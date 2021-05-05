Brand-менеджмент
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Бренд-менеджер
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
71 982 ₽50 387 ₽
|4 199 ₽/мес.
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|Бренд-стратегия
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
48 185 ₽33 730 ₽
|2 811 ₽/мес.
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|Личный бренд
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
39 330 ₽27 531 ₽
|2 294 ₽/мес.
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|Личный бренд спортсмена
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
68 532 ₽47 972 ₽
|3 998 ₽/мес.
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Курсы бренд-менеджмента
Цель бренд-менеджмента - разработка маркетинговых кампаний и создание с нуля бренда, который понравится людям. Эту специальность можно назвать престижной, поскольку она дает специалисту возможность работать с известными компаниями и знаменитыми людьми.
Для решения рутинных задач и упрощения работы бренд-менеджер использует профессиональные инструменты и программы для анализа аудитории, конкурентов и дизайна их фирменного стиля и логотипа.
Бренд-менеджер разбирается во всех нюансах формирования и позиционирования компании, а также умеет разрабатывать эффективный план развития бренда.
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы бренд-менеджмента от популярных школ для начинающих и специалистов, которые хотят улучшить уровень своих профессиональных возможностей. После прохождения курсов вы сможете начать карьеру в престижной сфере.
Лучшие онлайн-курсы обучения бренд-менеджменту
На тренингах вы получите все необходимые знания:
- проведение анализа рынка,
- определение точек роста,
- запуск новых продуктов,
- создание стратегии бренда
- работа с базой клиентов,
- разработка стратегии коммуникации,
- расчет стоимости работ и планирование результатов.
Учеба включает в себя практическую часть, поэтому вы сразу же сможете пополнить свое портфолио интересными проектами.
Обучение бренд-менеджменту на дистанционных курсах намного увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию учебы вы сможете использовать полученные знания, стать более востребованным специалистом в своей области и быстро трудоустроиться.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Бренд-менеджер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 527 ₽/мес.
|60 000 ₽
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|Личный бренд PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|109 020 ₽
|4 955 ₽/мес.
|—
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Профессия бренд-менеджер
Основная задача бренд-менеджера - запускать маркетинговые кампании и создание бренда, который полюбится покупателю. Он может работать в любой сфере бизнеса, но при этом должен отлично понимать его специфику.
На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы от популярных школ для новичков и профессионалов, которые желают расширить уровень своих возможностей.
Обзор профессии
Для решения повседневных задач и облегчения работы, бренд-менеджер использует специальные инструменты и эффективные способы анализа аудитории, конкурентов и их брендов.
Менеджер понимает все нюансы формирования и позиционирования компании, а также знает, как разработать план развития бренда, чтобы повысить лояльность аудитории и увеличить продажи.
Бренд-менеджер должен понимать, какие инструменты использовать для достижения конкретной цели. А для этого нужны знания маркетинга. В своей работе ему приходится взаимодействовать с людьми из разных отделов, поэтому необходимо хотя бы примерно понимать специфику их работы и обладать хорошо развитым эмоциональным интеллектом, чтобы чувствовать собеседника.
Основные обязанности
Список обязанностей менеджера - это:
- Проведение аналитики рынка и конкурентов, маркетинговых исследований, оценки состояния конкурентов и движение рынка.
- Оценка бренда заказчика. Определение позиции бренда на рынке, проведение SWOT-анализа, поиск точек роста и постановка целей, которые необходимо достичь.
- Привлечение потенциальных покупателей. Сбор информации о ЦА и представление бренда в выгодном свете.
- Грамотное позиционирование бренда. В первую очередь здесь важно сформировать платформу, определить эффективный тон общения и задать цены на продукцию.
- Презентация новых продуктов. Включает в себя разработку дизайна для запуска товаров и услуг с учетом бренда и его выгодное представление заказчикам и покупателям на рынке.
- Запуск маркетинговых компаний. Планирование и проведение маркетинговых кампании, установка скидок и расчет сметы на продвижение продукции.
Необходимые навыки:
- умение проводить исследования рынка,
- осуществлять запуск продукции,
- знание, как подготовить план стратегии продвижения,
- образование в сфере маркетинга,
- умение просчитывать расходы на рекламу.
Личные качества:
- коммуникабельность,
- умение находить подход к людям и искать компромиссы,
- креативность,
- целеустремленность,
- энергичность,
- развитое чувство ответственности,
- активная жизненная позиция.
Пригодятся знания психологии, журналистики и пиара.
Зарплаты специалистов
По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 200 000 руб. и выше, в зависимости от сферы деятельности:
- Intern (Стажер) – от 40 000 руб. до 55 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 55 000 руб. до 70 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 70 000 руб. до 90 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 90 000 руб. до 130 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 130 000 руб. до 210 000 руб.
Где быстро обучиться специальности?
Освоение профессии бренд-менеджер на онлайн-курсах гораздо эффективнее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении тренинга вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.
Если вы владеете собственным бизнесом, то сможете лучше понимать работу специалиста и научитесь правильно ставить задачи, следя за ходом их выполнения.