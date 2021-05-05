Курсы по управлению образовательными проектами

Сегодня система образования играет важную роль, поскольку одним из важных показателей степени экономического развития в государстве считается качество образовательного потенциала. Чтобы поддерживать ее на должном уровне, рынок образовательных услуг предлагает разнообразные проекты для разных слоев населения и в разных форматах.

Люди, управляющие образовательными проектами, нужны как в государственных учреждениях, так и частным компаниям – различным школам, организациям, предлагающим профессиональные образование, автономным и бюджетным учреждениям.

Специалист по управлению образовательными проектами занимается следующим:

управляет запуском проекта от начала до конца;

оптимизирует процессы, чтобы повысить эффективность обучения;

анализирует результаты – как конечные, так и промежуточные;

поддерживает актуальность образовательных материалов;

изучает конкурентов;

составляет эффективную программу для обучения;

анализирует целевую аудиторию, ее потребности и возможности;

организует кампании по отбору учащихся.

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Обучение управлению образовательными проектами

Как правило, у обычного проект-менеджера может не быть тех знаний, которые требуется для успешного запуска и реализации образовательных проектов. Поэтому предлагаем вам повысить свою квалификацию дистанционно. Освоение специальности на курсах результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом.