SEO-продвижение
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|SEO PRO
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
66 930 ₽46 851 ₽
|3 904 ₽/мес.
|Перейти
|SEO-специалист от AMDG
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
|—
|
5 592 ₽3 914 ₽
|Перейти
|Международное SEO
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
66 930 ₽46 851 ₽
|3 904 ₽/мес.
|Перейти
|Профессия SEO-специалист с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
6 045 ₽3 627 ₽
|Перейти
Курсы SEO-продвижения
SEO-специалист продвигает сайты в поисковиках, основная цель – вывод его в ТОП 10 поисковых систем. Логика проста: чем выше сайт в поиске, тем больше людей на него заходят, а значит и продаж будет больше.
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы SEO-продвижения от популярных школ для новичков и профессионалов, которые желают повысить уровень своих профессиональных возможностей.
Лучшие онлайн-курсы обучения SEO-продвижения
Благодаря курсам вы станете мастером в этой профессии с нуля: поймете, как работают поисковые системы, научитесь максимально использовать лучшие инструменты SEO и веб-аналитики. Закрепите свои знания и опыт на практике, и сможете работать в штате компании или брать заказы на фрилансе.
Если вы владелец бизнеса, то на тренингах узнаете, как самостоятельно продвигать свой проект. Изучите, как оценивать работу подрядчиков, говорить с ними на одном языке и будете ставить четкие задачи. Вы сможете привлечь целевой трафик на сайт, увеличивая лиды и конверсию.
Вы шаг за шагом изучите все нюансы сбора семантического ядра. Поймете, как автоматизировать рутину с помощью полезных программ и платформ для SEO. Научитесь разрабатывать стратегию продвижения, прогнозировать результаты и необходимый бюджет на раскрутку, выбирая только те действия, которые смогут принести максимальный результат при минимальных затратах.
Освоение SEO-продвижения на дистанционных курсах намного результативнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию тренинга вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|SEO-специалист
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|2 846 ₽/мес.
|90 000 ₽
|Перейти
Профессия SEO-специалист
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы для специалистов по поисковому продвижению сайтов от известных школ, который подойдут начинающим и опытным специалистам, желающим повысить уровень своих профессиональных возможностей.
Обзор профессии SEO-специалист
Основная цель деятельности SEO-специалиста - вывод сайта в ТОП поисковых систем. Это позволит увеличить продажи, целевой трафик и лиды.
Специалист по продвижению сайтов знает, как работают поисковые системы, максимально эффективно использует инструменты SEO и веб-аналитики.
Основные обязанности
Для достижения цели сеошник должен понимать, что значит хороший сайт с точки зрения поисковика. В его обязанности входит:
- анализ технической составляющей сайта (технический аудит): поиск и устранение ошибок, постановка ТЗ программисту, верстальщику, контент-менеджеру,
- работа с мета-тегами и текстом, постановка ТЗ контент-менеджеру и копирайтеру,
- анализ качества контента – изображений, видео, текстов,
- аудит юзабилити (удобства пользования сайтом) и коммерческих факторов, постановка ТЗ разработчику, контентщику, верстальщику, web-дизайнеру,
- анализ конкурентов: поиск работающих «фишек» и приемов, оценка трафика и сравнение со своим сайтом с целью его улучшения и просчета бюджета на раскрутку,
- продвижение внешними ссылками – размещение на различных площадках вручную или постановка ТЗ линкбилдеру,
- подбор семантического ядра для сайта или постановка ТЗ семантологу (на его основе строится навигация по сайту и его структура, пишутся тексты), распределение запросов по кластерам и страницам,
- мониторинг трафика и позиций сайта,
- работа с аналитикой (в основном это Яндекс Метрика и Google Analytics),
- планирование бюджета на продвижение сайта,
- взаимодействие с другими членами команды – программистами и разработчиками, контент-менеджерами, менеджерами по продажам, маркетологами, копирайтерами, дизайнерами, верстальщиками.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 20 000 руб. до 150 000 руб. и выше:
- Intern (Стажер) – от 20 000 до 35 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 35 000 до 45 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 45 000 до 65 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 65 000 до 95 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 95 000 до 150 000 руб.
Найти работу можно в штате веб-студии или работать на себя, предлагая свои услуги владельцам бизнеса. Можно трудиться в абсолютно любой сфере, но желательно хотя бы поверхностно разбираться в специфике бизнеса компании.
Некоторые сеошники оказывают клиентам разовые услуги (аудит сайта, проверка на технические ошибки, подбор семантического ядра), другие полностью ведут проект – начиная с создания сайта и подбора семантики.
Можно работать с иностранными клиентами (чаще всего это Китай, США, Европа), достаточно знать иностранный язык и иметь опыт продвижения сайтов в Google, Baidu и др. Это открывает широкие перспективы для роста и развития. Как правило, специалисты, которые работали над продвижением иностранных сайтов, высоко ценятся на рынке.
Обучение специальности SEO-специалист
Обучение профессии «специалист по поисковому продвижению web-сайтов» (именно так звучит полное название специальности) на дистанционных курсах намного увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию учебы вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.