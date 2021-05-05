Пользовательское соглашение

Настоящим Пользовательским соглашением регулируются правоотношения между Администрацией сайта с доменным именем onlinecourses.ru и Пользователем сайта по использованию Сайта и размещенных на нем материалов.

Кроме настоящего Пользовательского соглашения отношения между Администрацией сайта и Пользователем применительно к конкретным правоотношениям регулируются также иными документами (Политика конфиденциальности и обработки персональных данных).

Администрация сайта просит внимательно ознакомиться с Пользовательским соглашением и в случае несогласия с каким-либо пунктом данного документа незамедлительно покинуть Сайт.

1. Основные понятия.

1.1. Администрация сайта – орган управления Сайтом, осуществляющий контроль за соблюдением настоящего Соглашения.

1.2. Исключительное право – право использовать Сайт, размещенные на Сайте материалы по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (часть 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.3. Материалы — любая размещенная на Сайте информация.

1.4. Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт в собственных некоммерческих интересах.

1.5. Пользовательское соглашение (далее по тексту также - Договор, Соглашение) – настоящий документ со всеми изменениями и дополнениями, расположенный в сети интернет по адресу https://onlinecourses.ru/pages/terms-of-use.

1.6. Сайт — сайт, размещенный в сети интернет под доменным именем onlinecourses.ru.

2. Общие положения.

2.1. Использование Сайта и размещенных на нем Материалов регулируется действующим российским законодательством и положениями настоящего Пользовательского соглашения, а также иными документами, регламентирующими работу Сайта (Политика конфиденциальности).

2.2. Пользователь присоединяется к настоящему Пользовательскому соглашению с момента доступа к Сайту и его Материалам. При этом Пользователь дает свое согласие с условиями сбора, обработки, хранения его персональных данных в соответствии с условиями, указанными в Политике конфиденциальности.

2.3. Настоящее Пользовательское соглашение опубликовано на странице https://onlinecourses.ru/pages/terms-of-use.

2.4. Информация, размещенная на Сайте, является справочной или популярной.

2.5. Изложенная на Сайте информация может отличаться от таковой в других источниках. Размещенные на страницах Сайта Материалы не могут расцениваться как научное исследование или его результаты, а также не могут являться официальным источником достоверной информации для других научных исследований.

2.6. Пользование Сайтом возможно только в соответствии с условиями, которые установлены в Пользовательском соглашении. Пользователь обязуется прекратить использование Сайта в случае, если он не соответствует требованиям, указанным в п. 1.4, а также несогласия с какими-либо условиями настоящего Пользовательского соглашения, а также иными документами, регламентирующими работу Сайта (Политика конфиденциальности).

3. Права и обязанности Пользователя и Администрации сайта.

3.1. Пользователь имеет право:

использовать Сайт для личных нужд любыми способами в соответствии с российским законодательством и настоящим Пользовательским соглашением, а также иными документами, регламентирующими работу Сайта;

оставлять комментарии, отзывы через формы на Сайте;

самостоятельно изучать Материалы на Сайте и использовать их для личных нужд; предоставлять адрес своей электронной почты в форме на Сайте;

3.2. Пользователь обязан:

использовать Сайт таким образом, чтобы не нарушать российское законодательство и настоящее Пользовательское соглашение, а также иные документы, регламентирующие работу Сайта;

использовать Сайт только в личных некоммерческих целях в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

соблюдать права и свободы третьих лиц;

соответствовать требованиям, указанным в п. 1.4 Соглашения;

соблюдать авторские права Администрации сайта, а также третьих лиц, Материалы которых размещены на Сайте.

3.3. Пользователь соглашается, что материалы на Сайте или любая их часть могут сопровождаться рекламой.

3.4. Пользователь несет в соответствии с российским законодательством полную ответственность за собственные действия и бездействие при использовании Сайта. Пользователь, являющийся родителем или законным представителем несовершеннолетнего ребенка, несет в соответствии с российским законодательством полную ответственность за действия и бездействие своего или опекаемого ребенка при использовании им Сайта.

3.5. Администрация сайта имеет право:

изменять условия настоящего Пользовательского соглашения без предварительного уведомления Пользователя;

проводить постмодерацию отзывов, комментариев, размещаемых Пользователями на Сайте, а также удалять любые отзывы, комментарии без объяснения причин;

устанавливать в любое время любые ограничения в использовании Сайта по своему усмотрению;

администрация оставляет за собой право удалять Пользователей и блокировать их дальнейший доступ к Сайту за нарушение настоящего соглашения или законодательства РФ, а также право удалять сведения, которые носят оскорбительный или деструктивный характер.

Администрация вправе предпринять любые действия по отношению к размещенной Пользователем информации, которая, по мнению Администрации, может повлечь за собой привлечение Администрации к ответственности;

производить профилактические работы на Сайте с временным приостановлением работы Сайта без уведомления Пользователей.

3.6. Получение писем от Администрации сайта является добровольным. Пользователь может в любое время отказаться от получения писем путем направления обращения к Администрации сайта по электронной почте.

3.7. Администрация сайта не гарантирует, что сервер, на котором размещен Сайт, свободен от ошибок и компьютерных вирусов. Администрация сайта не несет какой-либо ответственности, если использование Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования Пользователя.

3.8. Сайт содержит ссылки на другие интернет-сайты. Администрация сайта не несет какой-либо ответственности за доступность сайтов, содержащуюся на них информацию, а также любые негативные последствия, связанные с посещением и использованием Пользователем других сайтов, ссылки на которые размещены на Сайте.

3.9. Пользователю запрещается:

использовать автоматизированные программы для сбора информации на Сайте; осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других Пользователей; осуществлять доступ к Сайту, кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией сайта;

предпринимать какие-либо действия, которые направлены на нарушение нормальной работы Сайта;

воспроизводить, повторять и копировать, продавать и перепродавать, а также использовать в каких-либо коммерческих целях Материалы, размещенные на Сайте; размещать любую рекламу на Сайте за исключением случаев, когда на это получено письменное согласие Администрации сайта.

размещать данные, которые защищены авторским правом, если Пользователь не является правообладателем или не имеет разрешения от владельца на размещение таких материалов;

размещать данные, которые раскрывают коммерческую тайну, если Пользователь не является их владельцем или у Пользователя нет разрешения от владельца;

размещать данные, которые нарушают любые другие права на интеллектуальную собственность или иные права третьих;

размещать данные, пропагандирующие порнографию, культ насилия или жестокости, разжигающие национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, а также содержащие сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведения, пропагандирующих какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, материалы, содержащие нецензурную брань, другие запрещенные законодательством РФ материалы, а также материалы, противоречащие нормам морали и нравственности, включая материалы эротического характера и/или непристойного характера; содержащие грубые и/или бранные выражения;

размещать рекламу или настойчиво предлагать бизнес возможности, публиковать материалы, побуждающие пользователей к их последующему копированию или републикации («письма счастья»), или сведения о пирамидах;

пытаться выдать себя за другого человека;

а также размещать материалы, которые содержат вирусы, троянские программы, червей или другой программный код или движки, которые предназначены для причинения ущерба, вмешательства в работу, перехвата или кражи любых систем, данных или информации.

4. Отзывы и комментарии на Сайте.

4.1. Пользователи имеют возможность оставлять на Сайте отзывы и комментарии. В отзывах и комментариях Пользователя могут содержаться любые мнения и утверждения о фактах, за исключением тех, которые запрещены российским законодательством.

4.2. Отзывы и комментарии публикуются на Сайте во всеобщем открытом доступе. Администрация сайта осуществляет выборочную постмодерацию комментариев и отзывов на Сайте.

4.3. Пользователь несет полную ответственность за содержание и форму сведений, распространяемых им в отзывах и комментариях. Пользователь гарантирует, что текст его отзыва, комментария содержит соответствующие действительности сведения, соответствует требованиям российского законодательства и настоящего Пользовательского соглашения.

4.4. В случае если отзыв, комментарий Пользователя является объектом авторского права или включает его, отправляя такой отзыв, комментарий для публикации на Сайте, Пользователь разрешает Администрации сайта использовать его любым способом без ограничения по территории и сроку использования.

4.5. Запрещается оставлять на Сайте отзывы, содержащие:

клевету и оскорбление, не соответствующие действительности сведения;

информацию оскорбительного или непристойного характера;

сведения о частной жизни, персональные данные третьих лиц, личную и семейную тайну; государственную тайну, иные конфиденциальные сведения;

ненормативную лексику;

высказывания экстремистского характера;

призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;

рекламу, коммерческие предложения, ссылки на другие интернет-сайты, агитационные материалы, кроме случаев, когда на размещение такой информации получено согласие Администрации сайта;

ссылки на сайты и страницы в интернете, содержание которых противоречит российскому законодательству;

спам и троллинг.

