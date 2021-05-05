Курсы по Android-разработке приложений
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Android-разработчик. Базовый уровень
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
8 482 ₽6 785 ₽
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|Разработчик Android. Базовый уровень
|Otus
|28 июня
|5 месяцев
|58 500 ₽
|—
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|Разработчик Android. Углубленный уровень
|Otus
|30 июня
|5 месяцев
|
73 200 ₽58 500 ₽
|—
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Онлайн-курсы по Аndroid–разработке
Дистанционные курсы программирования на Андроид - это отличная возможность освоить профессию с нуля. Обязанность Android-разработчика - создание и обновление программных приложений в данной операционной системе. И пользовательский интерфейс, и логика приложения, и оптимизация ресурсов, которые необходимы для работы – все это продумывает он.
Программист задумывается о том, как должно вести себя приложение при приеме звонка на смартфон или SMS, какой должна быть навигация между экранами мобильных устройств и о безопасности (чтобы не похитили личные данные пользователя).
Можно работать как на компанию, так и на себя, загружая созданные приложения в Google Play и зарабатывая на этом, получать прибыль с рекламы. Чтобы иметь стабильно высокий доход, разработчик должен регулярно повышать уровень своих знаний, поэтому обучение программированию также подходит для специалистов с опытом работы. В общем, в профессию можно попасть с минимальными знаниями или даже с нуля.
Обучение программированию на Андроид с нуля
Научиться профессии можно с помощью информации, размещенной в свободном доступе. Но это долгий путь. Если вы собираетесь как можно скорее найти работу в серьезной компании, то эффективнее пройти обучение Аndroid-разработке с профессиональным преподавателем.
В обучающих курсах и программах, размещенных на этой странице, вы найдете всю необходимую информацию. Они понравятся тем, кто заинтересован в достижении своей цели легко и быстро, даже если вы намереваетесь учиться с нуля. Очень удобно и то, что вы можете учиться как дистанционно, так и на очных курсах.
Ознакомьтесь с программами разных школ и выберите то, что подходит вам лучше всего!
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Android-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 823 ₽/мес.
|60 000 ₽
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Профессия "Аndroid -разработчик"
Специальность Аndroid-разработчик интересует не только людей с аналитическим складом ума и тягой к монотонной работе. Она позволяет быстро увидеть результат своей деятельности (готовое приложение на Андроид), это нравится всем. Помимо привычных всем смартфонов и планшетов, на ОС Android работают и другие гаджеты – часы, навигаторы, предметы бытовой техники и умные дома. Таких устройств с каждым годом становится все больше, а значит и больше спрос на специалистов.
Необходимые знания и навыки
Профессия «Андроид-разработчик» является одной из самых нужных в IT-сфере. Каждый специалист должен:
- отлично изучить Java и Kotlin, поскольку на этих языках программирования идет разработка большей части мобильных приложений;
- научиться работать с программой Android Studio, где легко можно настраивать интерфейс приложения и программировать его работу;
- отлично знать структуру, архитектуру и принципы работы операционной системы Андроид;
- понимать принципы объектно-ориентированное программирование;
- знать, как работать с известными фреймворками и библиотеками;
- выучить основы HTTP и REST;
- изучить HTML, CSS, XML;
- хорошо понимать общие принципы в разработке;
- знать, как пользоваться Git и GitHub.
Это общие требования, подходящие всем. Может пригодиться знание и других языков программирования, кроме вышеперечисленных, например, С+ или С++, умение работать со SQL и др., но в целом навыки, которые запрашивают работодатели, одинаковы для всех, разница лишь в опыте.
Если вы учитесь сами, вам будет трудно систематизировать изученный материал и понять, в каком направлении идти дальше. На курсах учителя проверяют ваши знания с помощью домашних заданий и тестов, учат работать в команде, а также помогают устроиться на работу.
Зарплаты специалистов
По данным ХабрКарьеры за 2020 год, зарплаты Android-разработчиков составили от 40 000 руб. до 400 000 руб. Здесь не учтены специалисты-фрилансеры, которых в данной сфере очень много и которые работают на себя, создавая приложения, загружая их в Google Play и получая доход от продаж и рекламы.
Зарплаты распределились следующим образом:
- Intern (Стажер) – от 30 000 до 40 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 40 000 до 50 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 50 000 до 100 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 100 000 до 250 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 250 000 до 400 000 руб.
Мобильные приложения нужны всем – и интернет-магазинам, и игровым компаниям, и сервисам, предоставляющим услуги пользователям (такси, химчистка, продажа билетов…). Всегда есть предложения на фрилансерских биржах, где также можно получить разовые заказы или просто повысить свою квалификацию.
Где выучиться на Андроинд-разработчика?
Разработка - это область, которую не следует изучать самому. Если вы читаете профильные блоги или общаетесь с друзьями-разработчиками, этого мало для того, чтобы стать специалистом хотя бы среднего уровня. Изучить профессию Аndroid-разработчик можно на курсах программирования, которые вы можете найти на нашем сайте. Программы обучения тщательно продуманы с учетом ситуации на рынке труда и современных требований. Для опытных специалистов мы предлагаем курсы учебу на факультетах. Для новичков есть курсы Андроид-разработки с нуля. Выбор только за вами!