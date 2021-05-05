Курсы по управлению продажами

Профессия руководителя отдела продаж

В настоящее время еще не существует универсальных критериев отбора специалистов в этой области. Но когда на рынке жесткая конкуренция, просто необходимо сосредоточиться на качестве обслуживания. Это сильно увеличивает шансы на успешную продажу продукта или услуги. И как раз за это в целом и отвечает руководитель отдела продаж.

Он должен быть всесторонне развитым человеком и отлично знать преимущества и недостатки выпускаемой продукции. Чаще всего руководителями становятся рядовые менеджеры по продажам, проработавшие на этой должности несколько лет. Они могут рассчитывать на зарплаты от 40 000 руб. до 150 000 руб. В качестве мотивации чаще всего используется процентная система, когда к фиксированному окладу руководитель получает премию в зависимости от количества реализованной продукции за отчетный период.

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Должностные обязанности и умения

Основные обязанности руководителя продажами:

реализация продукции на рынках сбыта,

разрешение конфликтов между клиентами и менеджерами,

создание базы клиентов,

отвечать на вопросы с жалобами,

административная работа: контроль стратегического подхода к работе, соблюдения дресс-кода, организация трудового распорядка,

разработка ценовой политики,

Подготовка сотрудников,

подготовка докладов, проведение совещаний,

проводить анализ рынка,

создать маркетинговую программу для продвижения продукции компании,

создавать стратегии по совершенствованию системы коммуникаций,

ведение телефонных звонков и деловой переписки, организации встреч, переговоров с потенциальными клиентами,

применение современных информационно-коммуникационных технологий и коммуникаций в работе,

создание эффективной команды,

создание и управление отделами продаж и маркетинга.

Необходимые навыки:

привлекать клиентов. Важнейшая задача отдела продаж заключается в работе с холодной базой. Руководитель должен следить за тем, как разговаривают сотрудники с клиентами и делать выводы о сильных и слабых сторонах работников.

совершение сделок. Успешность продаж по большей части зависит от навыков и опыта специалистов. Каждый менеджер должен хорошо знать товар/услугу и уметь ее преподнести.

возврат ушедших клиентов. Все помнят о том, что нужно привлекать новых заказчиков и удерживать старых, но часто забывают о работе с отказами.

работа с текущей базой заказчиков, обеспечивающая доход фирмы.

Для каждой из этих задач должен быть отдельный специалист, но начальник обязан вникать во все тонкости процесса и хорошо знать его изнутри.

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