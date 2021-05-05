  • Обновлено: 18 мая 2022

PR-менеджмент

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
19 вебинаров по PR Skillbox 21 мая
0 ₽
0 ₽ 		0 ₽/мес. Перейти
PR для fashion-брендов Skillbox 21 мая 5 месяцев
97 635 ₽
68 345 ₽ 		5 695 ₽/мес. Перейти
PR-менеджер от PRT Skillbox 21 мая 3 месяца
63 442 ₽
44 409 ₽ 		3 701 ₽/мес. Перейти

Курсы PR-менеджмента

Пиар-менеджер выстраивает коммуникации бренда, организует PR-мероприятия и работает с лидерами общественного мнения (блогерами, знаменитостями и т.п.) и СМИ. Он знает, как улучшить имидж компании.

Что делает PR-менеджер:

  • Разрабатывает креативные PR-предложения. Он понимает, как продвигать бренд, рассчитывать бюджет и оценивать эффективность PR-кампаний.
  • Занимается созданием качественного и интересного контента. Пишет информационные и рекламные материалы в интернете для решения задач заказчика.
  • Работает с влиятельными персонами, мнение которых важно и аудитории. Для этого нужно понимать, как искать и выбирать влиятельных лиц для продукта, а также оценивать эффективность такого взаимодействия.
  • Занимается построением антикризисного пиара. То есть специалист ведет антидискриминационную политику, и здесь очень важно - быстро организовать работу по восстановлению репутации бренда.
  • Занимается организацией мероприятий (конференций, презентаций). Ищет подходящую платформу, выбирает формат проведения встречи, работает со спикерами и продвигает мероприятие в СМИ и социальных сетях.

На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы PR-менеджмента от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают повысить уровень своих профессиональных возможностей.

Лучшие онлайн-курсы обучения PR-менеджменту

Изучение PR-менеджмента на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию курса вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
PR-менеджер Skillbox 21 мая 5 242 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия PR-менеджер

Пиар-менеджер успешно использует свои навыки для продвижения бизнеса или отдельного клиента, которыми часто становятся публичные личности. Эффективно взаимодействуя с аудиторией бренда, он запускает рекламу и анализирует ее результаты. Репутация бренда находится в руках этого специалиста. Он работает с негативом, формирует общественное мнение, выстраивает связи.

На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые мечтают расширить уровень своих профессиональных навыков.

Обзор профессии пиар-менеджер

Специалист выстраивает коммуникации с брендом, работает со СМИ и лидерами мнений. Он оценивает эффективность своих действий, применяя различные инструменты аналитики, что позволяет ему улучшать репутацию продукции или заказчика. Менеджер анализирует конкурентов бренда, работает с влиятельными лицами и организует рекламные кампании.

Основные обязанности и навыки

Основные обязанности – это:

  • Разрабатывать оригинальные PR-предложения.
  • Производить расчет бюджета и оценку эффективности кампаний.
  • Подготовка качественного и интересного контента. Написание информационных и рекламных материалов для решения задач заказчика.
  • Работа с влиятельными персонами, чье мнение важно для аудитории. Для этого нужно знать, как искать и выбирать правильных людей и оценить эффективность такого взаимодействия.
  • Выстраивание антикризисного пиара - быстрая организация работы по восстановлению репутации бренда.
  • Организация мероприятий и событий. Поиск подходящих площадок, выбор формата встречи, работа со спикерами и продвижение мероприятия на телевидении, радио, в печати и соцсетях.

Навыки, которые необходимы для работы:

  • Знание правил создания контента — обычных текстов и мультимедиа.
  • Умение организовывать публичные коммуникации.
  • Умение организовать свою работу и работу команды, самодисциплина, ответственность.
  • Выстраивание стратегии коммуникации.
  • Способность анализировать информацию и делать правильные выводы.
  • Опыт руководства и управления проектами и группами людей.
  • Грамотная речь, устная и письменная.
  • Активность, энергичность, целеустремленность.

Не лишними будут знания психологии, дизайна, рекламы, маркетинга, приветствуется опыт работы в журналистике. Все это поможет создать нужный образ клиента или сформировать мнение о продукте.

Зарплаты специалистов и возможность трудоустройства

По статистике за 2021 год, зарплаты пиар-менеджеров составили от 35 000 руб. до 210 000 руб.:

  • Intern (Стажер) – от 35 000 руб. до 41 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 41 000 руб. до 55 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 55 000 руб. до 70 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 70 000 руб. до 100 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 100 000 руб. до 210 000 руб.

Пиарщики нужны всем – общественным организациям; государственным и частным предприятиям; частным компаниям, выпускающим товары и предлагающим услуги; отдельным личностям (политиками, бизнесменам, знаменитостям, блогерам и т.п.). Поэтому работу можно найти в любой сфере, которая придется вам по душе.

Обучение специальности PR-менеджер

Освоение специальности на онлайн-курсах гораздо эффективнее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.