PR-менеджмент
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|19 вебинаров по PR
|Skillbox
|21 мая
|—
|
0 ₽0 ₽
|0 ₽/мес.
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|PR для fashion-брендов
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
|
97 635 ₽68 345 ₽
|5 695 ₽/мес.
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|PR-менеджер от PRT
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
63 442 ₽44 409 ₽
|3 701 ₽/мес.
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Курсы PR-менеджмента
Пиар-менеджер выстраивает коммуникации бренда, организует PR-мероприятия и работает с лидерами общественного мнения (блогерами, знаменитостями и т.п.) и СМИ. Он знает, как улучшить имидж компании.
Что делает PR-менеджер:
- Разрабатывает креативные PR-предложения. Он понимает, как продвигать бренд, рассчитывать бюджет и оценивать эффективность PR-кампаний.
- Занимается созданием качественного и интересного контента. Пишет информационные и рекламные материалы в интернете для решения задач заказчика.
- Работает с влиятельными персонами, мнение которых важно и аудитории. Для этого нужно понимать, как искать и выбирать влиятельных лиц для продукта, а также оценивать эффективность такого взаимодействия.
- Занимается построением антикризисного пиара. То есть специалист ведет антидискриминационную политику, и здесь очень важно - быстро организовать работу по восстановлению репутации бренда.
- Занимается организацией мероприятий (конференций, презентаций). Ищет подходящую платформу, выбирает формат проведения встречи, работает со спикерами и продвигает мероприятие в СМИ и социальных сетях.
На страницах нашего сайта вы найдете лучшие дистанционные курсы PR-менеджмента от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые желают повысить уровень своих профессиональных возможностей.
Лучшие онлайн-курсы обучения PR-менеджменту
Изучение PR-менеджмента на онлайн-курсах намного увлекательнее и лучше, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию курса вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|PR-менеджер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 242 ₽/мес.
|80 000 ₽
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Профессия PR-менеджер
Пиар-менеджер успешно использует свои навыки для продвижения бизнеса или отдельного клиента, которыми часто становятся публичные личности. Эффективно взаимодействуя с аудиторией бренда, он запускает рекламу и анализирует ее результаты. Репутация бренда находится в руках этого специалиста. Он работает с негативом, формирует общественное мнение, выстраивает связи.
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы от популярных школ для начинающих и профессионалов, которые мечтают расширить уровень своих профессиональных навыков.
Обзор профессии пиар-менеджер
Специалист выстраивает коммуникации с брендом, работает со СМИ и лидерами мнений. Он оценивает эффективность своих действий, применяя различные инструменты аналитики, что позволяет ему улучшать репутацию продукции или заказчика. Менеджер анализирует конкурентов бренда, работает с влиятельными лицами и организует рекламные кампании.
Основные обязанности и навыки
Основные обязанности – это:
- Разрабатывать оригинальные PR-предложения.
- Производить расчет бюджета и оценку эффективности кампаний.
- Подготовка качественного и интересного контента. Написание информационных и рекламных материалов для решения задач заказчика.
- Работа с влиятельными персонами, чье мнение важно для аудитории. Для этого нужно знать, как искать и выбирать правильных людей и оценить эффективность такого взаимодействия.
- Выстраивание антикризисного пиара - быстрая организация работы по восстановлению репутации бренда.
- Организация мероприятий и событий. Поиск подходящих площадок, выбор формата встречи, работа со спикерами и продвижение мероприятия на телевидении, радио, в печати и соцсетях.
Навыки, которые необходимы для работы:
- Знание правил создания контента — обычных текстов и мультимедиа.
- Умение организовывать публичные коммуникации.
- Умение организовать свою работу и работу команды, самодисциплина, ответственность.
- Выстраивание стратегии коммуникации.
- Способность анализировать информацию и делать правильные выводы.
- Опыт руководства и управления проектами и группами людей.
- Грамотная речь, устная и письменная.
- Активность, энергичность, целеустремленность.
Не лишними будут знания психологии, дизайна, рекламы, маркетинга, приветствуется опыт работы в журналистике. Все это поможет создать нужный образ клиента или сформировать мнение о продукте.
Зарплаты специалистов и возможность трудоустройства
По статистике за 2021 год, зарплаты пиар-менеджеров составили от 35 000 руб. до 210 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 35 000 руб. до 41 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 41 000 руб. до 55 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 55 000 руб. до 70 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 70 000 руб. до 100 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 100 000 руб. до 210 000 руб.
Пиарщики нужны всем – общественным организациям; государственным и частным предприятиям; частным компаниям, выпускающим товары и предлагающим услуги; отдельным личностям (политиками, бизнесменам, знаменитостям, блогерам и т.п.). Поэтому работу можно найти в любой сфере, которая придется вам по душе.
Обучение специальности PR-менеджер
Освоение специальности на онлайн-курсах гораздо эффективнее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.