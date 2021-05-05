  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по product-менеджменту

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Быстрое погружение в продакт-менеджмент Geekbrains 05 апреля 6 уроков 29 000 ₽ Перейти
Видеокурс: Интенсив для Product Manager-ов Geekbrains 05 апреля 2 дня 29 000 ₽ Перейти
Изучайте продакт-менеджмент с коучем и куратором Skillbox 21 мая
36 000 ₽
27 000 ₽ 		2 250 ₽/мес. Перейти
Основы продакт-менеджмента Geekbrains 05 апреля 2 дня Перейти
Продакт-менеджмент Skillbox 21 мая 5 месяцев
144 805 ₽
115 844 ₽ 		4 827 ₽/мес. Перейти
Профессия Ключевые навыки продакт-менеджера Skillbox 21 мая 11 месяцев
198 973 ₽
119 384 ₽ 		4 974 ₽/мес. Перейти

Курсы рroduct-менеджмента

Менеджер — специалист, отвечающий за разработку и выпуск нового продукта. Его главная функция - управлять всем процессом изготовления продукции (товара или услуги). Это включает в себя использование различных креативных идей, техническую реализацию и подготовка подробных отчетов для последующей аналитики и совершенствования бизнеса.

Должностные обязанности и требования к навыкам специалиста различаются, поскольку разные фирмы создают разную продукцию. Эта профессия не самая простая, но очень интересная и открывает широкие перспективы. Нужно быть любознательным, постоянно обучаться, совершенствовать свои навыки, ведь product-manager – это и управляющий, и разработчик, и маркетолог, и дизайнер. Необходимо иметь представление об каждой из этих профессий.

На странице представлены лучшие курсы рroduct-менеджмента для начинающих и специалистов, которые хотят повысить свой уровень умений. Вы пройдете весь путь от создания своей идеи до запуска используемого продукта. В процессе обучения вы научитесь руководить программистами и дизайнерами.

Где освоить рroduct-менеджмент быстро и эффективно?

Product-manager – это профессионал широкого профиля, который контролирует работу с продукцией на всех уровнях, взаимодействует с заказчиками и покупателями и занимается развитием и улучшением продукции даже после завершения технической реализации.

Изучение профессии на курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и больше зарабатывать в своей области.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Продакт-менеджер Skillbox 21 мая 5 175 ₽/мес. 90 000 ₽ Перейти

Профессия рroduct-менеджера

Кто такой product-менеджер? Это человек в компании, который отвечает за разработку и выпуск на рынок нового продукта. Его основная функция заключается в управлении всем процессом производства продукта, включая применение различных идей, техническую часть и отчетность.

Менеджер по производству имеет широкий профиль профессиональных знаний для работы с продуктами на каждом из этапов, он занимается разработкой и улучшением продуктов и после завершения реализации и выпуска на рынок.

Должностные обязанности и навыки

В разных местах производят разные изделия, потому требования могут сильно различаться в зависимости от сферы деятельности компании. Однако есть универсальный набор навыков:

  • уметь создавать пользовательский интерфейс;
  • проявлять сочувствие;
  • умело общаться;
  • анализ различных данных;
  • руководство проектом (по крайней мере, с точки зрения проектирования и постановки задач);
  • знать расчет экономических показателей;
  • изучение перспектив и тенденций развития отрасли.

Основные обязанности:

  • генерировать и выдвигать гипотезы, необходимые для создания продукта;
  • следить за тенденциями;
  • проводить исследования потребителей, делать выводы по использованию разработок продукта;
  • прототипирование новых решений и формирование функциональных;
  • проектировать работы, подготовить техническое задание и распределить задачи между исполнителями;
  • тестирование;
  • постоянно проводить работу по разработке продукта.
  • разработка продукта на основе тенденций пользователей и конкурентной рыночной ситуации.

Задачи менеджера по продукту:

  • управление всеми процессами, связанными с разработкой продукта;
  • прогноз прибыльности продукции и затрат на разработку;
  • анализ основных параметров продукта: объемов продаж, рентабельности, частоты и продолжительности использования и др.;
  • отслеживание продаж, разработки, авторские предложения с учетом потребительских предпочтений и тенденций;
  • предложение требований и технических условий на разработку и изменение продукции;
  • принимать функциональные результаты и контролировать процесс устранения выявленных несоответствий;
  • представлять и защищать продукт перед отправкой клиентам;
  • обеспечение непрерывного совершенствования продукции;
  • корректировать характеристики продукции с учетом требований законодательства, стандартов и прочего.

Эта профессия очень интересная и позволяет хорошо зарабатывать. Средний доход специалиста – 100 000 рублей в месяц, в зависимости от региона и компетенций. Вам нужно быть любопытным, постоянно учиться, совершенствоваться. Освоение специальности на курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Это наиболее простой и быстрый путь к успеху.

Где получить профессию продакт-менеджера

Ведущие специалисты отрасли позитивно оценивают перспективы и варианты развития профессии: в ближайшее время она будет развиваться дальше. Помимо всего прочего, что немаловажно, специалист может продолжить свою карьеру за границей. Что касается нашей страны, в основном продакт-менеджеры требуется крупным и средним компаниям.

На странице представлены лучшие курсы для новичков и профессионалов, мечтающих повысить свой уровень умений. Здесь вас научат всему самому необходимому квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные навыки и больше зарабатывать в своей области.