многофункциональных программистах, которые при необходимости могут разобраться в коде, связать серверы, автоматизировать процессы тестирования и т.д.

Основные обязанности: разработка быстрых и обновляющихся пользовательских продуктов, настройка автоматического тестирования и автоматизация других процессов, обеспечение слаженной работы проектной группы, анализ и фиксирование результатов, составление отчетов.

Для успешного освоения профессии вам необходимо обладать такими личными качествами, как ответственность, умение анализировать, креативность, общительность. Если вы любите технические новинки и мечтаете изобрести что-нибудь полезное – вам понравится такая работа.

Обучение DevOps с нуля

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