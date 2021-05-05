Курсы по руководству маркетингом

Руководитель по маркетингу должен знать все о выпускаемой продукции и фирме. Процесс разработки продукта – это полностью его ответственность, до даты истечения его срока действия. Если работа выполнена на совесть, покупатель не сделает заявлений ненадлежащем о качестве и не заявит, что продукт не соответствует ожиданиям.

Основная задача управляющего - представить продукт компании на рынке, сделать так, чтобы он пользовался популярностью, поддерживать отношения со старыми клиентами и удерживать новых.

В обязанности руководителя маркетингового отдела входит:

управление отделом, поддерживание связи с отделом продаж и производством,

изучение потребителей и конкурентов, а также постпродажное обслуживание,

формирование краткосрочного и долгосрочного маркетингового плана фирмы,

создание узнаваемого бренда и поддержание репутации,

анализ способов удовлетворения потребностей заказчиков.

В нашем каталоге представлены лучшие курсы для директоров по маркетингу для новичков и специалистов, мечтающих повысить свой уровень навыков.

Обучение руководству маркетингом для начинающих

Если у вас есть время на длительное обучение, обратите внимание на факультеты социологии, менеджмента и торговли, на которых ВУЗы предлагают специализацию в области маркетинга. Чтобы поступить в университет, маркетологу нужно сдать Единый государственный экзамен по математике, обществознанию и русскому языку. В современном бизнесе требуется дополнительный экзамен по иностранному языку.

Еще один вариант – самостоятельно подбирать материалы для обучения. Этот путь тоже сравнительно долгий, а о качестве полученных знаний судить сложно, поскольку подобрать хорошую литературу удается далеко не всем.

Изучение профессии на курсах быстрее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессионалы. По завершении учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.