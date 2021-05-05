Профессия PR-менеджер

Пиар-менеджер успешно использует свои навыки для продвижения бизнеса или отдельного клиента, которыми часто становятся публичные личности. Эффективно взаимодействуя с аудиторией бренда, он запускает рекламу и анализирует ее результаты. Репутация бренда находится в руках этого специалиста. Он работает с негативом, формирует общественное мнение, выстраивает связи.

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Обзор профессии пиар-менеджер

Специалист выстраивает коммуникации с брендом, работает со СМИ и лидерами мнений. Он оценивает эффективность своих действий, применяя различные инструменты аналитики, что позволяет ему улучшать репутацию продукции или заказчика. Менеджер анализирует конкурентов бренда, работает с влиятельными лицами и организует рекламные кампании.

Основные обязанности и навыки

Основные обязанности – это:

Разрабатывать оригинальные PR-предложения.

Производить расчет бюджета и оценку эффективности кампаний.

Подготовка качественного и интересного контента. Написание информационных и рекламных материалов для решения задач заказчика.

Работа с влиятельными персонами, чье мнение важно для аудитории. Для этого нужно знать, как искать и выбирать правильных людей и оценить эффективность такого взаимодействия.

Выстраивание антикризисного пиара - быстрая организация работы по восстановлению репутации бренда.

Организация мероприятий и событий. Поиск подходящих площадок, выбор формата встречи, работа со спикерами и продвижение мероприятия на телевидении, радио, в печати и соцсетях.

Навыки, которые необходимы для работы:

Знание правил создания контента — обычных текстов и мультимедиа.

Умение организовывать публичные коммуникации.

Умение организовать свою работу и работу команды, самодисциплина, ответственность.

Выстраивание стратегии коммуникации.

Способность анализировать информацию и делать правильные выводы.

Опыт руководства и управления проектами и группами людей.

Грамотная речь, устная и письменная.

Активность, энергичность, целеустремленность.

Не лишними будут знания психологии, дизайна, рекламы, маркетинга, приветствуется опыт работы в журналистике. Все это поможет создать нужный образ клиента или сформировать мнение о продукте.

Зарплаты специалистов и возможность трудоустройства

По статистике за 2021 год, зарплаты пиар-менеджеров составили от 35 000 руб. до 210 000 руб.:

Intern (Стажер) – от 35 000 руб. до 41 000 руб.

Junior (Начинающий) – от 41 000 руб. до 55 000 руб.

Middle (Средний уровень) – от 55 000 руб. до 70 000 руб.

Senior (Высокий уровень) – от 70 000 руб. до 100 000 руб.

Team lead (Руководитель отдела) – от 100 000 руб. до 210 000 руб.

Пиарщики нужны всем – общественным организациям; государственным и частным предприятиям; частным компаниям, выпускающим товары и предлагающим услуги; отдельным личностям (политиками, бизнесменам, знаменитостям, блогерам и т.п.). Поэтому работу можно найти в любой сфере, которая придется вам по душе.

Обучение специальности PR-менеджер

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