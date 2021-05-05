  • Обновлено: 18 мая 2022

Brand-менеджмент

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Бренд-менеджер Skillbox 21 мая 3 месяца
71 982 ₽
50 387 ₽ 		4 199 ₽/мес. Перейти
Бренд-стратегия Skillbox 21 мая 3 месяца
48 185 ₽
33 730 ₽ 		2 811 ₽/мес. Перейти
Личный бренд Skillbox 21 мая 3 месяца
39 330 ₽
27 531 ₽ 		2 294 ₽/мес. Перейти
Личный бренд спортсмена Skillbox 21 мая 3 месяца
68 532 ₽
47 972 ₽ 		3 998 ₽/мес. Перейти

Курсы бренд-менеджмента

Цель бренд-менеджмента - разработка маркетинговых кампаний и создание с нуля бренда, который понравится людям. Эту специальность можно назвать престижной, поскольку она дает специалисту возможность работать с известными компаниями и знаменитыми людьми.

Для решения рутинных задач и упрощения работы бренд-менеджер использует профессиональные инструменты и программы для анализа аудитории, конкурентов и дизайна их фирменного стиля и логотипа.

Бренд-менеджер разбирается во всех нюансах формирования и позиционирования компании, а также умеет разрабатывать эффективный план развития бренда.

На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы бренд-менеджмента от популярных школ для начинающих и специалистов, которые хотят улучшить уровень своих профессиональных возможностей. После прохождения курсов вы сможете начать карьеру в престижной сфере.

Лучшие онлайн-курсы обучения бренд-менеджменту

На тренингах вы получите все необходимые знания:

  • проведение анализа рынка,
  • определение точек роста,
  • запуск новых продуктов,
  • создание стратегии бренда
  • работа с базой клиентов,
  • разработка стратегии коммуникации,
  • расчет стоимости работ и планирование результатов.

Учеба включает в себя практическую часть, поэтому вы сразу же сможете пополнить свое портфолио интересными проектами.

Обучение бренд-менеджменту на дистанционных курсах намного увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию учебы вы сможете использовать полученные знания, стать более востребованным специалистом в своей области и быстро трудоустроиться.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Бренд-менеджер Skillbox 21 мая 4 527 ₽/мес. 60 000 ₽ Перейти
Личный бренд PRO Skillbox 21 мая 109 020 ₽ 4 955 ₽/мес. Перейти

Профессия бренд-менеджер

Основная задача бренд-менеджера - запускать маркетинговые кампании и создание бренда, который полюбится покупателю. Он может работать в любой сфере бизнеса, но при этом должен отлично понимать его специфику.

На страницах нашего сайта представлены лучшие дистанционные курсы от популярных школ для новичков и профессионалов, которые желают расширить уровень своих возможностей.

Обзор профессии

Для решения повседневных задач и облегчения работы, бренд-менеджер использует специальные инструменты и эффективные способы анализа аудитории, конкурентов и их брендов.

Менеджер понимает все нюансы формирования и позиционирования компании, а также знает, как разработать план развития бренда, чтобы повысить лояльность аудитории и увеличить продажи.

Бренд-менеджер должен понимать, какие инструменты использовать для достижения конкретной цели. А для этого нужны знания маркетинга. В своей работе ему приходится взаимодействовать с людьми из разных отделов, поэтому необходимо хотя бы примерно понимать специфику их работы и обладать хорошо развитым эмоциональным интеллектом, чтобы чувствовать собеседника.

Основные обязанности

Список обязанностей менеджера - это:

  • Проведение аналитики рынка и конкурентов, маркетинговых исследований, оценки состояния конкурентов и движение рынка.
  • Оценка бренда заказчика. Определение позиции бренда на рынке, проведение SWOT-анализа, поиск точек роста и постановка целей, которые необходимо достичь.
  • Привлечение потенциальных покупателей. Сбор информации о ЦА и представление бренда в выгодном свете.
  • Грамотное позиционирование бренда. В первую очередь здесь важно сформировать платформу, определить эффективный тон общения и задать цены на продукцию.
  • Презентация новых продуктов. Включает в себя разработку дизайна для запуска товаров и услуг с учетом бренда и его выгодное представление заказчикам и покупателям на рынке.
  • Запуск маркетинговых компаний. Планирование и проведение маркетинговых кампании, установка скидок и расчет сметы на продвижение продукции.

Необходимые навыки:

  • умение проводить исследования рынка,
  • осуществлять запуск продукции,
  • знание, как подготовить план стратегии продвижения,
  • образование в сфере маркетинга,
  • умение просчитывать расходы на рекламу.

Личные качества:

  • коммуникабельность,
  • умение находить подход к людям и искать компромиссы,
  • креативность,
  • целеустремленность,
  • энергичность,
  • развитое чувство ответственности,
  • активная жизненная позиция.

Пригодятся знания психологии, журналистики и пиара.

Зарплаты специалистов

По статистике за 2021 год, зарплаты составили от 40 000 руб. до 200 000 руб. и выше, в зависимости от сферы деятельности:

  • Intern (Стажер) – от 40 000 руб. до 55 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 55 000 руб. до 70 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 70 000 руб. до 90 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 90 000 руб. до 130 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 130 000 руб. до 210 000 руб.

Где быстро обучиться специальности?

Освоение профессии бренд-менеджер на онлайн-курсах гораздо эффективнее и быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении тренинга вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.

Если вы владеете собственным бизнесом, то сможете лучше понимать работу специалиста и научитесь правильно ставить задачи, следя за ходом их выполнения.