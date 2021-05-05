Project-менеджмент
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Изучайте менеджмент проектов с коучем и куратором
|Skillbox
|21 мая
|—
|
36 000 ₽27 000 ₽
|27 000 ₽/мес.
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|Спортивный менеджмент
|Skillbox
|21 мая
|2 недели
|—
|
0 ₽0 ₽
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|Управление проектами
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
144 741 ₽94 082 ₽
|7 840 ₽/мес.
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Курсы рroject-менеджмента
Проект создает определенная группа людей, где каждый специалист хорошо знает свою работу и может быть использован только для ее проведения. Руководит всеми менеджер команды, он также является руководителем проекта, который отвечает за весь проект, устанавливает взаимодействие между членами коллектива и заказчиком.
Project-менеджер - это руководитель команды. Он знает свое дело и готов сделать все, чтобы команда добилась отличных результатов в назначенный срок.
Что делает project-manager:
- отслеживает ход реализации проекта;
- передает информацию команде и руководству;
- контролирует реализацию проекта на каждом из этапов;
- просчитывает бюджет;
- контролирует подпроекты;
- обеспечивает производительность команды на высоком уровне;
- строит сотрудничество и связь между подразделениями;
- готовит документацию, связанную с проектом.
Удовлетворит ли работа заказчика или нет, в целом зависит от управляющего и его грамотности. Помимо служебных обязанностей, руководитель проекта урегулирует споры между участниками коллектива и клиентом, пытаясь найти решение, которое устроит обе стороны.
Человеку, имеющему так много обязанностей, требуется не только понимание того, что и каким образом обязан делать каждый специалист в коллективе, но и количество времени, которое требуется конкретному исполнителю для решения задачи.
На нашем сайте представлены лучшие курсы проект-менеджмента для начинающих и специалистов, мечтающих поднять свой уровень знаний.
Обучение рroject-менеджменту для начинающих
Обучение проект-менеджменту на курсах выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат профессионалы. По завершении обучения вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Спортивный менеджер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 169 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|Менеджер проектов
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|4 931 ₽/мес.
|80 000 ₽
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Профессия project-менеджер
Кто такой project менеджер в двух словах? Это руководитель. Он знает свою работу и готов сделать все для того, чтобы команда, работающая над проектом, вовремя добилась наилучших результатов.
Проект создается определенной группой людей, где каждый работник хорошо знает свои обязанности. А управляет всем менеджер проекта, который отвечает за всю работу, выстраивает грамотное взаимодействие как внутри команды, так и в общении с клиентом.
Удовлетворит ли продукт потребность заказчика, или нет, в общем, зависит от менеджера и его умений. В дополнение к официальным обязанностям он решает споры, неизбежно возникающие в процессе работы, пытаясь найти решение, которое устраивает всех.
Человек, у которого так много функций, нуждается не только в понимании того, что и как должен делать каждый исполнитель и команда, но и в том количестве времени, которое требуется специалисту для выполнения поставленной задачи. Для того, чтобы все успевать и качественно выполнять свои обязанности, нужно учиться.
Изучение специальности проект-менеджер на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь можно получить знания с нуля и быстро получить желаемую должность.
Основные обязанности и требуемые навыки
Чем занимается project-manager:
- следит за ходом реализации проекта;
- контактирует с руководством, заказчиком и члена команды;
- отслеживает реализацию проекта на каждом этапе;
- вычисляет бюджет, который нужен для работы;
- осуществляет контроль за выполнением задач по проекту в срок;
- обеспечивает работу команды на должном уровне;
- налаживает сотрудничество между департаментами;
- готовит документы по проекту, презентации т.п.
Знания, которые вам понадобятся для работы:
- Методы управления проектами.
- Умение планировать ресурсы и затраты.
- Знание, как собрать команду, что учитывать при наборе сотрудников.
- Постановка и мониторинг задач, разработка эффективных систем мотивации персонала.
- Знания, как подготовить финансовую и иную отчетность.
- Навыки управления рисками.
- Умение работать с различными рабочими документами.
- Уметь взаимодействовать с клиентом в различных условиях.
Навыки, которые необходимо иметь:
- Планирование – включает оценки рисков, определение приоритетов и управление временем. Человек, который сможет не только ориентироваться на текущие дела, но и держать все это в голове, сможет быстро поменять планы, и не все внезапные обстоятельства застигнут его врасплох.
- Руководство. Руководитель проекта не только распределяет задачи, но и знает, как это сделать правильно и удобно для всех сотрудников. Он также знает, как применять современные методы и инструменты. Помимо этого, project-менеджер очень нуждается в своей команде и старается внести в ее работу свой вклад.
- Взаимодействие. Для достижения ясности от клиента, чтобы мотивировать коллектив, разрешать споры, согласовывать бюджет и сроки, грамотно представлять проект естественной коммуникабельности мало. Здесь пригодится умение справляться с неблагоприятными ситуациями и соблюдать баланс между заказчиком и сотрудниками.
- Знание других профессий и их обязанностей. Для того, чтобы общаться на одном языке с членами коллектива, стоит овладеть хотя бы необходимым минимумом.
- Аналитика. Будет полезна в начале, при анализе рынка, конкурентов и запросов пользователей, а также при оценке результатов.
Эффективное обучение профессии проект-менеджер
Средняя зарплата специалиста – от 55 000 руб. до 110 000 руб. Она зависит в первую очередь от опыта и обязанностей, но также и от региона, в котором вы собираетесь работать.
На сайте представлены лучшие курсы для начинающих и профессионалов, желающих повысить свой уровень знаний. Здесь вас научат профессиональные преподаватели. По окончанию курса вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.