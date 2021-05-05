Онлайн-курсы по Аndroid–разработке

Дистанционные курсы программирования на Андроид - это отличная возможность освоить профессию с нуля. Обязанность Android-разработчика - создание и обновление программных приложений в данной операционной системе. И пользовательский интерфейс, и логика приложения, и оптимизация ресурсов, которые необходимы для работы – все это продумывает он.

Программист задумывается о том, как должно вести себя приложение при приеме звонка на смартфон или SMS, какой должна быть навигация между экранами мобильных устройств и о безопасности (чтобы не похитили личные данные пользователя).

Можно работать как на компанию, так и на себя, загружая созданные приложения в Google Play и зарабатывая на этом, получать прибыль с рекламы. Чтобы иметь стабильно высокий доход, разработчик должен регулярно повышать уровень своих знаний, поэтому обучение программированию также подходит для специалистов с опытом работы. В общем, в профессию можно попасть с минимальными знаниями или даже с нуля.

Обучение программированию на Андроид с нуля

Научиться профессии можно с помощью информации, размещенной в свободном доступе. Но это долгий путь. Если вы собираетесь как можно скорее найти работу в серьезной компании, то эффективнее пройти обучение Аndroid-разработке с профессиональным преподавателем.

В обучающих курсах и программах, размещенных на этой странице, вы найдете всю необходимую информацию. Они понравятся тем, кто заинтересован в достижении своей цели легко и быстро, даже если вы намереваетесь учиться с нуля. Очень удобно и то, что вы можете учиться как дистанционно, так и на очных курсах.

Ознакомьтесь с программами разных школ и выберите то, что подходит вам лучше всего!