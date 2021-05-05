Курсы 1С-программирования

1С используется для автоматизации процессов бухучета, управленческого, логистического и кадрового учета, а также для интергации различных баз данных в интернет-магазины. Базовые решения дорабатываются для нужд компании, этим занимается 1С-программист. Поскольку каждая фирма ведет отчетность, эти специалисты всегда востребованы.

На курсах 1С обучение проводится по следующим направлениям:

установка, настройка и обновление продуктов;

внедрение дополнительного функционала;

обеспечение бесперебойной работы программ;

настройка серверов, на которых работают данные программы;

интеграция продуктов в интернет-магазины;

восстановление и создание бэкапов.

Это минимальный набор навыков, после приобретения которых можно рассчитывать на трудоустройство.

Огромным преимуществом будет знание английского языка и языков программирования семейства С. Трудолюбие, усидчивость и умение выполнять монотонную работу также приветствуется.

Обучение программированию 1С для начинающих

Существует огромное количество востребованных дистанционных курсов 1С с нуля, которые помогут в дальнейшем устройстве на работу. С помощью онлайн-школ вы можете облегчить обучение в интересующей вас области и выбрать программу, соответствующий текущему уровню знаний.

В онлайн-школе вы получите комплексные знания, пообщаетесь с преподавателями и будете регулярно выполнять домашние задания. Такой алгоритм значительно сэкономит время, которое вы могли бы потратить на поиск нужных материалов при самообучении, и позволит обойти ошибки, которые часто совершают самоучки.

В этой подборке вы найдёте лучшие курсы обучения для программистов 1С из существующих. Список регулярно обновляется, чтобы оставались только актуальные материалы.