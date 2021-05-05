  • Обновлено: 18 мая 2022

IT-рекрутмент

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Профессия IT-рекрутер Skillbox 21 мая
8 051 ₽
6 038 ₽ 		Перейти
Рекрутинг в IT. Видеокурс Geekbrains 11 мая 5 уроков Перейти

Курсы по  IT-рекрутменту

Освоить профессию кадровика можно без специальных навыков. Однако в случае с набором персонала для отдела  IT все обстоит гораздо сложнее. Давайте посмотрим, что должен знать и уметь специалист по  IT-рекрутменту:

  • связь с клиентом, сбор технических заданий;
  • подбор кадров – разработчиков, программистов, верстальщиков и т.п.;
  • проведение собеседования;
  • помощь в трудоустройстве и введение в должность.

Качества, которые пригодятся в работе:

  • отличные коммуникативные навыки;
  • умение оставаться беспристрастными;
  • внимание к мелочам;
  • стрессоустойчивость;
  • терпеливость;
  • инициативность;
  • умение договориться и найти решение, устраивающее обе стороны.

Тут перечислены лишь самые необходимые знания и навыки рекрутера. Отдельно необходимо отметить знание английского.

Если посмотреть на список выше, кажется что работа обычного рекрутера нисколько не отличается от работы его коллеги в сфере  IT. Отчасти это верно, но рекрутер должен не только хорошо разбираться в кадровых процессах, но и прекрасно понимать особенности всех требований к кандидатам, которые работают с ПО, разработкой и технической поддержкой. Потому обучение  IT-рекрутменту вынесено в отдельное направление кадровой сферы.

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