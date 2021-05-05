  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по 1С-программированию

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» Skillbox 21 мая 4 месяца
36 000 ₽
25 200 ₽ 		2 100 ₽/мес. Перейти
Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП Skillbox 21 мая 4 месяца
56 360 ₽
42 270 ₽ 		3 523 ₽/мес. Перейти

Курсы 1С-программирования

1С используется для автоматизации процессов бухучета, управленческого, логистического и кадрового учета, а также для интергации различных баз данных в интернет-магазины. Базовые решения дорабатываются для нужд компании, этим занимается 1С-программист. Поскольку каждая фирма ведет отчетность, эти специалисты всегда востребованы.

На курсах 1С обучение проводится по следующим направлениям:

  • установка, настройка и обновление продуктов;
  • внедрение дополнительного функционала;
  • обеспечение бесперебойной работы программ;
  • настройка серверов, на которых работают данные программы;
  • интеграция продуктов в интернет-магазины;
  • восстановление и создание бэкапов.

Это минимальный набор навыков, после приобретения которых можно рассчитывать на трудоустройство.

Огромным преимуществом будет знание английского языка и языков программирования семейства С. Трудолюбие, усидчивость и умение выполнять монотонную работу также приветствуется.

Обучение программированию 1С для начинающих

Существует огромное количество востребованных дистанционных курсов 1С с нуля, которые помогут в дальнейшем устройстве на работу. С помощью онлайн-школ вы можете облегчить обучение в интересующей вас области и выбрать программу, соответствующий текущему уровню знаний.

В онлайн-школе вы получите комплексные знания, пообщаетесь с преподавателями и будете регулярно выполнять домашние задания. Такой алгоритм значительно сэкономит время, которое вы могли бы потратить на поиск нужных материалов при самообучении, и позволит обойти ошибки, которые часто совершают самоучки.

В этой подборке вы найдёте лучшие курсы обучения для программистов 1С из существующих. Список регулярно обновляется, чтобы оставались только актуальные материалы.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
1С-разработчик Skillbox 21 мая 6 месяцев 4 549 ₽/мес. Перейти
Аналитик 1С Skillbox В любое время 150 000 ₽ Перейти

Профессия 1С-разработчик

Программы 1С позволяют автоматизировать бухгалтерский, кадровый и управленческий учет (выплата зарплаты, формирование отчетностей, расчеты с бизнес-партнерами др.). Без них сейчас не обходится ни одна серьезная фирма.

Стандартная сборка обычно требует усовершенствования под нужды предприятия, поэтому приходится обращаться за помощью к программисту. Разработчик 1С внедряет и дорабатывает такие программы, контролирует их бесперебойную работу.

1С-девелопер выполняет следующие действия:

  • устанавливает, настраивает и обновляет программу 1С,
  • обеспечивает непрерывную работу программы,
  • настраивает сервера, на которых она работает,
  • внедряет дополнительные формы, поля, модули, отчеты и т.п.,
  • осуществляет настройку интеграции программы с другими из семейства 1С (к примеру, СRM 1C Bitrix с интернет-магазином, чтобы учитывать лиды, заявки от клиентов),
  • создает backup и восстанавливает систему, когда это необходимо.

Поэтому, кроме навыков программирования, специалисту нужно понимать бизнес-процессы и знать бухучет. Если у вас есть базовые знание – отлично, вы примерно понимаете, куда двигаться дальше.

Тем же, кто хочет учиться с нуля, мы предлагаем учебу в онлайн-школах, которые мы собрали на этой странице. Здесь вы найдете лучшие курсы для начинающих и профессионалов, которые хотят повысить свой уровень умений.

Зарплаты специалистов

На сайте ХабрКарьера опубликованы данные по зарплатам за 2020 год, где можно увидеть, что разработчикам 1С в зависимости от опыта предлагают от 50 000 руб. до 230 000 руб./мес.:

  • Intern (Стажер) – от 50 000 до 60 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 71 000 до 95 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 100 000 до 140 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 157 000 до 200 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 200 000 до 230 000 руб.

Куда пойти работать

Многие большие компании, такие как «Яндекс», «Rambler Group», «Qiwi», нуждаются в 1С-программистах.

Они предлагают вакансии как для начинающих, так и для опытных разработчиков:

  • 1C-Developer/Программист,
  • Инженер-программист,
  • Программист 1С-Битрикс,
  • Fullstack-разработчик,
  • PHP-программист и другие.

Знания и навыки

Каждому специалисту необходимо:

  • знать XML, JSON, XDTO, XSD, СКД, 1С:Предприятие,
  • иметь опыт разработки расширений, http и web,
  • умение работать с хранилищами конфигурации,
  • знание методологии проектирования информационных систем 1С,
  • вносить правки в типовые конфигурации и уметь создавать новые,
  • пригодится также опыт написания технической документации,
  • уметь синхронизировать данные между системами.

В зависимости от конкретной специализации, могут потребоваться следующие навыки:

  • опыт работы с Scrum, Kanban, Сode review, MS SQL,
  • знание налогового, управленческого и бухучета,
  • опыт работы с подсистемами и БСП,
  • умение разрабатывать тестовые сценарии,
  • опыт разработки нетиповых решений 1С,
  • умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.

Обучение специальности «1С-разработчик»

Вы можете овладеть профессией с помощью бесплатных материалов, книг, статей и учебников. Но эффективнее будет пройти курс с преподавателем, который поймет ваши ошибки и даст полезные советы. В последние годы появилось много недорогих образовательных вебинаров и курсов, которые делают изучение новых навыков более простым. Вам не нужно тратить много денег, чтобы учиться. Действуют акции, скидки, можно учиться в кредит или платить в рассрочку.

Учебные программы, которые вы найдете на этой странице, подходят для тех, кто заинтересован в скором результате, даже если вы собираетесь учиться с нуля. Мы постарались собрать все самые лучшие курсы и наиболее востребованные и популярные онлайн-школы на одном сайте. Надеемся, что эта подборка поможет вам определиться с выбором.