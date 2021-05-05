Управление разработкой
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|TeamLead
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|—
|
8 192 ₽5 734 ₽
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|Управление командами
|Skillbox
|21 мая
|3,5 месяца
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73 586 ₽62 548 ₽
|5 212 ₽/мес.
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|Управление командами digital-специалистов
|Skillbox
|21 мая
|1 месяц
|
24 401 ₽17 081 ₽
|1 423 ₽/мес.
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Курсы по управлению разработкой
Для руководителя разработкой основным навыком является не программирование, а умение взаимодействовать с членами команды так, чтобы достигнуть максимальных результатов, чтобы не срывать сроки проекта и команда функционировала как единый механизм. Большую часть времени придется посвятить коллегам и подчиненным, а также взаимодействию с заказчиками.
Что должен уметь специалист, управляющий разработкой:
- осуществлять разработку стандартов ПО в соответствии с общей политикой организации;
- владеть проектированием и организацией работ;
- проводить мониторинг соблюдения календарных стратегий, чтобы работы были выполнены в срок;
- оценивать сложность проектов и распределение функциональных обязанностей между членами команды;
- руководить всем процессом разработки;
- просчитывать общий бюджет проекта;
- управлять внешними ресурсами, участвующими в разработке программного обеспечения;
- составлять нормативные документы, регламентирующие работу отдела;
- иметь навыки стратегического планирования.
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Обучение управлению разработкой для начинающих
Стать руководителем можно, если начать с должности обычного разработчика, но это путь не быстрый. Зачастую от кандидатов требуется наличие опыта и кейс успешных проектов. Также пригодятся знания продакт и прожект-менеджмента и многое другое. Освоение специальности на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. В онлайн-школе вас научат профессиональные преподаватели. По завершении учебы вы сможете использовать полученные знания и стать более востребованным специалистом.