Курсы по управлению образовательными проектами
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Запуск и продюсирование онлайн-курсов
|Skillbox
|21 мая
|—
|
105 047 ₽84 038 ₽
|3 820 ₽/мес.
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|Куратор онлайн-курсов
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
55 000 ₽38 500 ₽
|3 208 ₽/мес.
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|Менеджмент в онлайн-образовании
|Skillbox
|21 мая
|—
|
252 356 ₽151 414 ₽
|4 453 ₽/мес.
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|Методист образовательных программ
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
4 845 ₽2 907 ₽
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|Продвижение онлайн-курсов
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
81 880 ₽57 316 ₽
|4 776 ₽/мес.
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|Старт карьеры в онлайн-образовании
|Skillbox
|21 мая
|5 дней
|—
|
4 000 ₽2 800 ₽
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Курсы по управлению образовательными проектами
Сегодня система образования играет важную роль, поскольку одним из важных показателей степени экономического развития в государстве считается качество образовательного потенциала. Чтобы поддерживать ее на должном уровне, рынок образовательных услуг предлагает разнообразные проекты для разных слоев населения и в разных форматах.
Люди, управляющие образовательными проектами, нужны как в государственных учреждениях, так и частным компаниям – различным школам, организациям, предлагающим профессиональные образование, автономным и бюджетным учреждениям.
Специалист по управлению образовательными проектами занимается следующим:
- управляет запуском проекта от начала до конца;
- оптимизирует процессы, чтобы повысить эффективность обучения;
- анализирует результаты – как конечные, так и промежуточные;
- поддерживает актуальность образовательных материалов;
- изучает конкурентов;
- составляет эффективную программу для обучения;
- анализирует целевую аудиторию, ее потребности и возможности;
- организует кампании по отбору учащихся.
На нашем сайте представлены лучшие онлайн-курсы по управлению образовательными проектами для начинающих и специалистов, мечтающих повысить свой уровень знаний.
Обучение управлению образовательными проектами
Как правило, у обычного проект-менеджера может не быть тех знаний, которые требуется для успешного запуска и реализации образовательных проектов. Поэтому предлагаем вам повысить свою квалификацию дистанционно. Освоение специальности на курсах результативнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом.