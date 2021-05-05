Курсы по C++
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|ООП на примере C++
|Geekbrains
|26 марта
|1 месяц
|7 970 ₽
|—
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Курсы С++
В рейтинге Github данный язык программирования занимает 5 позицию за 2020 год, а в рейтинге Tiobe – 4 строку. Это говорит о том, что программисты С++ были и будут востребованы в ближайшие несколько лет. Поэтому перед теми, кто собирается приступать к изучению Си ++, открываются прекрасные перспективы карьерного роста.
C++ - это высокоуровневый скомпилированный язык программирования общего назначения со статической типизацией, подходящий для разработки разных приложений. В отличие от C, на C++ можно разрабатывать приложения в объектно-ориентированном стиле, это облегчает работу с большими объемами информации.
Несколько примеров, где можно использовать С++:
- микроконтроллеры;
- драйвера;
- ПО, ОС;
- внутренние приложения (плееры, редакторы);
- нейросети;
- компьютерные и другие игры;
- крупные проекты, для которых важную роль играет объем памяти.
Язык встречается в видеоиграх, различных программах, графических редакторах. Совместим с другими языками из группы «С», а также PHP и Javascript.
Обучение программированию С++
Для тех, кто хочет выучить язык с нуля самостоятельно, лучше начинать с изучения С, также пригодится знание математики и английского. Однако освоение профессии на курсах эффективнее, чем самостоятельное погружение в учебный процесс.
В надежной онлайн-школе с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. Официальный курс даст вам гарантию трудоустройства. Вы получите личного наставника, который покажет вам пробелы в знаниях и объяснит основные моменты. В конце концов, вы увидите реальные примеры людей, которые уже достаточно зарабатывают в этой сфере и развивают свои проекты. Знакомство и общение с единомышленниками поможет вам быстрее освоить учебную программу и обогатить знания.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Разработчик на C++
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 727 ₽/мес.
|120 000 ₽
|Перейти
Профессия разработчик на С++
Программист C++ разрабатывает высокопроизводительные и высоконагруженные системы – например поисковики, драйвера, игровые, приложения. Он используется для создания высоконагруженных функций, где важно быстродействие, например системный диск, операционная система, игры, браузеры. На этом языке программирования можно написать даже очень сложную программу, включая модель машинного обучения и функционал для автопилотов.
Этот язык существует уже несколько десятков лет, но до сих пор широко используется, хотя появились более простые и легкие для обучения. Причина в том, что С++ идеально подходит для написания сложных вещей и пока его нельзя заменить на что-нибудь более простое.
Если вы знакомы с языками семейства С, то обучиться программированию С++ будет гораздо проще. Для новичков и специалистов, желающих поднять свой уровень знаний, на этой странице представлены лучшие курсы по С++.
Обязанности и навыки
Если вкратце, то разработчик С++ пишет код для программ и алгоритмов, а также разрабатывает модели машинного обучения и работает с базами данных. Конкретные обязанности зависят от сферы деятельности компании, в которой он работает. Очень важно не только написать чистый красивый код, но и быстро решить поставленную задачу – это особенно ценно, но требует опыта.
Необходимый минимум знаний программиста С++ - это:
- знание STL, Boost, Linux, PostgreSQL, Qt, Git,
- иметь опыт разработки отказоустойчивых и высокопроизводительных решений,
- опыт разработки многопоточных приложений,
- навыки работы с компиляторами GCC / Clang,
- понимание принципов объектно-ориентированного программирования,
- опыт создания многопоточных приложений.
В зависимости от специальности, могут пригодиться следующие навыки:
- знание libpq, libpqxx, Google test/mock, Python, Conan, Jenkins,
- разработка высоконагруженных систем по сбору и анализу сетевого трафика,
- умение разрабатывать тестовые сценарии,
- знание протоколов SS7, MTP, SCCP, SCTP, SIP, SMPP,
- умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.
Зарплаты специалистов
По статистике сайта ХабрКарьера за 2020 год, зарплаты разработчиков на С++ составили от 50 000 руб. до 250 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 50 000 до 60 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 71 000 до 100 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 113 000 до 150 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 165 000 до 200 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 220 000 до 250 000 руб.
Куда пойти работать
Крупнейшие компании мира и России – «Яндекс», «2GIS», «Skyeng» ищут программистов на С++.
Они предлагают вакансии для новичков и для опытных разработчиков:
- Developer С++,
- Программист С++,
- С++ Game Developer,
- Fullstack-разработчик,
- Frontend developer и другие.
Где освоить специальность разработчик на С++?
Если вы знакомы с профессией, вам будет гораздо легче учиться. Но для новичков этот путь покажется трудным. Конечно, вы можете учиться самостоятельно, но это потребует больших усилий.
На курсах, которые представлены на нашем сайте, программы обучения тщательно продуманы с учетом конкуренции и текущей ситуации на рынке труда. Для уже опытных специалистов мы предлагаем обучение на факультетах, где вы сможете улучшить свои знания. Есть большой выбор дистанционных курсов С++ для обучения с нуля.
Работая с опытным преподавателем, вы приобретете знания в полной мере, и впоследствии сможете избежать многих ошибок. Вы можете учиться как дистанционно, так и посещать занятия лично. Среди различных школ нетрудно найти вариант, подходящий по цене, продолжительности обучения и другим параметрам.