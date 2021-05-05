  • Обновлено: 18 мая 2022

Управление разработкой

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
TeamLead Skillbox 21 мая 6 месяцев
8 192 ₽
5 734 ₽ 		Перейти
Управление командами Skillbox 21 мая 3,5 месяца
73 586 ₽
62 548 ₽ 		5 212 ₽/мес. Перейти
Управление командами digital-специалистов Skillbox 21 мая 1 месяц
24 401 ₽
17 081 ₽ 		1 423 ₽/мес. Перейти

Курсы по управлению разработкой

Для руководителя разработкой основным навыком является не программирование, а умение взаимодействовать с членами команды так, чтобы достигнуть максимальных результатов, чтобы не срывать сроки проекта и команда функционировала как единый механизм. Большую часть времени придется посвятить коллегам и подчиненным, а также  взаимодействию с заказчиками.

Что должен уметь специалист, управляющий разработкой:

  • осуществлять разработку стандартов ПО в соответствии с общей политикой организации;
  • владеть проектированием и организацией работ;
  • проводить мониторинг соблюдения календарных стратегий, чтобы работы были выполнены в срок;
  • оценивать сложность проектов и распределение функциональных обязанностей между членами команды;
  • руководить всем процессом разработки;
  • просчитывать общий бюджет проекта;
  • управлять внешними ресурсами, участвующими в разработке программного обеспечения;
  • составлять нормативные документы, регламентирующие работу отдела;
  • иметь навыки стратегического планирования.

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Обучение управлению разработкой для начинающих

Стать руководителем можно, если начать с должности обычного разработчика, но это путь не быстрый. Зачастую от кандидатов требуется наличие опыта и кейс успешных проектов. Также пригодятся знания продакт и прожект-менеджмента и многое другое. Освоение специальности на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели. По завершении учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом.