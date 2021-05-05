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Лайфстайл
Обновлено: 18 мая 2022
Онлайн-курсы в категории "Лайфстайл"
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Шахматы
Флористика
Показано 6 из 6 курсов
Курс
Флористика
Профессия Флористика: от букета до инсталляции
Стоимость: 28 000 ₽
Рассрочка: 2 333 ₽/мес.
Курс
Флористика
Флористика с нуля
Стоимость: 40 975 ₽
Рассрочка: 3 415 ₽/мес.
Курс
Шахматы
Шахматы middle
Стоимость: 34 161 ₽
Рассрочка: 2 847 ₽/мес.
Курс
Шахматы
Шахматы PRO
Стоимость: 47 972 ₽
Рассрочка: 3 998 ₽/мес.
Курс
Шахматы
Шахматы с нуля
Стоимость: 17 081 ₽
Рассрочка: 1 423 ₽/мес.
Профессия
Шахматы
Шахматы с нуля до PRO
Стоимость: 68 276 ₽
Рассрочка: 5 690 ₽/мес.