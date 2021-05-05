Курсы SERM и репутации

Репутационный менеджмент и маркетинг – сфера, отвечающая за формирование имиджа бренда в сети, отслеживание негатива и работу с ним. Специалист должен уметь взаимодействовать с самыми популярными сайтами для отзывов, а также каталогами и справочниками, и знать, как повысить лояльность аудитории, увеличить продажи и снизить затраты на маркетинг.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы SERM и репутации от известных школ для начинающих и профессионалов, которые желают расширить уровень своих профессиональных возможностей. Вы сможете работать с сайтами ответов, улучшить репутацию своего бренда и тем самым увеличите продажи товаров/услуг.

Лучшие онлайн-курсы обучения SERM и репутации

На курсах узнаете, как отслеживать упоминания вашего бренда и правильно реагировать на положительные и отрицательные отзывы. Если вы владелец бизнеса, то на тренинге можете научиться работать с негативом, не прибегая к помощи маркетологов. Благодаря этому вы увеличите средний рейтинг фирмы на сайтах отзывов, в каталогах, блогах и форумах.

Кроме того, вы научитесь находить упоминания бренда в сети. Познакомитесь с инструментами мониторинга и разберетесь, как автоматизировать поиск упоминаний. Таким образом, вы сэкономите время и сделаете свою работу более эффективной.

Освоение SERM и репутации на дистанционных курсах намного увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы предлагается помощь в трудоустройстве, поэтому вы сразу сможете применить полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области. Желаем удачи!