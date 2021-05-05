Политика конфиденциальности и обработки персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всех персональных данных, которые Администрация сайта может получить о Пользователе во время использования Сайта с доменным именем onlinecourses.ru.

Кроме настоящей Политики конфиденциальности отношения между Администрацией сайта и Пользователем применительно к конкретным правоотношениям регулируются также иными документами (Пользовательское соглашение).

Администрация сайта просит внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности и в случае несогласия с какими-либо положениями прекратить использование Сайта и покинуть его.

1. Основные понятия, используемые в Политике конфиденциальности.

1.1. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Администрацией сайта или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Администрацией сайта с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.3. Администрация сайта – орган управления Сайтом, осуществляющий контроль за соблюдением настоящей Политики конфиденциальности.

1.4. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.5. Политика конфиденциальности - настоящий документ со всеми изменениями и дополнениями, расположенный в сети интернет по адресу https://onlinecourses.ru/pages/privacy-policy.

1.6. Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт в собственных некоммерческих интересах.

1.7. Сайт — сайт, размещенный в сети интернет под доменным именем onlinecourses.ru.

1.8. Услуги – предоставление свободного доступа к Сайту и его содержанию.

1.9. Файлы Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на устройстве Пользователя, используемом для доступа к Сайту, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTPS-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.10. Cookie-файлы используются для того, чтобы обеспечить пользователям персонализированный опыт использования сайта и удобство навигации по ему. Они помогают отслеживать наиболее посещаемые веб-страницы, определять эффективность рекламы и интернет-поисков, а также дают представление о поведении пользователей, что позволяет улучшить средства коммуникации и предлагаемые пользователям продукты. Также cookie-файлы помогают не терять пользователю данные заполнения форм заявки в случае обновления страницы сайта.

Cookie-файлы, которые мы сохраняем через веб-сайт, не содержат данных, на основании которых можно определить вашу личность.

Обратите внимание, что при отключении возможности хранения cookie-файлов, мы не гарантируем корректную работу нашего веб-сайта в вашем браузере.

1.11. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. Общие положения.

2.1. Политика конфиденциальности определяет цели, содержание и порядок обработки Персональных данных, меры, направленные на защиту Персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области Персональных данных.

2.2. Настоящая Политика конфиденциальности определяет политику Администрации сайта, осуществляющую обработку Персональных данных, в отношении обработки и защиты Персональных данных. Обработка Персональных данных Администрацией сайта осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности и законодательством Российской Федерации в области Персональных данных.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к информации, получаемой в ходе использования Сайта.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователем.

2.5. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки Персональных данных Пользователя.

2.6. Принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь тем самым дает свое согласие Администрации сайта на обработку своих Персональных данных, указанных в п. 3.4.-3.5. данной Политики конфиденциальности, в том числе сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, указанных в п. 4.1.

2.7. Если Пользователь не согласен с условиями Политики конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта, не заключать с Администрацией сайта какой-либо договор или соглашение.

2.8. Настоящая Политика конфиденциальности опубликована на странице https://onlinecourses.ru/pages/privacy-policy.

2.9. Права Администрации сайта:

собирать через формы на Сайте Персональные данные Пользователя;

оказывать Услуги на Сайте, а именно предоставлять Пользователям доступ к Сайту; осуществлять сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных;

передавать Персональные данные Пользователей третьим лицам на основании договоров, заключаемых для достижения целей, указанных в п. 4.1.

2.10. Обязанности Администрации сайта:

Администрация сайта обязана использовать полученные Персональные данные исключительно для целей, указанных в п. 4.1 настоящей Политики конфиденциальности. Не допускается обработка Персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;

была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта;

была получена третьими лицами путем несанкционированного доступа к файлам сайта;

была разглашена с согласия Пользователя.

Администрация сайта обязана сообщить Пользователю или его представителю информацию об осуществляемой Администрацией сайта обработке Персональных данных такого Пользователя по его запросу.

Администрация сайта обязана обеспечивать надежную защиту Персональных данных Пользователей, защиту их конфиденциальности.

