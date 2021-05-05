Курсы контекстной рекламы

Контекстная реклама – это реклама в Yandex.Direct. Специалист занимается запуском рекламных кампаний и оценкой их эффективности. Умея грамотно работать, можно сэкономить время для себя и бюджет - для клиента.

Первым делом контекстолог собирает семантическое ядро, выбирая из списка запросов наиболее эффективные, корректирует ставки в Yandex.Direct. Он знает все тонкости создания рекламных кампаний, благодаря которым снижаются затраты на раскрутку, а на сайт поступает больше целевого трафика.

Разобравшись в видах трафика и его настройке, можно понять, как работает аукцион в рекламной сети. Проведение первичного маркетингового анализа и анализа конкурентов позволяют повысить конверсию объявлений.

Грамотная работа с таблицами Microsoft Excel поможет сократить время на выполнение рутинных задач, если знать, как объединить данные в рекламной кампании в таблицах. Это позволит упростить аналитику и даст возможность визуально представить результаты работы клиенту или команде.

Это те навыки, которые приходят с опытом, но не обязательно ждать несколько лет – можно получить необходимые знания прямо сейчас.

На страницах нашего сайта подобраны лучшие дистанционные курсы контекстной рекламы от популярных школ для новичков и профессионалов, которые желают улучшить уровень своих профессиональных возможностей.

Лучшие онлайн-курсы обучения контекстной рекламе

Освоение контекстной рекламы в Yandex.Direct на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию учебы вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.