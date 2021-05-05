  • Обновлено: 18 мая 2022

Онлайн-курсы в категории "Лайфстайл"

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Показано 6 из 6 курсов
Профессия Флористика: от букета до инсталляции - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Профессия Флористика: от букета до инсталляции

  • Стоимость: 28 000 ₽
  • Рассрочка: 2 333 ₽/мес.
Флористика с нуля - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Флористика с нуля

  • Стоимость: 40 975 ₽
  • Рассрочка: 3 415 ₽/мес.
Шахматы middle - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Шахматы middle

  • Стоимость: 34 161 ₽
  • Рассрочка: 2 847 ₽/мес.
Шахматы PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Шахматы PRO

  • Стоимость: 47 972 ₽
  • Рассрочка: 3 998 ₽/мес.
Шахматы с нуля - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Шахматы с нуля

  • Стоимость: 17 081 ₽
  • Рассрочка: 1 423 ₽/мес.
Шахматы с нуля до PRO - онлайн-курс на агрегаторе OnlineCourses.ru

Шахматы с нуля до PRO

  • Стоимость: 68 276 ₽
  • Рассрочка: 5 690 ₽/мес.