2.11. Права Пользователя:

Пользователь вправе требовать от Администрации сайта уточнения его Персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, путем направления обращения по адресу электронной почты.

Пользователь вправе направить запрос Администрации сайта относительно своих Персональных данных, которые обрабатываются Администрацией сайта, путем направления обращения к Администрации сайта по электронной почте. Срок получения ответа до 30 дней.

Пользователь вправе направить Администрации сайта отзыв данного им согласия на обработку Персональных данных.

2.12. Обязанности Пользователя:

Пользователь обязан соответствовать требованиям, указанным в п. 1.6 данной Политики конфиденциальности.

Пользователь при пользовании Сайтом обязан предоставить информацию о Персональных данных, требуемую Администрацией сайта.

2.13. Базы данных информации, содержащей Персональные данные граждан Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации.

2.14. Администрация сайта обрабатывает Персональные данные на законной и справедливой основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Администрации сайта и иных лиц. Передача (распространение, предоставление) и использование Персональных данных Пользователей осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.

2.15. Администрация сайта получает Персональные данные непосредственно у Пользователей (субъектов Персональных данных).

2.16. Администрация сайта обрабатывает Персональные данные Пользователей с их согласия, предоставляемого либо в письменной форме (в необходимых случаях согласно действующему законодательству РФ), либо при совершении конклюдентных действий.

2.17. Принципы обработки Персональных данных, установленные настоящей Политикой конфиденциальности:

2.17.1. Обработка Персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

2.17.2. Обработка Персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка Персональных данных, несовместимая с целями сбора Персональных данных.

2.17.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих Персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

2.17.4. Обработке подлежат только Персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2.17.5. Содержание и объем обрабатываемых Персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые Персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

2.17.6. При обработке Персональных данных должны быть обеспечены точность Персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки Персональных данных. Администрация сайта должна принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

2.17.7. Администрация сайта обеспечивает сохранность конфиденциальных персональных данных во всех случаях, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством России необходимо хранение такой персональной информации в течение определенного срока.

3. Предмет Политики конфиденциальности.

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязанности Администрации сайта по обработке Персональных данных пользователей, их охране, в том числе обеспечению режима защиты конфиденциальности Персональных данных, которые Пользователь предоставляет Администрации сайта в следующих случаях:

при заполнении на Сайте формы обратной связи;

при заполнении формы на Сайте для опубликования отзыва, комментария;

при направлении претензии, заявлений в адрес Администрации сайта;

в процессе письменной, электронной и устной коммуникации с Администрацией сайта.

3.2. Администрация сайта собирает два вида информации о Пользователе:

информацию, которую Пользователь сознательно предоставил Администрации сайта в процессе использования Сайта;

техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением Сайта во время его посещения Пользователем.

3.3. Администрация сайта может обрабатывать следующие персональные данные, предоставленные Пользователем сознательно:

фамилия, имя, отчество;

электронный адрес;

номера телефонов;

город;

интересующий вопрос в произвольной форме.

3.4. Администрация сайта может обрабатывать техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением Сайта во время его посещения Пользователем, в частности:

IP-адрес;

информацию из cookies;

информацию о браузере;

информация о типе устройства (мобильное или пк);

время доступа.

К ней также относятся аналитические данные, полученные в результате использования Сайтом сервисов веб-аналитики. Данная информация используется исключительно в целях внутреннего и внешнего маркетинга – для анализа тенденций посещения Сайта и улучшения сервиса Сайта.

3.5. Вышеперечисленные данные в п. 3.3. и 3.4 далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

3.6. На Сайте реализована технология идентификации Пользователей, основанная на использовании файлов cookies. На устройстве, используемом Пользователем для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. Администрация сайта может использовать и раскрывать информацию об использовании Сайта, например, для определения степени использования Сайта, улучшения его контента, объяснения полезности Сайта и Услуг, а также для расширения функциональности Сайта. Принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь дает свое согласие Администрации сайта, что технические данные, собираемые с Сайта, передаются по сети интернет.

