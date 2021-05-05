Курсы по управлению разработкой

Для руководителя разработкой основным навыком является не программирование, а умение взаимодействовать с членами команды так, чтобы достигнуть максимальных результатов, чтобы не срывать сроки проекта и команда функционировала как единый механизм. Большую часть времени придется посвятить коллегам и подчиненным, а также взаимодействию с заказчиками.

Что должен уметь специалист, управляющий разработкой:

осуществлять разработку стандартов ПО в соответствии с общей политикой организации;

владеть проектированием и организацией работ;

проводить мониторинг соблюдения календарных стратегий, чтобы работы были выполнены в срок;

оценивать сложность проектов и распределение функциональных обязанностей между членами команды;

руководить всем процессом разработки;

просчитывать общий бюджет проекта;

управлять внешними ресурсами, участвующими в разработке программного обеспечения;

составлять нормативные документы, регламентирующие работу отдела;

иметь навыки стратегического планирования.

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Обучение управлению разработкой для начинающих

Стать руководителем можно, если начать с должности обычного разработчика, но это путь не быстрый. Зачастую от кандидатов требуется наличие опыта и кейс успешных проектов. Также пригодятся знания продакт и прожект-менеджмента и многое другое. Освоение специальности на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели. По завершении учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом.