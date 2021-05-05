  • Обновлено: 18 мая 2022

Project-менеджмент

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Изучайте менеджмент проектов с коучем и куратором Skillbox 21 мая
36 000 ₽
27 000 ₽ 		27 000 ₽/мес. Перейти
Спортивный менеджмент Skillbox 21 мая 2 недели
0 ₽
0 ₽ 		Перейти
Управление проектами Skillbox 21 мая 4 месяца
144 741 ₽
94 082 ₽ 		7 840 ₽/мес. Перейти

Курсы рroject-менеджмента

Проект создает определенная группа людей, где каждый специалист хорошо знает свою работу и может быть использован только для ее проведения. Руководит всеми менеджер команды, он также является руководителем проекта, который отвечает за весь проект, устанавливает взаимодействие между членами коллектива и заказчиком.

Project-менеджер - это руководитель команды. Он знает свое дело и готов сделать все, чтобы команда добилась отличных результатов в назначенный срок.

Что делает project-manager:

  • отслеживает ход реализации проекта;
  • передает информацию команде и руководству;
  • контролирует реализацию проекта на каждом из этапов;
  • просчитывает бюджет;
  • контролирует подпроекты;
  • обеспечивает производительность команды на высоком уровне;
  • строит сотрудничество и связь между подразделениями;
  • готовит документацию, связанную с проектом.

Удовлетворит ли работа заказчика или нет, в целом зависит от управляющего и его грамотности. Помимо служебных обязанностей, руководитель проекта урегулирует споры между участниками коллектива и клиентом, пытаясь найти решение, которое устроит обе стороны.

Человеку, имеющему так много обязанностей, требуется не только понимание того, что и каким образом обязан делать каждый специалист в коллективе, но и количество времени, которое требуется конкретному исполнителю для решения задачи.

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Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Спортивный менеджер Skillbox 21 мая 5 169 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
Менеджер проектов Skillbox 21 мая 4 931 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия project-менеджер

Кто такой project менеджер в двух словах? Это руководитель. Он знает свою работу и готов сделать все для того, чтобы команда, работающая над проектом, вовремя добилась наилучших результатов.

Проект создается определенной группой людей, где каждый работник хорошо знает свои обязанности. А управляет всем менеджер проекта, который отвечает за всю работу, выстраивает грамотное взаимодействие как внутри команды, так и в общении с клиентом.

Удовлетворит ли продукт потребность заказчика, или нет, в общем, зависит от менеджера и его умений. В дополнение к официальным обязанностям он решает споры, неизбежно возникающие в процессе работы, пытаясь найти решение, которое устраивает всех.

Человек, у которого так много функций, нуждается не только в понимании того, что и как должен делать каждый исполнитель и команда, но и в том количестве времени, которое требуется специалисту для выполнения поставленной задачи. Для того, чтобы все успевать и качественно выполнять свои обязанности, нужно учиться.

Изучение специальности проект-менеджер на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь можно получить знания с нуля и быстро получить желаемую должность.

Основные обязанности и требуемые навыки

Чем занимается project-manager:

  • следит за ходом реализации проекта;
  • контактирует с руководством, заказчиком и члена команды;
  • отслеживает реализацию проекта на каждом этапе;
  • вычисляет бюджет, который нужен для работы;
  • осуществляет контроль за выполнением задач по проекту в срок;
  • обеспечивает работу команды на должном уровне;
  • налаживает сотрудничество между департаментами;
  • готовит документы по проекту, презентации т.п.

Знания, которые вам понадобятся для работы:

  • Методы управления проектами.
  • Умение планировать ресурсы и затраты.
  • Знание, как собрать команду, что учитывать при наборе сотрудников.
  • Постановка и мониторинг задач, разработка эффективных систем мотивации персонала.
  • Знания, как подготовить финансовую и иную отчетность.
  • Навыки управления рисками.
  • Умение работать с различными рабочими документами.
  • Уметь взаимодействовать с клиентом в различных условиях.

Навыки, которые необходимо иметь:

  • Планирование – включает оценки рисков, определение приоритетов и управление временем. Человек, который сможет не только ориентироваться на текущие дела, но и держать все это в голове, сможет быстро поменять планы, и не все внезапные обстоятельства застигнут его врасплох.
  • Руководство. Руководитель проекта не только распределяет задачи, но и знает, как это сделать правильно и удобно для всех сотрудников. Он также знает, как применять современные методы и инструменты. Помимо этого, project-менеджер очень нуждается в своей команде и старается внести в ее работу свой вклад.
  • Взаимодействие. Для достижения ясности от клиента, чтобы мотивировать коллектив, разрешать споры, согласовывать бюджет и сроки, грамотно представлять проект естественной коммуникабельности мало. Здесь пригодится умение справляться с неблагоприятными ситуациями и соблюдать баланс между заказчиком и сотрудниками.
  • Знание других профессий и их обязанностей. Для того, чтобы общаться на одном языке с членами коллектива, стоит овладеть хотя бы необходимым минимумом.
  • Аналитика. Будет полезна в начале, при анализе рынка, конкурентов и запросов пользователей, а также при оценке результатов.

Эффективное обучение профессии проект-менеджер

Средняя зарплата специалиста – от 55 000 руб. до 110 000 руб. Она зависит в первую очередь от опыта и обязанностей, но также и от региона, в котором вы собираетесь работать.

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