3.7. Администрация сайта не сохраняет Персональные данные в файлах cookies. Администрация сайта использует информацию, записанную в файлах cookies, которая не идентифицирует индивидуальных Пользователей, для анализа тенденций, администрирования Сайта, определения движений Пользователей по Сайту и для сбора демографической информации о базовом контингенте Пользователей в целом.

3.8. Если Пользователь не хочет, чтобы Администрация сайта собирала техническую информацию о нем с использованием файлов cookies, то Пользователь обязан прекратить пользоваться Сайтом или запретить сохранение файлов cookies на своем устройстве, используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом следует иметь в виду, что Сервисы сайта, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.

3.9. Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Персональных данных при заполнении на Сайте формы обратной связи, при заполнении формы на Сайте для опубликования отзыва, комментария, путем нажатия на кнопку «Отправить комментарий» или «Отправить» под формой на Сайте. При этом Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие, что его Персональные данные будут переданы третьим лицам, указанным в разделе 5 данной Политики конфиденциальности с целью оказания Услуг. Также нажимая на кнопку под формой на Сайте, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие на то, что ему будут поступать звонки, сообщения, письма на указанные им номер телефона, электронную почту, мессенджеры с информацией в рамках оказания Услуг, а также после завершения оказания Услуги, если Пользователь самостоятельно не выразит свой отказ от получения таких звонков, писем и сообщений.

3.10. В остальных случаях, не указанных выше, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку Персональных данных, вступая в любой процесс коммуникации с Администрацией сайта.

3.11. Администрация сайта гарантирует, что никогда не предоставляет Персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда:

этого прямо требует законодательство (например, по письменному запросу суда, правоохранительных органов);

Пользователь дал согласие на передачу Персональных данных;

передача необходима для оказания Услуг, заключения договоров;

передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса;

передача происходит в рамках переноса базы Персональных данных с одного сервиса на другой согласно договорным отношениям Администрации сайта;

это требуется для оказания поддержки обслуживания Пользователей или для помощи в защите и безопасности систем и услуг Администрация сайта.

4. Цели сбора и обработки Персональных данных Пользователя.

4.1. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Администрация сайта использует Персональные данные пользователей в следующих целях:

для обратной связи с Пользователем путем направления писем на адрес электронной почты;

для оказания Пользователю Услуг в рамках Пользовательского соглашения;

оценки эффективности работы Сайта и мониторинга трафика;

для направления Пользователю ответа по претензии или заявлению.

5. Порядок и условия обработки Персональных данных.

5.1. Администрация сайта осуществляет следующий перечень действий с Персональными данными: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передача третьим лицам в случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения целей обработки персональных данных (указанных в п. 4.1).

5.2. Администрация сайта осуществляет обработку Персональных данных следующими способами: с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных (внутренняя система обработки персональных данных), без использования автоматизированных средств обработки персональных данных (персональные данные обрабатываются вручную Администрацией сайта).

5.3. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам осуществляется с согласия Пользователя исключительно в целях, указанных для выполнения договорных обязательств Администрации сайта Пользователю.

5.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, органам дознания и следствия, иным уполномоченным органам только на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Меры для защиты Персональных данных.

6.1. Администрация сайта осуществляет защиту Персональных данных Пользователя, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери, неправомерного или случайного доступа, искажения и несанкционированного распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а также любых других неправомерных действий с персональными данными третьих лиц. Безопасность реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности, а также других внутренних документов, регламентирующих правила обработки Персональных данных Администрацией сайта.

6.2. Если Персональные данные были утрачены либо разглашены, Администрация сайта обязана проинформировать об этом Пользователя.

6.3. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6.4. Персональные данные сохраняются Администрацией сайта в конфиденциальности за исключением случаев, когда Пользователь добровольно разместил информацию для общего доступа в сообщениях, комментариях, отзывах на Сайте.

