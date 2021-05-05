Специалист по SMM-продвижению

На страницах нашего сайта подобраны лучшие дистанционные курсы для менеджеров по SMM-продвижению от популярных школ для начинающих и специалистов, которые желают расширить уровень своих профессиональных возможностей. Они могут быть полезны тем, кто хочет войти в профессию с нуля, опытным специалистам, а также владельцам бизнеса, желающим расширить свой кругозор и иметь возможность лучше понимать подрядчиков.

Основные обязанности и навыки

К основным обязанностям SMM-щика относят:

Умение определить цели и задачи стратегии эффективного продвижения в соцсетях.

Подготовка высококачественного медиаконтента для привлечения целевой аудитории.

Настройка рекламы в социальных сетях и отслеживание ее эффективности с помощью систем аналитики.

Организация работы и сотрудничество со знаменитыми блогерами, налаживание контактов.

Разработка плана для повышения активности подписчиков, чтобы получить результаты с минимальными затратами времени и бюджета.

Установка доверительных отношений с подписчиками, чтобы к вашему мнению прислушивались.

Подготовка плана продвижения, расчет стоимости и сроков.

Коммуникации с подписчиками, поддержание интереса у старых и привлечение новых.

Навыки, которые могут понадобиться:

знание ниши/сферы бизнеса, в которой вы собираетесь работать, а также знание продукции;

знания работы алгоритмов каждой социальной сети;

умение разбираться в тенденциях в разработке и представлении информации;

умение правильно определить целевую аудиторию, ее потребности и желания;

опыт в подготовке плана размещения контента на месяц/полгода/год;

умение работать со специальными сервисами для создания визуального контента и коротких видеороликов для Instagram и TikTok;

умение писать цепляющие и грамотные тексты для социальных сетей;

опыт организации конкурсов и акций в социальных сетях;

умение придумывать идеи для рекламы, креативность, творческий подход к работе;

иметь представление о том, как настраивать таргетированную рекламу (не обязательно, но будет преимуществом);

опыт взаимодействия с блогерами и умение налаживать контакт с влиятельными персонами.

Также нужны будут знания в области маркетинга, мессенджер-маркетинга, пиара, рекламы. Пригодится и знание психологии, оно поможет грамотно взаимодействовать с аудиторией, понимать их желания и опасения.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 20 000 руб. до 130 000 руб.:

Intern (Стажер) – от 20 000 руб. до 32 000 руб.

Junior (Начинающий) – от 32 000 руб. до 45 000 руб.

Middle (Средний уровень) – от 45 000 руб. до 65 000 руб.

Senior (Высокий уровень) – от 65 000 руб. до 87 000 руб.

Team lead (Руководитель отдела) – от 87 000 руб. до 130 000 руб.

Не следует забывать и про премии по результатам работ, которые могут составить до 45% к заработной плате.

Легче всего найти работу в веб-студии, занимающейся созданием и продвижением сайтов. Частным предпринимателям, небольшим и средним компаниям также необходимы SMM-щики. Остается лишь выбрать наиболее выгодные условия и интересующую вас сферу.

Обучение специальности менеджер по SMM-продвижению

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