  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по Android-разработке приложений

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Android-разработчик. Базовый уровень Skillbox 21 мая
8 482 ₽
6 785 ₽ 		Перейти
Разработчик Android. Базовый уровень Otus 28 июня 5 месяцев 58 500 ₽ Перейти
Разработчик Android. Углубленный уровень Otus 30 июня 5 месяцев
73 200 ₽
58 500 ₽ 		Перейти

Онлайн-курсы по Аndroid–разработке

Дистанционные курсы программирования на Андроид - это отличная возможность освоить профессию с нуля. Обязанность Android-разработчика - создание и обновление программных приложений в данной операционной системе. И пользовательский интерфейс, и логика приложения, и оптимизация ресурсов, которые необходимы для работы – все это продумывает он.

Программист задумывается о том, как должно вести себя приложение при приеме звонка на смартфон или SMS, какой должна быть навигация между экранами мобильных устройств и о безопасности (чтобы не похитили личные данные пользователя).

Можно работать как на компанию, так и на себя, загружая созданные приложения в Google Play и зарабатывая на этом, получать прибыль с рекламы. Чтобы иметь стабильно высокий доход, разработчик должен регулярно повышать уровень своих знаний, поэтому обучение программированию также подходит для специалистов с опытом работы. В общем, в профессию можно попасть с минимальными знаниями или даже с нуля.

Обучение программированию на Андроид с нуля

Научиться профессии можно с помощью информации, размещенной в свободном доступе. Но это долгий путь. Если вы собираетесь как можно скорее найти работу в серьезной компании, то эффективнее пройти обучение Аndroid-разработке с профессиональным преподавателем.

В обучающих курсах и программах, размещенных на этой странице, вы найдете всю необходимую информацию. Они понравятся тем, кто заинтересован в достижении своей цели легко и быстро, даже если вы намереваетесь учиться с нуля. Очень удобно и то, что вы можете учиться как дистанционно, так и на очных курсах.

Ознакомьтесь с программами разных школ и выберите то, что подходит вам лучше всего!


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Android-разработчик Skillbox 21 мая 4 823 ₽/мес. 60 000 ₽ Перейти

Профессия "Аndroid -разработчик"

Специальность Аndroid-разработчик интересует не только людей с аналитическим складом ума и тягой к монотонной работе. Она позволяет быстро увидеть результат своей деятельности (готовое приложение на Андроид), это нравится всем. Помимо привычных всем смартфонов и планшетов, на ОС Android работают и другие гаджеты – часы, навигаторы, предметы бытовой техники и умные дома. Таких устройств с каждым годом становится все больше, а значит и больше спрос на специалистов.

Необходимые знания и навыки

Профессия «Андроид-разработчик» является одной из самых нужных в IT-сфере. Каждый специалист должен:

  • отлично изучить Java и Kotlin, поскольку на этих языках программирования идет разработка большей части мобильных приложений;
  • научиться работать с программой Android Studio, где легко можно настраивать интерфейс приложения и программировать его работу;
  • отлично знать структуру, архитектуру и принципы работы операционной системы Андроид;
  • понимать принципы объектно-ориентированное программирование;
  • знать, как работать с известными фреймворками и библиотеками;
  • выучить основы HTTP и REST;
  • изучить HTML, CSS, XML;
  • хорошо понимать общие принципы в разработке;
  • знать, как пользоваться Git и GitHub.

Это общие требования, подходящие всем. Может пригодиться знание и других языков программирования, кроме вышеперечисленных, например, С+ или С++, умение работать со SQL и др., но в целом навыки, которые запрашивают работодатели, одинаковы для всех, разница лишь в опыте.

Если вы учитесь сами, вам будет трудно систематизировать изученный материал и понять, в каком направлении идти дальше. На курсах учителя проверяют ваши знания с помощью домашних заданий и тестов, учат работать в команде, а также помогают устроиться на работу.

Зарплаты специалистов

По данным ХабрКарьеры за 2020 год, зарплаты Android-разработчиков составили от 40 000 руб. до 400 000 руб. Здесь не учтены специалисты-фрилансеры, которых в данной сфере очень много и которые работают на себя, создавая приложения, загружая их в Google Play и получая доход от продаж и рекламы.

Зарплаты распределились следующим образом:

  • Intern (Стажер) – от 30 000 до 40 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 40 000 до 50 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 50 000 до 100 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 100 000 до 250 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 250 000 до 400 000 руб.

Мобильные приложения нужны всем – и интернет-магазинам, и игровым компаниям, и сервисам, предоставляющим услуги пользователям (такси, химчистка, продажа билетов…). Всегда есть предложения на фрилансерских биржах, где также можно получить разовые заказы или просто повысить свою квалификацию.

Где выучиться на Андроинд-разработчика?

Разработка - это область, которую не следует изучать самому. Если вы читаете профильные блоги или общаетесь с друзьями-разработчиками, этого мало для того, чтобы стать специалистом хотя бы среднего уровня. Изучить профессию Аndroid-разработчик можно на курсах программирования, которые вы можете найти на нашем сайте. Программы обучения тщательно продуманы с учетом ситуации на рынке труда и современных требований. Для опытных специалистов мы предлагаем курсы учебу на факультетах. Для новичков есть курсы Андроид-разработки с нуля. Выбор только за вами!