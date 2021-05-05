  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по SMM-продвижению

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
SMM-специалист с нуля Skillbox 21 мая 4 месяца
79 000 ₽
55 300 ₽ 		4 608 ₽/мес. Перейти
SMM-стратегия Skillbox 21 мая 2,5 месяца
58 765 ₽
41 136 ₽ 		3 428 ₽/мес. Перейти
Профессия SMM-специалист с нуля Skillbox 21 мая
176 557 ₽
105 934 ₽ 		4 815 ₽/мес. Перейти

Курсы SMM-продвижения

Здесь представлены лучшие курсы SMM-продвижения для новичков и специалистов, желающих повысить свой уровень знаний. Список будет постоянно пополняться актуальными тренингами.

На курсах вы научитесь всему необходимому для того, чтобы успешно войти в профессию:

  • Определите цели и задачи стратегии эффективного продвижения в социальных сетях.
  • Узнаете, как подготовить высококачественный медиаконтент для привлечения целевой аудитории.
  • Научитесь настраивать рекламу в социальных сетях и отслеживать ее результаты, используя аналитику.
  • Поймете, как грамотно выстроить работу со знаменитыми блогерами.
  • Узнаете, какие использовать способы для повышения активности подписчиков, чтобы получить результат с минимальными затратами времени и бюджета.
  • Поймете, как завоевать доверие подписчиков.
  • Узнаете, с чего начать работать в социальных сетях и как разработать план продвижения.
  • Поймете, как работает маркетинг в мессенджерах и как им правильно пользоваться.
  • Научитесь разговаривать с подписчиками, удерживая их интерес, и привлекать новых.
  • Узнаете о нюансах работы в разных нишах и сферах бизнеса.

Лучшие онлайн-курсы обучения SMM-продвижению

Курсы могут быть полезны как владельцам бизнеса, так и специалистам. Если бизнес небольшой, можно самостоятельно заниматься раскруткой в соцсетях.

Обучение профессии на онлайн-курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. По завершении учебы вы сможете применить полученные навыки и больше зарабатывать. Многие школы предлагают помощь в трудоустройстве, составлении резюме и портфолио для заказчиков. Выбирайте наиболее удобный формат и стоимость!


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
SMM от Middle до Senior Skillbox 21 мая 124 916 ₽ 5 678 ₽/мес. 90 000 ₽ Перейти
Контент-менеджер в SMM Skillbox 21 мая 94 634 ₽ 4 302 ₽/мес. 50 000 ₽ Перейти
SMM-специалист Skillbox 21 мая 4 103 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
SMM-специалист Skillbox 29 апреля 100 000 ₽ Перейти
SMM-специалист Skillbox 21 мая 4 103 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти

Специалист по SMM-продвижению

На страницах нашего сайта подобраны лучшие дистанционные курсы для менеджеров по SMM-продвижению от популярных школ для начинающих и специалистов, которые желают расширить уровень своих профессиональных возможностей. Они могут быть полезны тем, кто хочет войти в профессию с нуля, опытным специалистам, а также владельцам бизнеса, желающим расширить свой кругозор и иметь возможность лучше понимать подрядчиков.

Основные обязанности и навыки

К основным обязанностям SMM-щика относят:

  • Умение определить цели и задачи стратегии эффективного продвижения в соцсетях.
  • Подготовка высококачественного медиаконтента для привлечения целевой аудитории.
  • Настройка рекламы в социальных сетях и отслеживание ее эффективности с помощью систем аналитики.
  • Организация работы и сотрудничество со знаменитыми блогерами, налаживание контактов.
  • Разработка плана для повышения активности подписчиков, чтобы получить результаты с минимальными затратами времени и бюджета.
  • Установка доверительных отношений с подписчиками, чтобы к вашему мнению прислушивались.
  • Подготовка плана продвижения, расчет стоимости и сроков.
  • Коммуникации с подписчиками, поддержание интереса у старых и привлечение новых.

Навыки, которые могут понадобиться:

  • знание ниши/сферы бизнеса, в которой вы собираетесь работать, а также знание продукции;
  • знания работы алгоритмов каждой социальной сети;
  • умение разбираться в тенденциях в разработке и представлении информации;
  • умение правильно определить целевую аудиторию, ее потребности и желания;
  • опыт в подготовке плана размещения контента на месяц/полгода/год;
  • умение работать со специальными сервисами для создания визуального контента и коротких видеороликов для Instagram и TikTok;
  • умение писать цепляющие и грамотные тексты для социальных сетей;
  • опыт организации конкурсов и акций в социальных сетях;
  • умение придумывать идеи для рекламы, креативность, творческий подход к работе;
  • иметь представление о том, как настраивать таргетированную рекламу (не обязательно, но будет преимуществом);
  • опыт взаимодействия с блогерами и умение налаживать контакт с влиятельными персонами.

Также нужны будут знания в области маркетинга, мессенджер-маркетинга, пиара, рекламы. Пригодится и знание психологии, оно поможет грамотно взаимодействовать с аудиторией, понимать их желания и опасения.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 20 000 руб. до 130 000 руб.:

  • Intern (Стажер) – от 20 000 руб. до 32 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 32 000 руб. до 45 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 45 000 руб. до 65 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 65 000 руб. до 87 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 87 000 руб. до 130 000 руб.

Не следует забывать и про премии по результатам работ, которые могут составить до 45% к заработной плате.

Легче всего найти работу в веб-студии, занимающейся созданием и продвижением сайтов. Частным предпринимателям, небольшим и средним компаниям также необходимы SMM-щики. Остается лишь выбрать наиболее выгодные условия и интересующую вас сферу.

Обучение специальности менеджер по SMM-продвижению

Изучение профессии специалист по SMM-продвижению на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области