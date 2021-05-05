Направления
Аналитика
Иностранные языки
Программирование
Бизнес
Лайфстайл
Создание контента
Дизайн
Маркетинг
Управление
Онлайн-школы
Акции школ
Главная
Программирование
Обновлено: 18 мая 2022
Онлайн-курсы в категории "Программирование"
Поиск
Фильтры
Онлайн-школы
Geekbrains
Otus
Skillbox
Категории курсов
1C-разработка
Android-разработка
C#-разработка
DevOps
Frontend-разработка
Golang-разработка
iOS-разработка
Javascript-разработка
Java-разработка
PHP-разработка
Python-разработка
QA-тестирование
VR/AR разработка
Web-разработка
Информационная безопасность
Мобильная разработка
Разработка на C++
Разработка на Kotlin
Разработка на Laravel
Разработка на Swift
Популярные категории
DevOps
Frontend-разработка
PHP-разработка
Android-разработка
QA-тестирование
Показано 10 из 89 курсов
Курс
1C-разработка
«1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0»
Стоимость: 25 200 ₽
Рассрочка: 2 100 ₽/мес.
Профессия
1C-разработка
1С-разработчик
Стоимость: —
Рассрочка: 4 549 ₽/мес.
Курс
QA-тестирование
A/B-тестирование
Стоимость: 29 891 ₽
Рассрочка: 2 491 ₽/мес.
Профессия
Android-разработка
Android-разработчик
Стоимость: —
Рассрочка: 4 823 ₽/мес.
Курс
Android-разработка
Android-разработчик. Базовый уровень
Стоимость: —
Рассрочка: 6 785 ₽/мес.
Курс
Javascript-разработка
Angular
Стоимость: 26 680 ₽
Рассрочка: 2 223 ₽/мес.
Курс
VR/AR разработка
AR. Приложение дополненной реальности
Стоимость: 5 000 ₽
Рассрочка: —
Курс
C#-разработка
C# ASP.NET Core разработчик
Стоимость: 90 000 ₽
Рассрочка: —
Курс
C#-разработка
C# Developer. Basic
Стоимость: 45 000 ₽
Рассрочка: —
Профессия
DevOps
DevOps-инженер
Стоимость: —
Рассрочка: 4 574 ₽/мес.
1
2
3
4
5
...
Следующая
Последняя