  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по управлению образовательными проектами

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Запуск и продюсирование онлайн-курсов Skillbox 21 мая
105 047 ₽
84 038 ₽ 		3 820 ₽/мес. Перейти
Куратор онлайн-курсов Skillbox 21 мая 2 месяца
55 000 ₽
38 500 ₽ 		3 208 ₽/мес. Перейти
Менеджмент в онлайн-образовании Skillbox 21 мая
252 356 ₽
151 414 ₽ 		4 453 ₽/мес. Перейти
Методист образовательных программ Skillbox 21 мая
4 845 ₽
2 907 ₽ 		Перейти
Продвижение онлайн-курсов Skillbox 21 мая 4 месяца
81 880 ₽
57 316 ₽ 		4 776 ₽/мес. Перейти
Старт карьеры в онлайн-образовании Skillbox 21 мая 5 дней
4 000 ₽
2 800 ₽ 		Перейти

Курсы по управлению образовательными проектами

Сегодня система образования играет важную роль, поскольку одним из важных показателей степени экономического развития в государстве считается качество образовательного потенциала. Чтобы поддерживать ее на должном уровне, рынок образовательных услуг предлагает разнообразные проекты для разных слоев населения и в разных форматах.

Люди, управляющие образовательными проектами, нужны как в государственных учреждениях, так и частным компаниям – различным школам, организациям, предлагающим профессиональные образование, автономным и бюджетным учреждениям.

Специалист по управлению образовательными проектами занимается следующим:

  • управляет запуском проекта от начала до конца;
  • оптимизирует процессы, чтобы повысить эффективность обучения;
  • анализирует результаты – как конечные, так и промежуточные;
  • поддерживает актуальность образовательных материалов;
  • изучает конкурентов;
  • составляет эффективную программу для обучения;
  • анализирует целевую аудиторию, ее потребности и возможности;
  • организует кампании по отбору учащихся.

На нашем сайте представлены лучшие онлайн-курсы по управлению образовательными проектами для начинающих и специалистов, мечтающих повысить свой уровень знаний.

Обучение управлению образовательными проектами

Как правило, у обычного проект-менеджера может не быть тех знаний, которые требуется для успешного запуска и реализации образовательных проектов. Поэтому предлагаем вам повысить свою квалификацию дистанционно. Освоение специальности на курсах результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Методист с нуля до PRO Skillbox 21 мая 4 594 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти
Продюсер онлайн-курсов с нуля до PRO Skillbox 21 мая 4 900 ₽/мес. Перейти