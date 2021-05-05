Запуск стартапов
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|Акселератор продуктовых IT-команд
|Skillbox
|21 мая
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500 000 ₽350 000 ₽
|29 167 ₽/мес.
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Курсы по запуску стартапов
Программы курсов по запуску стартапов основаны на сочетании приемов и навыков, которые помогают выработать мышление предпринимателя. Здесь они смогут помочь вам построить бизнес-модель, проверенную с помощью продаж. Это достигается за счет грамотного подбора инструментов для создания инвестиционно-привлекательных моделей.
Что вы будете изучать на курсах:
- методологии анализа для запуска новых продуктов и тестирования их жизнеспособности,
- изучение ЦА,
- формирование проблемы и проекта ее решения,
- подбор команды,
- аналитика конкурентов и рынка,
- планирование бюджета компании,
- рассмотрение иностранных и отечественных удачно реализованных проектов,
- эффективное представление компании перед инвесторами.
После окончания курса новоиспеченные владельцы бизнеса завершат и протестируют свою бизнес-модель с профессионалами и наставниками. Вы узнайте, как делать продукты, меняющие рынок. Поймете, как собрать команду и выстроить все процессы для создания таких продуктов. Подготовите все необходимые материалы для выступления перед инвесторами и узнаете, как продать свое бизнес-предприятие, чтобы заработать деньги.
Владельцы традиционного и микробизнеса смогут понять, чем традиционный бизнес отличается от инновационной компании. Вы поймете, как построить бизнес, способный к многократному росту доходов и заказов.
На странице представлены лучшие курсы для новичков и специалистов, которые хотят повысить свой уровень умений.
Обучение запуску стартапов для начинающих
Нет смысла идти долгим путем проб и ошибок. Освоение профессии на курсах эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении учебы вы сможете систематизировать полученные знания и больше зарабатывать.