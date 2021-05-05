Курсы Excel для руководителей

Обучение в Excel - это важнейшее требование к навыкам современного управленца. После прохождения курсов вы сможете выполнять ежедневные задачи быстрее, легче и разумнее. Интенсивный учебный курс подготовлен профессионалами с пониманием важных повседневных обязанностей, способствует простому и понятному восприятию информации.

Узнайте, как использовать Excel в качестве эффективного инструмента для принятия управленческих решений, расчета показателей для отчетов, поиска данных, преобразования огромных массивов с текстом и цифрами в понятные и значимые. Проанализировать огромные отчеты и быстро найти в них необходимую информацию станет гораздо проще. Создавайте отчеты, графики, диаграммы и эффективно представляйте их визуально сотрудникам и инвесторам.

В программы курсов включена следующая информация, которая несомненно пригодится на практике:

Примеры стандартных отчетов, с которыми можно работать в Экселе;

Основные методы работы с большими объемами информации;

Формат данных, формулы ввода, автозаполнение;

Выбор интересующих данных из общего количества;

Параметры сортировки и фильтрации;

Перенос электронных таблиц;

Визуальное считывание интересующих данных;

Преобразование массивов данных в отчете;

Подготовка стандартного отчета на основе сводной таблицы;

Сравнение данных и способы обнаружения ошибок в отчете;

Функции проверки соответствия и обнаружения ошибок;

Система проверки формул.

В нашем каталоге вы найдете лучшие курсы для тех, кто знаком с Эксель на уровне обычно пользователя, а также для продвинутых пользователей, желающих поднять свой уровень навыков.

Как быстро изучить Excel для руководителей?

Получение полезных навыков на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете использовать полученные умения, экономить свое время и оптимизировать рабочий процесс.