Курсы рroject-менеджмента

Проект создает определенная группа людей, где каждый специалист хорошо знает свою работу и может быть использован только для ее проведения. Руководит всеми менеджер команды, он также является руководителем проекта, который отвечает за весь проект, устанавливает взаимодействие между членами коллектива и заказчиком.

Project-менеджер - это руководитель команды. Он знает свое дело и готов сделать все, чтобы команда добилась отличных результатов в назначенный срок.

Что делает project-manager:

отслеживает ход реализации проекта;

передает информацию команде и руководству;

контролирует реализацию проекта на каждом из этапов;

просчитывает бюджет;

контролирует подпроекты;

обеспечивает производительность команды на высоком уровне;

строит сотрудничество и связь между подразделениями;

готовит документацию, связанную с проектом.

Удовлетворит ли работа заказчика или нет, в целом зависит от управляющего и его грамотности. Помимо служебных обязанностей, руководитель проекта урегулирует споры между участниками коллектива и клиентом, пытаясь найти решение, которое устроит обе стороны.

Человеку, имеющему так много обязанностей, требуется не только понимание того, что и каким образом обязан делать каждый специалист в коллективе, но и количество времени, которое требуется конкретному исполнителю для решения задачи.

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