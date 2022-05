Курсы по C#

В рейтинге GitHub язык занимает 4 место, а в рейтинге TIOBE – 5-ю строку уже второй год подряд. Являясь объектно-ориентированным языком, он многому научился у Java и C++. C# (по-другому – Си шарп) был создан для веб-разработки, поэтому большинство его синтаксических возможностей совпадают с возможностями и особенностями Java. А еще Си шарп позаимствовал некоторые функции из C++ и Visual Basic. Благодаря объектно-ориентированному подходу, можно создавать большие, но в то же время легко настраиваемые приложения с использованием C#.

Несколько примеров, где можно использовать С#:

ПО, ОС;

веб и мобильные приложения;

компьютерные и другие игры.

Язык совместим с другими из группы «С», PHP и Javascript. Его синтаксис будет прост для тех, кто уже знает другие языки. Для новичков он также очень легок в освоении. Большим плюсом является поддержка большого количества продуктов Microsoft и бесплатная доступность многих инструментов.

В нашем каталоге представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, желающих повысить свой уровень умений.

Дистанционное обучение разработке на C#

Сейчас каждому программисту рекомендуют знать С#. Во-первых, его возможности постоянно растут, поэтому каждый может почерпнуть для себя что-нибудь полезное, что можно применить на практике. Во-вторых, многие гиганты IT-отрасли, такие как Microsoft, активно используют данный язык.

Изучение специальности на курсах программирования С# в онлайн-школе быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.