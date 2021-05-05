Мессенджер-маркетинг
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|Мессенджер-маркетинг от Intellect Dialog
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
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57 341 ₽40 139 ₽
|3 345 ₽/мес.
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Курсы мессенджер-маркетинга
С помощью чат-ботов получается просто и удобно охватить новую аудиторию и поделиться полезным контентом с существующей. Поэтому мессенджер-маркетинг стал логичным продолжением интеграции чат-ботов в общение с потенциальными клиентами.
Перечень задач, которые может решить такой маркетинг:
- расширение аудитории и продажи;
- сегментация клиентской базы и лидов;
- определение потребностей аудитории;
- представление товаров и услуг;
- поддержка клиентов;
- рассылка приглашений, информирование об акциях, презентациях и других событиях компании;
- увеличение лояльности аудитории за счет неформального общения.
На страницах нашего сайта можно найти лучшие дистанционные курсы мессенджер-маркетинга от известных школ для начинающих и специалистов, которые мечтают улучшить уровень своих профессиональных возможностей.
Лучшие онлайн-курсы обучения мессенджер-маркетинга
На тренингах вы узнаете, как разработать стратегию общения, создать чат-ботов для привлечения потенциальных клиентов и о способах удержания клиентов. Проанализируете реальные случаи из чужого опыта и сможете реализовать лучшие решения в своих проектах.
Изучите, как привлекать клиентов с помощью сообщений. Узнайте, как интегрировать чат-ботов с CRM. И таким образом сможете увеличить продажи компании. Поймете, как создавать чат-ботов, подготовить рассылку и сгенерировать автоворонки в сообщениях.
Изучение мессенджер-маркетинга на дистанционных курсах гораздо интереснее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат профессиональные преподаватели. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.