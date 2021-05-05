  • Обновлено: 18 мая 2022

Онлайн-курсы в категории "Программирование"

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Показано 10 из 89 курсов
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0»

  • Стоимость: 25 200 ₽
  • Рассрочка: 2 100 ₽/мес.
1С-разработчик - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

1С-разработчик

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 4 549 ₽/мес.
A/B-тестирование - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

A/B-тестирование

  • Стоимость: 29 891 ₽
  • Рассрочка: 2 491 ₽/мес.
Android-разработчик - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Android-разработчик

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 4 823 ₽/мес.
Android-разработчик. Базовый уровень - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Android-разработчик. Базовый уровень

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 6 785 ₽/мес.
Angular - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Angular

  • Стоимость: 26 680 ₽
  • Рассрочка: 2 223 ₽/мес.
AR. Приложение дополненной реальности - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

AR. Приложение дополненной реальности

  • Стоимость: 5 000 ₽
  • Рассрочка: —
C# ASP.NET Core разработчик - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

C# ASP.NET Core разработчик

  • Стоимость: 90 000 ₽
  • Рассрочка: —
C# Developer. Basic - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

C# Developer. Basic

  • Стоимость: 45 000 ₽
  • Рассрочка: —
DevOps-инженер - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

DevOps-инженер

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 4 574 ₽/мес.