Курсы по 1С-программированию
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0»
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
36 000 ₽25 200 ₽
|2 100 ₽/мес.
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|Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
56 360 ₽42 270 ₽
|3 523 ₽/мес.
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Курсы 1С-программирования
1С используется для автоматизации процессов бухучета, управленческого, логистического и кадрового учета, а также для интергации различных баз данных в интернет-магазины. Базовые решения дорабатываются для нужд компании, этим занимается 1С-программист. Поскольку каждая фирма ведет отчетность, эти специалисты всегда востребованы.
На курсах 1С обучение проводится по следующим направлениям:
- установка, настройка и обновление продуктов;
- внедрение дополнительного функционала;
- обеспечение бесперебойной работы программ;
- настройка серверов, на которых работают данные программы;
- интеграция продуктов в интернет-магазины;
- восстановление и создание бэкапов.
Это минимальный набор навыков, после приобретения которых можно рассчитывать на трудоустройство.
Огромным преимуществом будет знание английского языка и языков программирования семейства С. Трудолюбие, усидчивость и умение выполнять монотонную работу также приветствуется.
Обучение программированию 1С для начинающих
Существует огромное количество востребованных дистанционных курсов 1С с нуля, которые помогут в дальнейшем устройстве на работу. С помощью онлайн-школ вы можете облегчить обучение в интересующей вас области и выбрать программу, соответствующий текущему уровню знаний.
В онлайн-школе вы получите комплексные знания, пообщаетесь с преподавателями и будете регулярно выполнять домашние задания. Такой алгоритм значительно сэкономит время, которое вы могли бы потратить на поиск нужных материалов при самообучении, и позволит обойти ошибки, которые часто совершают самоучки.
В этой подборке вы найдёте лучшие курсы обучения для программистов 1С из существующих. Список регулярно обновляется, чтобы оставались только актуальные материалы.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|1С-разработчик
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|4 549 ₽/мес.
|—
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|Аналитик 1С
|Skillbox
|В любое время
|—
|—
|—
|150 000 ₽
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Профессия 1С-разработчик
Программы 1С позволяют автоматизировать бухгалтерский, кадровый и управленческий учет (выплата зарплаты, формирование отчетностей, расчеты с бизнес-партнерами др.). Без них сейчас не обходится ни одна серьезная фирма.
Стандартная сборка обычно требует усовершенствования под нужды предприятия, поэтому приходится обращаться за помощью к программисту. Разработчик 1С внедряет и дорабатывает такие программы, контролирует их бесперебойную работу.
1С-девелопер выполняет следующие действия:
- устанавливает, настраивает и обновляет программу 1С,
- обеспечивает непрерывную работу программы,
- настраивает сервера, на которых она работает,
- внедряет дополнительные формы, поля, модули, отчеты и т.п.,
- осуществляет настройку интеграции программы с другими из семейства 1С (к примеру, СRM 1C Bitrix с интернет-магазином, чтобы учитывать лиды, заявки от клиентов),
- создает backup и восстанавливает систему, когда это необходимо.
Поэтому, кроме навыков программирования, специалисту нужно понимать бизнес-процессы и знать бухучет. Если у вас есть базовые знание – отлично, вы примерно понимаете, куда двигаться дальше.
Тем же, кто хочет учиться с нуля, мы предлагаем учебу в онлайн-школах, которые мы собрали на этой странице. Здесь вы найдете лучшие курсы для начинающих и профессионалов, которые хотят повысить свой уровень умений.
Зарплаты специалистов
На сайте ХабрКарьера опубликованы данные по зарплатам за 2020 год, где можно увидеть, что разработчикам 1С в зависимости от опыта предлагают от 50 000 руб. до 230 000 руб./мес.:
- Intern (Стажер) – от 50 000 до 60 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 71 000 до 95 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 100 000 до 140 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 157 000 до 200 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 200 000 до 230 000 руб.
Куда пойти работать
Многие большие компании, такие как «Яндекс», «Rambler Group», «Qiwi», нуждаются в 1С-программистах.
Они предлагают вакансии как для начинающих, так и для опытных разработчиков:
- 1C-Developer/Программист,
- Инженер-программист,
- Программист 1С-Битрикс,
- Fullstack-разработчик,
- PHP-программист и другие.
Знания и навыки
Каждому специалисту необходимо:
- знать XML, JSON, XDTO, XSD, СКД, 1С:Предприятие,
- иметь опыт разработки расширений, http и web,
- умение работать с хранилищами конфигурации,
- знание методологии проектирования информационных систем 1С,
- вносить правки в типовые конфигурации и уметь создавать новые,
- пригодится также опыт написания технической документации,
- уметь синхронизировать данные между системами.
В зависимости от конкретной специализации, могут потребоваться следующие навыки:
- опыт работы с Scrum, Kanban, Сode review, MS SQL,
- знание налогового, управленческого и бухучета,
- опыт работы с подсистемами и БСП,
- умение разрабатывать тестовые сценарии,
- опыт разработки нетиповых решений 1С,
- умение разбираться не только в своем, но и чужом коде.
Обучение специальности «1С-разработчик»
Вы можете овладеть профессией с помощью бесплатных материалов, книг, статей и учебников. Но эффективнее будет пройти курс с преподавателем, который поймет ваши ошибки и даст полезные советы. В последние годы появилось много недорогих образовательных вебинаров и курсов, которые делают изучение новых навыков более простым. Вам не нужно тратить много денег, чтобы учиться. Действуют акции, скидки, можно учиться в кредит или платить в рассрочку.
Учебные программы, которые вы найдете на этой странице, подходят для тех, кто заинтересован в скором результате, даже если вы собираетесь учиться с нуля. Мы постарались собрать все самые лучшие курсы и наиболее востребованные и популярные онлайн-школы на одном сайте. Надеемся, что эта подборка поможет вам определиться с выбором.