Курсы С++

В рейтинге Github данный язык программирования занимает 5 позицию за 2020 год, а в рейтинге Tiobe – 4 строку. Это говорит о том, что программисты С++ были и будут востребованы в ближайшие несколько лет. Поэтому перед теми, кто собирается приступать к изучению Си ++, открываются прекрасные перспективы карьерного роста.

C++ - это высокоуровневый скомпилированный язык программирования общего назначения со статической типизацией, подходящий для разработки разных приложений. В отличие от C, на C++ можно разрабатывать приложения в объектно-ориентированном стиле, это облегчает работу с большими объемами информации.

Несколько примеров, где можно использовать С++:

микроконтроллеры;

драйвера;

ПО, ОС;

внутренние приложения (плееры, редакторы);

нейросети;

компьютерные и другие игры;

крупные проекты, для которых важную роль играет объем памяти.

Язык встречается в видеоиграх, различных программах, графических редакторах. Совместим с другими языками из группы «С», а также PHP и Javascript.

Обучение программированию С++

