Направления
Аналитика
Иностранные языки
Программирование
Бизнес
Лайфстайл
Создание контента
Дизайн
Маркетинг
Управление
Онлайн-школы
Акции школ
Главная
Управление
Обновлено: 18 мая 2022
Онлайн-курсы в категории "Управление"
Поиск
Фильтры
Онлайн-школы
Geekbrains
Otus
Skillbox
Категории курсов
Excel для руководителей
HR и управление персоналом
IT-рекрутмент
Product-менеджмент
Project-менеджмент
Деловые коммуникации
Запуск стартапов
Менеджмент в индустрии красоты
Управление образовательными проектами
Управление продажами
Управление разработкой
Юридические аспекты бизнеса
Популярные категории
Менеджмент в индустрии красоты
Деловые коммуникации
Управление образовательными проектами
Управление разработкой
Юридические аспекты бизнеса
Показано 10 из 41 курсов
Курс
Excel для руководителей
Excel + Google-таблицы для решения бизнес-задач
Стоимость: 15 000 ₽
Рассрочка: 1 250 ₽/мес.
Курс
Excel для руководителей
Excel + Google Таблицы с нуля до PRO
Стоимость: —
Рассрочка: —
Курс
HR и управление персоналом
HR-менеджер с нуля
Стоимость: 71 028 ₽
Рассрочка: 5 919 ₽/мес.
Курс
Деловые коммуникации
Soft Skills for Hard Times
Стоимость: —
Рассрочка: 4 050 ₽/мес.
Курс
Управление разработкой
TeamLead
Стоимость: —
Рассрочка: 5 734 ₽/мес.
Курс
Запуск стартапов
Акселератор продуктовых IT-команд
Стоимость: 350 000 ₽
Рассрочка: 29 167 ₽/мес.
Курс
Product-менеджмент
Быстрое погружение в продакт-менеджмент
Стоимость: 29 000 ₽
Рассрочка: —
Курс
Product-менеджмент
Видеокурс: Интенсив для Product Manager-ов
Стоимость: 29 000 ₽
Рассрочка: —
Профессия
HR и управление персоналом
Директор клиентского сервиса
Стоимость: —
Рассрочка: —
Курс
Юридические аспекты бизнеса
Законное индивидуальное предпринимательство и фриланс
Стоимость: 10 000 ₽
Рассрочка: —
1
2
3
4
5
Следующая
Последняя