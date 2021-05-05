Курсы по SMM-продвижению
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|SMM-специалист с нуля
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
79 000 ₽55 300 ₽
|4 608 ₽/мес.
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|SMM-стратегия
|Skillbox
|21 мая
|2,5 месяца
|
58 765 ₽41 136 ₽
|3 428 ₽/мес.
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|Профессия SMM-специалист с нуля
|Skillbox
|21 мая
|—
|
176 557 ₽105 934 ₽
|4 815 ₽/мес.
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Курсы SMM-продвижения
Здесь представлены лучшие курсы SMM-продвижения для новичков и специалистов, желающих повысить свой уровень знаний. Список будет постоянно пополняться актуальными тренингами.
На курсах вы научитесь всему необходимому для того, чтобы успешно войти в профессию:
- Определите цели и задачи стратегии эффективного продвижения в социальных сетях.
- Узнаете, как подготовить высококачественный медиаконтент для привлечения целевой аудитории.
- Научитесь настраивать рекламу в социальных сетях и отслеживать ее результаты, используя аналитику.
- Поймете, как грамотно выстроить работу со знаменитыми блогерами.
- Узнаете, какие использовать способы для повышения активности подписчиков, чтобы получить результат с минимальными затратами времени и бюджета.
- Поймете, как завоевать доверие подписчиков.
- Узнаете, с чего начать работать в социальных сетях и как разработать план продвижения.
- Поймете, как работает маркетинг в мессенджерах и как им правильно пользоваться.
- Научитесь разговаривать с подписчиками, удерживая их интерес, и привлекать новых.
- Узнаете о нюансах работы в разных нишах и сферах бизнеса.
Лучшие онлайн-курсы обучения SMM-продвижению
Курсы могут быть полезны как владельцам бизнеса, так и специалистам. Если бизнес небольшой, можно самостоятельно заниматься раскруткой в соцсетях.
Обучение профессии на онлайн-курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. По завершении учебы вы сможете применить полученные навыки и больше зарабатывать. Многие школы предлагают помощь в трудоустройстве, составлении резюме и портфолио для заказчиков. Выбирайте наиболее удобный формат и стоимость!
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|SMM от Middle до Senior
|Skillbox
|21 мая
|—
|124 916 ₽
|5 678 ₽/мес.
|90 000 ₽
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|Контент-менеджер в SMM
|Skillbox
|21 мая
|—
|94 634 ₽
|4 302 ₽/мес.
|50 000 ₽
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|SMM-специалист
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 103 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|SMM-специалист
|Skillbox
|29 апреля
|—
|—
|—
|100 000 ₽
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|SMM-специалист
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 103 ₽/мес.
|100 000 ₽
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Специалист по SMM-продвижению
На страницах нашего сайта подобраны лучшие дистанционные курсы для менеджеров по SMM-продвижению от популярных школ для начинающих и специалистов, которые желают расширить уровень своих профессиональных возможностей. Они могут быть полезны тем, кто хочет войти в профессию с нуля, опытным специалистам, а также владельцам бизнеса, желающим расширить свой кругозор и иметь возможность лучше понимать подрядчиков.
Основные обязанности и навыки
К основным обязанностям SMM-щика относят:
- Умение определить цели и задачи стратегии эффективного продвижения в соцсетях.
- Подготовка высококачественного медиаконтента для привлечения целевой аудитории.
- Настройка рекламы в социальных сетях и отслеживание ее эффективности с помощью систем аналитики.
- Организация работы и сотрудничество со знаменитыми блогерами, налаживание контактов.
- Разработка плана для повышения активности подписчиков, чтобы получить результаты с минимальными затратами времени и бюджета.
- Установка доверительных отношений с подписчиками, чтобы к вашему мнению прислушивались.
- Подготовка плана продвижения, расчет стоимости и сроков.
- Коммуникации с подписчиками, поддержание интереса у старых и привлечение новых.
Навыки, которые могут понадобиться:
- знание ниши/сферы бизнеса, в которой вы собираетесь работать, а также знание продукции;
- знания работы алгоритмов каждой социальной сети;
- умение разбираться в тенденциях в разработке и представлении информации;
- умение правильно определить целевую аудиторию, ее потребности и желания;
- опыт в подготовке плана размещения контента на месяц/полгода/год;
- умение работать со специальными сервисами для создания визуального контента и коротких видеороликов для Instagram и TikTok;
- умение писать цепляющие и грамотные тексты для социальных сетей;
- опыт организации конкурсов и акций в социальных сетях;
- умение придумывать идеи для рекламы, креативность, творческий подход к работе;
- иметь представление о том, как настраивать таргетированную рекламу (не обязательно, но будет преимуществом);
- опыт взаимодействия с блогерами и умение налаживать контакт с влиятельными персонами.
Также нужны будут знания в области маркетинга, мессенджер-маркетинга, пиара, рекламы. Пригодится и знание психологии, оно поможет грамотно взаимодействовать с аудиторией, понимать их желания и опасения.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 20 000 руб. до 130 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 20 000 руб. до 32 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 32 000 руб. до 45 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 45 000 руб. до 65 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 65 000 руб. до 87 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 87 000 руб. до 130 000 руб.
Не следует забывать и про премии по результатам работ, которые могут составить до 45% к заработной плате.
Легче всего найти работу в веб-студии, занимающейся созданием и продвижением сайтов. Частным предпринимателям, небольшим и средним компаниям также необходимы SMM-щики. Остается лишь выбрать наиболее выгодные условия и интересующую вас сферу.
Обучение специальности менеджер по SMM-продвижению
Изучение профессии специалист по SMM-продвижению на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области