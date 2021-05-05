Интернет-маркетинг
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99 498 ₽64 674 ₽
|5 389 ₽/мес.
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Курсы интернет-маркетинга
Маркетолог занимается продвижением бренда в интернете с целью повышения его узнаваемости и увеличения продаж. А здесь вы найдете лучшие курсы интернет-маркетинга для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень умений.
На курсах вы получите все необходимы знания:
- научитесь проводить исследования и анализ конкурентов,
- поймете, как использовать ключевые инструменты для раскрутки бизнеса,
- узнаете, как составить маркетинговый план,
- изучите аналитику и научитесь использовать ее в своей работе,
- научитесь определять показатели эффективности рекламной кампании,
- поймете, как определить потребности заказчика и исходя из них предложить ему оптимальное решение,
- создадите рабочие аккаунты в соцсетях, привлечете первых подписчиков и научитесь удерживать аудиторию,
- научитесь изучать и анализировать рынок и продукцию компании,
- познакомитесь с эффективными методами раскрутки (контекстная реклама, SEO-продвижение, SMM, SMO).
Впоследствии вы сможете самостоятельно анализировать работу специалистов, выявлять ошибки, корректировать стратегию раскрутки и экономить бюджет. Можно выбрать одно из направлений (например, продвижение в поисковых системах или социальных сетях) и изучить его максимально подробно.
Окончив учебу, вы сможете быстро найти работу. Во-первых, специалисты в этой сфере очень нужны – спрос превышает предложение. Во-вторых, коучеры помогут вам с резюме и портфолио, а некоторые школы предоставляют гарантию трудоустройства. И в-третьих, у вас появится уверенность в собственных силах!
Лучшие онлайн-курсы обучения интернет-маркетинга
Освоение специальности на онлайн-курсах быстрее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат профессионалы. По завершении курса вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать.