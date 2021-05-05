IT-рекрутмент
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Курсы по IT-рекрутменту
Освоить профессию кадровика можно без специальных навыков. Однако в случае с набором персонала для отдела IT все обстоит гораздо сложнее. Давайте посмотрим, что должен знать и уметь специалист по IT-рекрутменту:
- связь с клиентом, сбор технических заданий;
- подбор кадров – разработчиков, программистов, верстальщиков и т.п.;
- проведение собеседования;
- помощь в трудоустройстве и введение в должность.
Качества, которые пригодятся в работе:
- отличные коммуникативные навыки;
- умение оставаться беспристрастными;
- внимание к мелочам;
- стрессоустойчивость;
- терпеливость;
- инициативность;
- умение договориться и найти решение, устраивающее обе стороны.
Тут перечислены лишь самые необходимые знания и навыки рекрутера. Отдельно необходимо отметить знание английского.
Если посмотреть на список выше, кажется что работа обычного рекрутера нисколько не отличается от работы его коллеги в сфере IT. Отчасти это верно, но рекрутер должен не только хорошо разбираться в кадровых процессах, но и прекрасно понимать особенности всех требований к кандидатам, которые работают с ПО, разработкой и технической поддержкой. Потому обучение IT-рекрутменту вынесено в отдельное направление кадровой сферы.
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