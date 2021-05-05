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Обновлено: 18 мая 2022
Онлайн-курсы в категории "Маркетинг"
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Serm и репутация
SMM-продвижение
Показано 10 из 31 курсов
Курс
PR-менеджмент
19 вебинаров по PR
Стоимость: 0 ₽
Рассрочка: 0 ₽/мес.
Профессия
Руководство маркетингом
Digital-стратег
Стоимость: 124 916 ₽
Рассрочка: 4 030 ₽/мес.
Курс
Руководство маркетингом
Digital-стратегия
Стоимость: 55 143 ₽
Рассрочка: 4 595 ₽/мес.
Курс
PR-менеджмент
PR для fashion-брендов
Стоимость: 68 345 ₽
Рассрочка: 5 695 ₽/мес.
Профессия
PR-менеджмент
PR-менеджер
Стоимость: —
Рассрочка: 5 242 ₽/мес.
Курс
PR-менеджмент
PR-менеджер от PRT
Стоимость: 44 409 ₽
Рассрочка: 3 701 ₽/мес.
Курс
SEO-продвижение
SEO PRO
Стоимость: 46 851 ₽
Рассрочка: 3 904 ₽/мес.
Профессия
SEO-продвижение
SEO-специалист
Стоимость: —
Рассрочка: 2 846 ₽/мес.
Курс
SEO-продвижение
SEO-специалист от AMDG
Стоимость: —
Рассрочка: 3 914 ₽/мес.
Профессия
SMM-продвижение
SMM от Middle до Senior
Стоимость: 124 916 ₽
Рассрочка: 5 678 ₽/мес.
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