6.5. Обеспечение безопасности Персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных Администрации сайта, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к Персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:

6.5.1. определение угроз безопасности Персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Администрацией сайта;

6.5.2. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности Персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных Администрацией сайта, необходимых для выполнения требований к защите Персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности Персональных данных;

6.5.3. применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;

6.5.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

6.5.5. учет машинных носителей Персональных данных;

6.5.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к Персональным данным и принятие мер;

6.5.7. восстановление Персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

6.5.8. установление правил доступа к Персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных Администрацией сайта, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с Персональными данными в информационных системах персональных данных Администрации сайта;

6.5.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности Персональных данных и уровней защищенности информационных систем персональных данных.

7. Сроки обработки Персональных данных.

7.1. Обработка Персональных данных, предоставляемых Пользователем на Сайте, осуществляется в срок с момента публикации отзыва на Сайте и до удаления этого отзыва или до момента отзыва согласия, направленного Пользователем в адрес Администрации сайта.

7.2. Если иное не предусмотрено другими пунктами настоящей Политики конфиденциальности, то обработка Персональных данных осуществляется до получения Администрацией сайта от Пользователя запроса на уничтожение его Персональных данных или до достижения цели обработки Персональных данных.

7.3. Условием прекращения обработки Персональных данных может также являться истечение срока действия согласия или отзыв согласия Пользователя на обработку его Персональных данных, а также выявление неправомерной обработки Персональных данных.

7.4. Срок обработки Персональных данных, полученных при оказании Услуг, составляет 1 год или до получения Администрацией сайта от Пользователя запроса на уничтожение его Персональных данных.

8. Правовые основания обработки Персональных данных.

8.1. Администрация сайта обрабатывает Персональные данные на основании следующих правовых оснований: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; Закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"; Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; договоры, заключаемые между Администрацией сайта и Пользователем; договоры, заключаемые между Администрацией сайта и третьими лицами, с целью оказания Услуг Пользователем, осуществления бизнес-процессов Администрации сайта; согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям Администрации сайта).

9. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение Персональных данных, ответы на запросы Пользователей на доступ к Персональным данным.

9.1. В случае подтверждения факта неточности Персональных данных или неправомерности их обработки, Персональные данные подлежат их актуализации Администрацией сайта, а обработка должна быть соответственно прекращена.

9.2. Персональные данные Пользователя, предоставленные им на Сайте, которые хранятся у Администрации сайта и обрабатываются им, могут быть удалены/обезличены путем обращения Пользователя к Администрации сайта, для этого необходимо направить письмо Администрации сайта. При этом Пользователь не сможет пользоваться Сайтом. Срок рассмотрения запроса Пользователя составляет 10 рабочих дней.

9.3. При достижении целей обработки Персональных данных, а также в случае отзыва Пользователем согласия на их обработку Персональные данные подлежат уничтожению в течение 10 рабочих дней с момента достижения цели обработки или получения отзыва, если: иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Пользователь; Администрация сайта не вправе осуществлять обработку без согласия Пользователя на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными федеральными законами; иное не предусмотрено иным соглашением между Администрацией сайта и Пользователем.

9.4. Администрация сайта осуществляет блокирование Персональных данных о Пользователе с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

9.5. Администрация сайта осуществляет актуализацию, исправление, уточнение, удаление и уничтожение Персональных данных Пользователя, в течение 7 рабочих дней с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

9.6. Администрация сайта отвечает на запросы Пользователей на доступ к Персональным данным в течение 30 дней с момента обращения или запроса Пользователя.

9.7. В случае если Пользователь более не хочет получать письма и уведомления, сообщения на указанный им адрес электронной почты, то Пользователь в любое время может отказаться от получения писем, сообщений, уведомлений, направив просьбу в свободной форме на электронный адрес Администрации сайта.

10. Заключительные положения.

10.1. Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в Политику конфиденциальности в любой момент по своему усмотрению.

10.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента размещения на Сайте Политики конфиденциальности с изменениями и дополнениями. Продолжая пользоваться Сайтом после опубликования новой редакции Политики конфиденциальности, Пользователь тем самым подтверждает, что принимает ее.