Курсы по управлению персоналом
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|HR-менеджер с нуля
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
|
109 274 ₽71 028 ₽
|5 919 ₽/мес.
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|Изучайте HR c коучем и куратором
|Skillbox
|09 апреля
|—
|—
|—
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|Хочу в HR
|Geekbrains
|05 апреля
|17 уроков
|—
|—
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Курсы управления персоналом
Цель управления персоналом – это повышение эффективности работы коллектива. Хороший управленец не только умеет подбирать людей, но и помогает им полностью раскрыть свой трудовой потенциал, что благоприятно сказывается на деятельности компании. Поэтому каждая фирма, если она не однодневка и нацелена на долгосрочные перспективы, заинтересована в поиске грамотных специалистов по управлению кадрами.
Управление персоналом открывает перспективы к развитию бизнеса. Функции, которые выполняет специалист, имеют разные планы: организационный, психологический и экономический. Именно поэтому, помимо специалистов по персоналу, к разработке и внедрению системы управления персоналом часто привлекаются другие специалисты.
Найти замену профессионалу непросто, поэтому каждое увольнение негативно влияет на функционирование компании. Кроме того, трудно возместить ущерб от увольнения, если оно произошло до закрытия проекта или в другой неподходящий момент. Потому закон предоставляет экономические гарантии работникам, а управляющий старается сделать так, чтобы человек проработал как можно дольше.
В нашем каталоге представлены лучшие онлайн-курсы управления персоналом для начинающих и специалистов, желающих поднять свой уровень навыков.
Обучение управлению персоналом для начинающих
В той или иной степени работа управляющего кадрами заметна везде. И эта профессия всегда останется актуальной, если только роботы не заменят людей полностью. Предлагаем вам освоить эту замечательную и полезную профессию.
Изучение данной специальности на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию курса вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать в своей области.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Директор клиентского сервиса
|Skillbox
|05 апреля
|—
|—
|—
|60 000 ₽
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|Управление персоналом 2.0
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|5 175 ₽/мес.
|60 000 ₽
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Профессия управляющего персоналом
Нет смысла подробно объяснять, кто такой управляющий персоналом – его деятельность видна невооруженным глазом. Основная цель управляющего персоналом - повысить производительность сотрудников. Менеджер умеет выбирать сотрудников, помогает им в полной мере реализовать свои способности и успешно адаптироваться в коллективе. А потому каждая компания заинтересована в поиске компетентных сотрудников в области управления персоналом. Услуги, выполняемые специалистом - организационные, психологические и экономические, то есть они влияют на все сферы деятельности компании.
Каждое увольнение негативно сказывается на работе организации. Всегда трудно компенсировать потери от увольнения, если оно было произведено до закрытия проекта или в период отчетности. Работодатель заинтересован в том, чтобы текучки кадров было как можно меньше, а люди оставались в компании дольше. Гораздо удобнее на этапе собеседования вычислить хороших специалистов и сделать так, чтобы они остались на длительный срок. Не имея в своем штате грамотного кадровика сделать это крайне сложно.
Изучение специальности управляющий персоналом на курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Вам гарантирован быстрый результат, а финансовые вложения окупятся сразу же после того, как вы найдете работу.
Должностные обязанности и навыки
Основные обязанности:
- изучение зарплат и предложений на рынке труда;
- составление кадровой политики фирмы;
- поиск специалистов и принятие на работу;
- забота о полном составе персонала компании;
- контроль за новыми сотрудниками, чтобы как можно скорее адаптировать их в коллективе и к работе;
- развитие системы мотивации с использованием нематериальных факторов;
- поиск курсов повышения квалификации для специалистов, организация обучения для новичков.
Задачи:
- Классификация специалистов в соответствии с нормативами.
- Формирование бюджета заработной платы, бюджета на поиск и адаптацию специалистов.
- Анализ и обоснование трат, предусмотренных в проекте бюджета.
- Создание регламента внутренней работы.
- Подготовка штатного расписание, планирование отпусков.
- Составить систему работы отдела кадров.
- Подготовка коллективного договора, соглашения ГПХ, договора с самозанятыми вместе со специалистами.
- Разработка системы штрафов и поощрений.
Личные качества, которые помогут в работе:
- специалист подготовлен к интенсивной работе;
- открытость, понимание, энергичность, эффективность;
- разговорчивость, умение сглаживать конфликты;
- понимание потребностей и ожиданий людей;
- высокая обучаемость, умение искать и анализировать данные; грамотная устная и письменная речь;
- ориентация на клиента и устойчивость к стрессовым ситуациям.
Зарплаты специалистов очень различаются в зависимости от региона и находятся в диапазоне от 40 000 руб. до 150 000 руб. Огромным преимуществом специальности является то, что профессия была и будет востребована всегда и везде, независимо от сферы деятельности компании. А это значит, что руководитель отдела кадров не останется без работы.
Как быстро получить профессию управляющего персоналом?
На странице представлены лучшие курсы для новичков и профессионалов, желающих повысить свой уровень знаний. В онлайн-школе с вами будут заниматься профессионалы. По окончанию обучения вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать в своей области.