Контекстная реклама
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Контекстная реклама
|Geekbrains
|11 мая
|7 недель
|18 500 ₽
|—
|Перейти
|Контекстная реклама с нуля
|Skillbox
|В любое время
|3 месяца
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Курсы контекстной рекламы
Контекстная реклама – это реклама в Yandex.Direct. Специалист занимается запуском рекламных кампаний и оценкой их эффективности. Умея грамотно работать, можно сэкономить время для себя и бюджет - для клиента.
Первым делом контекстолог собирает семантическое ядро, выбирая из списка запросов наиболее эффективные, корректирует ставки в Yandex.Direct. Он знает все тонкости создания рекламных кампаний, благодаря которым снижаются затраты на раскрутку, а на сайт поступает больше целевого трафика.
Разобравшись в видах трафика и его настройке, можно понять, как работает аукцион в рекламной сети. Проведение первичного маркетингового анализа и анализа конкурентов позволяют повысить конверсию объявлений.
Грамотная работа с таблицами Microsoft Excel поможет сократить время на выполнение рутинных задач, если знать, как объединить данные в рекламной кампании в таблицах. Это позволит упростить аналитику и даст возможность визуально представить результаты работы клиенту или команде.
Это те навыки, которые приходят с опытом, но не обязательно ждать несколько лет – можно получить необходимые знания прямо сейчас.
На страницах нашего сайта подобраны лучшие дистанционные курсы контекстной рекламы от популярных школ для новичков и профессионалов, которые желают улучшить уровень своих профессиональных возможностей.
Лучшие онлайн-курсы обучения контекстной рекламе
Освоение контекстной рекламы в Yandex.Direct на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию учебы вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Специалист по контекстной рекламе
|Skillbox
|21 мая
|—
|83 714 ₽
|3 805 ₽/мес.
|75 000 ₽
|Перейти
Профессия контекстолог
Специалист по контекстной рекламе занимается запуском рекламных кампаний и проводит оценку их эффективности. Работа начинается с подбора семантического ядра, из которого выбираются наиболее эффективные запросы. Далее специалист запускает кампанию в Yandex.Direct и Google Ads, устанавливая ставки согласно бюджету. На первый взгляд это кажется несложной задачей, однако здесь есть свои нюансы.
На страницах нашего сайта можно найти лучшие дистанционные курсы для менеджеров по контекстной рекламе от известных школ для новичков и опытных специалистов, которые желают повысить уровень своих профессиональных возможностей.
Обзор профессии
Основная цель работы – привлечение на сайт целевых посетителей, увеличение конверсии и лидов. Применяя свои знания, контекстолог эффективно использует бюджет, увеличивая количество полезного трафика.
Проведение первичного маркетингового анализа и анализа конкурентов может увеличить коэффициент конверсии рекламы. На основе полученных данных разрабатывается стратегия продвижения. Поэтому специалист должен обладать аналитическим складом ума, усидчивостью, уделять внимание деталям и быть готовым к тому, что придется выполнять повторяющиеся задачи.
Основные обязанности и навыки
Чем занимается менеджер по контекстной рекламе:
- Проведение первичного маркетингового анализа. Поиск целевой аудитории, формирование УТП.
- Проведение анализа конкурентов, чтобы повысить конверсию объявлений.
- Планирование рекламных кампаний.
- Определение ключевых показателей эффективности, выбор инструментов, необходимых для их достижения.
- Подготовка медиаплана будущей рекламной кампании.
- Анализ и оптимизация рекламных кампаний. Сюда входит аналитика отчетности, изменение ставок и другие действия, позволяющие максимально эффективно потратить сумму, вложенную раскрутку.
Контекстологу пригодятся в работе знания в области маркетинга и рекламы. Помимо этого, он должен разбираться в специфике продвигаемой продукции/услуги. Развитые коммуникативные навыки, умение аргументировать свою позицию и внимательность помогут найти общий язык с клиентами и руководством.
Специалисту постоянно приходится работать с таблицами Microsoft Excel. Можно сократить время на выполнение рутинных задач, если знать, как объединить данные в рекламной кампании в таблицах. Это позволит упростить аналитику и даст возможность визуально представить результаты работы клиенту или команде.
Зарплаты специалистов
По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 20 000 руб. до 110 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 20 000 руб. до 36 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 36 000 руб. до 43 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 43 000 руб. до 56 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 56 000 руб. до 70 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 70 000 руб. до 110 000 руб.
Многое зависит от сферы бизнеса, в которой работает специалист, а также времени, затраченного на работу.
Обучение специальности контекстолог
Освоение профессии специалист по контекстной рекламе на дистанционных курсах гораздо эффективнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные педагоги. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области.