4.6. На Сайте запрещаются отзывы, комментарии, которые нарушают интеллектуальную собственность третьих лиц.

4.7. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в отзывах, комментариях, равно как и за последствия применения указанной информации другими Пользователями.

4.8. После публикации отзыва, комментария на Сайте Администрация сайта имеет право редактировать, удалять уже опубликованные отзывы, комментарии Пользователя без объяснения причин.

5. Интеллектуальная собственность.

5.1. Исключительное право на контент Сайта, в том числе статьи, графические материалы, иные Материалы и Произведения, размещенные на Сайте, принадлежит исключительно Правообладателям.

5.2. Исключительное право на название Сайта принадлежит Администрации сайта.

5.3. Любое использование названия Сайта запрещено.

5.4. Использование размещенных на Сайте Материалов в коммерческих целях, воспроизведение и распространение их любыми способами, в том числе в интернете, публичный показ, доведение до всеобщего сведения, копирование (полное и частичное), перевод, переделка, запрещено, за исключением случаев, когда Администрация сайта дает прямое разрешение на такие действия.

5.5. Цитирование статей в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях в объеме, оправданном целью цитирования, возможно с соблюдением следующих условий:

При цитировании статей с Сайта в интернете обязательна ссылка на первоисточник (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации) в виде активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами ссылки на статью.

При цитировании статей с Сайта в печатных изданиях обязательна ссылка на Сайт.

5.6. За нарушение авторских и исключительных прав предусмотрена уголовная и гражданская ответственность. Любые нарушения преследуются Администрацией сайта в судебном порядке.

6. Гарантии, отказ от ответственности.

6.1. Часть информации, предоставленной на Сайте, является уникальной. Она предназначена для всех Пользователей исключительно с ознакомительной целью.

6.2. Администрация сайта и авторы Материалов (предоставляемого контента) не несут ответственности за последствия использования информации иначе, нежели в ознакомительных целях..

6.3. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность данных и другой информации, которую предоставляют Пользователи в отзывах, комментариях, Материалах на Сайте.

6.4. Мнение Администрации сайта может не совпадать с мнением авторов Материалов.

6.5. Администрация сайта не несет какой-либо ответственности за действия или бездействия Пользователей при использовании Сайта.

6.6. Администрация сайта не несет ответственности за нарушение авторских и иных прав Пользователями. В случае выявления факта нарушения прав третьих лиц, Пользователем Администрация сайта имеет право удалить все его комментарии, отзывы, Материалы на Сайте.

6.7. Ни при каких обстоятельствах ответственность за последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой использование информации, размещенной на этом Сайте, не может возлагаться на Администрацию сайта и быть основанием для судебного преследования. Пользователь в добровольном порядке отказывается от судебного преследования Администрации сайта и возмещения возможного причиненного вреда.

7. Услуги Администрации сайта.

7.1. Администрация сайта предоставляет Пользователям следующие информационные Услуги:

доступ к открытой информации, размещенной на Сайте;

публикация отзывов, комментариев Пользователей на Сайте;

предоставление возможности направить для опубликования на Сайте Материал, автором или соавтором которого является Пользователь.

Порядок оказания услуг определяется данным Пользовательским соглашением.

8. Почтовая рассылка.

8.1. Пользователь предоставляет Администрации сайта адрес своей электронной почты через формы, размещенные на Сайте.

8.2. Предоставляя адрес своей электронной почты в порядке, предусмотренном в пункте 8.1. Пользователь дает согласие на получение писем от Администрации сайта.

8.3. Получение писем является добровольным. Пользователь может в любое время отказаться от получения писем, направив обращение в свободной форме на электронную почту.

8.4. Перед заполнением формы Пользователь обязуется ознакомиться с Политикой конфиденциальности и принять ее условия.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т. е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от обязательств по причине указанных обстоятельств.

Возникновение, прекращение обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждаются документом, выданным Торгово-Промышленной Палатой РФ или иным органом, уполномоченным на выдачу соответствующего документа. Документальное подтверждение возникновения, прекращения и продолжительности таких обстоятельств не требуется, если данные обстоятельства фактически являются и признаются обеими Сторонами общеизвестными.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Соглашения

10. Заключительные положения.

10.1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует до момента его отзыва Администрацией сайта.

10.2. Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в условия Пользовательского соглашения или отозвать Пользовательское соглашение в любой момент по своему усмотрению.