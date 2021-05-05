Курсы мессенджер-маркетинга

С помощью чат-ботов получается просто и удобно охватить новую аудиторию и поделиться полезным контентом с существующей. Поэтому мессенджер-маркетинг стал логичным продолжением интеграции чат-ботов в общение с потенциальными клиентами.

Перечень задач, которые может решить такой маркетинг:

расширение аудитории и продажи;

сегментация клиентской базы и лидов;

определение потребностей аудитории;

представление товаров и услуг;

поддержка клиентов;

рассылка приглашений, информирование об акциях, презентациях и других событиях компании;

увеличение лояльности аудитории за счет неформального общения.

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Лучшие онлайн-курсы обучения мессенджер-маркетинга

На тренингах вы узнаете, как разработать стратегию общения, создать чат-ботов для привлечения потенциальных клиентов и о способах удержания клиентов. Проанализируете реальные случаи из чужого опыта и сможете реализовать лучшие решения в своих проектах.

Изучите, как привлекать клиентов с помощью сообщений. Узнайте, как интегрировать чат-ботов с CRM. И таким образом сможете увеличить продажи компании. Поймете, как создавать чат-ботов, подготовить рассылку и сгенерировать автоворонки в сообщениях.

Изучение мессенджер-маркетинга на дистанционных курсах гораздо интереснее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат профессиональные преподаватели. По завершении тренинга вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.