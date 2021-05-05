Excel для руководителей
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|Excel + Google-таблицы для решения бизнес-задач
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|21 мая
|4 месяца, 5 курсов, 52 тематических модуля
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25 000 ₽15 000 ₽
|1 250 ₽/мес.
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|Excel + Google Таблицы с нуля до PRO
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|В любое время
|4 месяца
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Курсы Excel для руководителей
Обучение в Excel - это важнейшее требование к навыкам современного управленца. После прохождения курсов вы сможете выполнять ежедневные задачи быстрее, легче и разумнее. Интенсивный учебный курс подготовлен профессионалами с пониманием важных повседневных обязанностей, способствует простому и понятному восприятию информации.
Узнайте, как использовать Excel в качестве эффективного инструмента для принятия управленческих решений, расчета показателей для отчетов, поиска данных, преобразования огромных массивов с текстом и цифрами в понятные и значимые. Проанализировать огромные отчеты и быстро найти в них необходимую информацию станет гораздо проще. Создавайте отчеты, графики, диаграммы и эффективно представляйте их визуально сотрудникам и инвесторам.
В программы курсов включена следующая информация, которая несомненно пригодится на практике:
- Примеры стандартных отчетов, с которыми можно работать в Экселе;
- Основные методы работы с большими объемами информации;
- Формат данных, формулы ввода, автозаполнение;
- Выбор интересующих данных из общего количества;
- Параметры сортировки и фильтрации;
- Перенос электронных таблиц;
- Визуальное считывание интересующих данных;
- Преобразование массивов данных в отчете;
- Подготовка стандартного отчета на основе сводной таблицы;
- Сравнение данных и способы обнаружения ошибок в отчете;
- Функции проверки соответствия и обнаружения ошибок;
- Система проверки формул.
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Как быстро изучить Excel для руководителей?
Получение полезных навыков на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете использовать полученные умения, экономить свое время и оптимизировать рабочий процесс.