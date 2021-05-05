Курсы интернет-маркетинга

Маркетолог занимается продвижением бренда в интернете с целью повышения его узнаваемости и увеличения продаж. А здесь вы найдете лучшие курсы интернет-маркетинга для начинающих и профессионалов, желающих поднять свой уровень умений.

На курсах вы получите все необходимы знания:

научитесь проводить исследования и анализ конкурентов,

поймете, как использовать ключевые инструменты для раскрутки бизнеса,

узнаете, как составить маркетинговый план,

изучите аналитику и научитесь использовать ее в своей работе,

научитесь определять показатели эффективности рекламной кампании,

поймете, как определить потребности заказчика и исходя из них предложить ему оптимальное решение,

создадите рабочие аккаунты в соцсетях, привлечете первых подписчиков и научитесь удерживать аудиторию,

научитесь изучать и анализировать рынок и продукцию компании,

познакомитесь с эффективными методами раскрутки (контекстная реклама, SEO-продвижение, SMM, SMO).

Впоследствии вы сможете самостоятельно анализировать работу специалистов, выявлять ошибки, корректировать стратегию раскрутки и экономить бюджет. Можно выбрать одно из направлений (например, продвижение в поисковых системах или социальных сетях) и изучить его максимально подробно.

Окончив учебу, вы сможете быстро найти работу. Во-первых, специалисты в этой сфере очень нужны – спрос превышает предложение. Во-вторых, коучеры помогут вам с резюме и портфолио, а некоторые школы предоставляют гарантию трудоустройства. И в-третьих, у вас появится уверенность в собственных силах!

Лучшие онлайн-курсы обучения интернет-маркетинга

Освоение специальности на онлайн-курсах быстрее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат профессионалы. По завершении курса вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать.