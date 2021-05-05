Курсы по руководству маркетингом
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Digital-стратегия
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
78 775 ₽55 143 ₽
|4 595 ₽/мес.
|Перейти
Курсы по руководству маркетингом
Руководитель по маркетингу должен знать все о выпускаемой продукции и фирме. Процесс разработки продукта – это полностью его ответственность, до даты истечения его срока действия. Если работа выполнена на совесть, покупатель не сделает заявлений ненадлежащем о качестве и не заявит, что продукт не соответствует ожиданиям.
Основная задача управляющего - представить продукт компании на рынке, сделать так, чтобы он пользовался популярностью, поддерживать отношения со старыми клиентами и удерживать новых.
В обязанности руководителя маркетингового отдела входит:
- управление отделом, поддерживание связи с отделом продаж и производством,
- изучение потребителей и конкурентов, а также постпродажное обслуживание,
- формирование краткосрочного и долгосрочного маркетингового плана фирмы,
- создание узнаваемого бренда и поддержание репутации,
- анализ способов удовлетворения потребностей заказчиков.
В нашем каталоге представлены лучшие курсы для директоров по маркетингу для новичков и специалистов, мечтающих повысить свой уровень навыков.
Обучение руководству маркетингом для начинающих
Если у вас есть время на длительное обучение, обратите внимание на факультеты социологии, менеджмента и торговли, на которых ВУЗы предлагают специализацию в области маркетинга. Чтобы поступить в университет, маркетологу нужно сдать Единый государственный экзамен по математике, обществознанию и русскому языку. В современном бизнесе требуется дополнительный экзамен по иностранному языку.
Еще один вариант – самостоятельно подбирать материалы для обучения. Этот путь тоже сравнительно долгий, а о качестве полученных знаний судить сложно, поскольку подобрать хорошую литературу удается далеко не всем.
Изучение профессии на курсах быстрее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессионалы. По завершении учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Digital-стратег
|Skillbox
|21 мая
|—
|124 916 ₽
|4 030 ₽/мес.
|80 000 ₽
|Перейти
Профессия руководитель отдела маркетинга
Именно от главного маркетолога зависит, популярный ли будет выпускаемый бренд, а также успешность рекламных кампаний и слаженность работы коллектива. Грамотный менеджер понимает, что такое современные инструменты продвижения и как ими пользоваться эффективно. Он знает, как управлять программами, руководить людьми и взаимодействовать с другими подразделениями. Принимает решения на основе информации из отчетов и умеет анализировать риски и затраты на раскрутку продукта.
Управляющий отделом маркетинга должен знать все о продуктах и компании. Процесс создания продукта полностью лежит на нем, вплоть до истечения срока его действия. Если работа выполнена добросовестно, покупатель не делает заявлений о плохом качестве, а это значит, что товар соответствует ожиданиям потребителя.
Главная задача менеджера - представить продукцию на рынке, а также поддерживать отношения со старыми клиентами, параллельно привлекая новых.
Средние зарплаты специалистов – от 50 000 руб. до 300 000 руб. Не удивительно, что многие желают освоить эту профессию. Обучение специальности директор по маркетингу на курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний и быстрее, чем учеба в вузе.
Должностные обязанности
В обязанности руководителя маркетингового отдела входит:
- руководство отделом, поддержание связи с производством и отделом продаж,
- работа с репутацией бренда, повышение его узнаваемости,
- изучение запросов потребителей и продукции конкурентов,
- послепродажное обслуживание,
- формирование стратегического и тактического маркетингового плана компании.
Необходимые знания и навыки:
- Разработка маркетинговой стратегии, включающей в себя как план действий, так и контроль процесса, чтобы довести дело до результата. Выпущенный продукт должен удовлетворять потребности заказчика/покупателя.
- Управление затратами — разработка маркетинговых затрат на короткий и длительный срок. Здесь важно понимать, какие траты – лишние, а какие реально принесут результат.
- Аналитика и статистика. Анализируйте конкурентов, изучайте рынок и каналы продаж — будьте в курсе событий отрасли, следите за достижениями и провалами конкурентов, ищите новые возможности для бизнеса.
- Выявление основных черт целевой аудитории — нужно понять, кто ваш покупатель, его преимущества, запросы, желания.
- Управлять командой и мотивировать коллектив — следить за своевременным исполнением планов, разрабатывать инструкции, вдохновлять.
- Взаимодействие. Координируйте работу отделов, с которыми взаимодействует маркетинговое подразделение — общайтесь с начальством, специалистами.
- Организация продвижения продукции с использованием всех доступных каналов для раскрутки.
- Стимулирование торговли — управление разработкой программ лояльности и стимулирования.
- Отслеживание эффективности маркетинговых акций и каналов продвижения. Это необходимо, чтобы выяснить, какие методы, инструменты и способы раскрутки работают лучше, чем другие.
Как стать руководителем отдела маркетинга?
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