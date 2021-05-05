Курсы по product-менеджменту
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Быстрое погружение в продакт-менеджмент
|Geekbrains
|05 апреля
|6 уроков
|29 000 ₽
|—
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|Видеокурс: Интенсив для Product Manager-ов
|Geekbrains
|05 апреля
|2 дня
|29 000 ₽
|—
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|Изучайте продакт-менеджмент с коучем и куратором
|Skillbox
|21 мая
|—
|
36 000 ₽27 000 ₽
|2 250 ₽/мес.
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|Основы продакт-менеджмента
|Geekbrains
|05 апреля
|2 дня
|—
|—
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|Продакт-менеджмент
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
|
144 805 ₽115 844 ₽
|4 827 ₽/мес.
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|Профессия Ключевые навыки продакт-менеджера
|Skillbox
|21 мая
|11 месяцев
|
198 973 ₽119 384 ₽
|4 974 ₽/мес.
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Курсы рroduct-менеджмента
Менеджер — специалист, отвечающий за разработку и выпуск нового продукта. Его главная функция - управлять всем процессом изготовления продукции (товара или услуги). Это включает в себя использование различных креативных идей, техническую реализацию и подготовка подробных отчетов для последующей аналитики и совершенствования бизнеса.
Должностные обязанности и требования к навыкам специалиста различаются, поскольку разные фирмы создают разную продукцию. Эта профессия не самая простая, но очень интересная и открывает широкие перспективы. Нужно быть любознательным, постоянно обучаться, совершенствовать свои навыки, ведь product-manager – это и управляющий, и разработчик, и маркетолог, и дизайнер. Необходимо иметь представление об каждой из этих профессий.
На странице представлены лучшие курсы рroduct-менеджмента для начинающих и специалистов, которые хотят повысить свой уровень умений. Вы пройдете весь путь от создания своей идеи до запуска используемого продукта. В процессе обучения вы научитесь руководить программистами и дизайнерами.
Где освоить рroduct-менеджмент быстро и эффективно?
Product-manager – это профессионал широкого профиля, который контролирует работу с продукцией на всех уровнях, взаимодействует с заказчиками и покупателями и занимается развитием и улучшением продукции даже после завершения технической реализации.
Изучение профессии на курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и больше зарабатывать в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Продакт-менеджер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 175 ₽/мес.
|90 000 ₽
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Профессия рroduct-менеджера
Кто такой product-менеджер? Это человек в компании, который отвечает за разработку и выпуск на рынок нового продукта. Его основная функция заключается в управлении всем процессом производства продукта, включая применение различных идей, техническую часть и отчетность.
Менеджер по производству имеет широкий профиль профессиональных знаний для работы с продуктами на каждом из этапов, он занимается разработкой и улучшением продуктов и после завершения реализации и выпуска на рынок.
Должностные обязанности и навыки
В разных местах производят разные изделия, потому требования могут сильно различаться в зависимости от сферы деятельности компании. Однако есть универсальный набор навыков:
- уметь создавать пользовательский интерфейс;
- проявлять сочувствие;
- умело общаться;
- анализ различных данных;
- руководство проектом (по крайней мере, с точки зрения проектирования и постановки задач);
- знать расчет экономических показателей;
- изучение перспектив и тенденций развития отрасли.
Основные обязанности:
- генерировать и выдвигать гипотезы, необходимые для создания продукта;
- следить за тенденциями;
- проводить исследования потребителей, делать выводы по использованию разработок продукта;
- прототипирование новых решений и формирование функциональных;
- проектировать работы, подготовить техническое задание и распределить задачи между исполнителями;
- тестирование;
- постоянно проводить работу по разработке продукта.
- разработка продукта на основе тенденций пользователей и конкурентной рыночной ситуации.
Задачи менеджера по продукту:
- управление всеми процессами, связанными с разработкой продукта;
- прогноз прибыльности продукции и затрат на разработку;
- анализ основных параметров продукта: объемов продаж, рентабельности, частоты и продолжительности использования и др.;
- отслеживание продаж, разработки, авторские предложения с учетом потребительских предпочтений и тенденций;
- предложение требований и технических условий на разработку и изменение продукции;
- принимать функциональные результаты и контролировать процесс устранения выявленных несоответствий;
- представлять и защищать продукт перед отправкой клиентам;
- обеспечение непрерывного совершенствования продукции;
- корректировать характеристики продукции с учетом требований законодательства, стандартов и прочего.
Эта профессия очень интересная и позволяет хорошо зарабатывать. Средний доход специалиста – 100 000 рублей в месяц, в зависимости от региона и компетенций. Вам нужно быть любопытным, постоянно учиться, совершенствоваться. Освоение специальности на курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Это наиболее простой и быстрый путь к успеху.
Где получить профессию продакт-менеджера
Ведущие специалисты отрасли позитивно оценивают перспективы и варианты развития профессии: в ближайшее время она будет развиваться дальше. Помимо всего прочего, что немаловажно, специалист может продолжить свою карьеру за границей. Что касается нашей страны, в основном продакт-менеджеры требуется крупным и средним компаниям.
На странице представлены лучшие курсы для новичков и профессионалов, мечтающих повысить свой уровень умений. Здесь вас научат всему самому необходимому квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и больше зарабатывать в своей области.