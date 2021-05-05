  • Обновлено: 18 мая 2022

Онлайн-курсы в категории "Управление"

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Показано 10 из 41 курсов
Excel + Google-таблицы для решения бизнес-задач - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Excel + Google-таблицы для решения бизнес-задач

  • Стоимость: 15 000 ₽
  • Рассрочка: 1 250 ₽/мес.
Excel + Google Таблицы с нуля до PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Excel + Google Таблицы с нуля до PRO

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: —
HR-менеджер с нуля - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

HR-менеджер с нуля

  • Стоимость: 71 028 ₽
  • Рассрочка: 5 919 ₽/мес.
Soft Skills for Hard Times - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Soft Skills for Hard Times

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 4 050 ₽/мес.
TeamLead - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

TeamLead

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: 5 734 ₽/мес.
Акселератор продуктовых IT-команд - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Акселератор продуктовых IT-команд

  • Стоимость: 350 000 ₽
  • Рассрочка: 29 167 ₽/мес.
Быстрое погружение в продакт-менеджмент - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Быстрое погружение в продакт-менеджмент

  • Стоимость: 29 000 ₽
  • Рассрочка: —
Видеокурс: Интенсив для Product Manager-ов - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Видеокурс: Интенсив для Product Manager-ов

  • Стоимость: 29 000 ₽
  • Рассрочка: —
Директор клиентского сервиса - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Директор клиентского сервиса

  • Стоимость: —
  • Рассрочка: —
Законное индивидуальное предпринимательство и фриланс - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Законное индивидуальное предпринимательство и фриланс

  • Стоимость: 10 000 ₽
  • Рассрочка: —