Курсы по web-дизайну
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Большой осенний буткемп по веб-дизайну
|Skillbox
|21 мая
|—
|
132 354 ₽72 795 ₽
|6 066 ₽/мес.
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|Веб-дизайн 3.0
|Skillbox
|21 мая
|9 месяцев
|
147 085 ₽102 960 ₽
|4 290 ₽/мес.
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|Веб-дизайн для детей: Tilda, Figma, Readymag
|Geekbrains
|26 марта
|1 урок
|—
|—
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|Веб-дизайн с нуля до PRO
|Skillbox
|В любое время
|7 месяцев
|—
|—
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|Зарабатывающий веб-дизайнер
|Geekbrains
|26 марта
|2 урока
|—
|—
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|Основы веб-дизайна
|Geekbrains
|26 марта
|2 месяца
|15 000 ₽
|—
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|Основы вёрстки для веб-дизайнера
|Geekbrains
|26 марта
|1,5 месяца
|15 000 ₽
|—
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Курсы web-дизайна
Web-дизайн включает в себя подготовку и создание контента, чтобы сайт выглядел эстетично, был функциональным и удобен пользователю. Для достижения каждой из целей веб-дизайнеры используют широкий спектр платформ.
В соответствии с необходимыми спецификациями, дизайнеры тщательно продумывают структуру, навигационные элементы, заполняют страницы релевантным контентом. Для удобства пользователей web-дизайнеры анализируют поведение посетителей сайта, благодаря чему легко интуитивно взаимодействовать с сайтом и предотвращать путаницу.
Чтобы сайт был стильным и современным, дизайнер выбирает цветовую гамму, шрифты, добавляют изображения, загружают графику и анимацию, применяют различные спецэффекты. Для выполнения подобной работы необходимо изначально обладать хорошим вкусом, а навыки работы с полезными инструментами можно приобрести на курсах.
Обучение специальности веб-дизайнер на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат коучеры, которые обладают достаточным опытом и зарекомендовали себя в качестве отличных специалистов. По окончанию обучения вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
Лучшие онлайн-курсы обучения web-дизайну
Необходимый набор инструментов, которые будут использоваться при создании конкретной страницы, зависит от того, для чего и кого предназначен сайт. От этого также зависит и внешний вид. Хороший специалист не только действует в соответствии с ТЗ, но и может подсказать заказчику наилучший вариант исполнения.
На странице представлены лучшие курсы web-дизайна для новичков и специалистов, мечтающих повысить свой уровень умений. Ознакомьтесь с рейтингом и выбирайте то, что придется по душе!
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Веб-дизайнер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|7 387 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|Веб-дизайн с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|144 831 ₽
|6 583 ₽/мес.
|60 000 ₽
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Профессия web-дизайнер
Это одна из самых востребованных профессий, поскольку бизнес давно уже ушел в онлайн. У каждой компании, предлагающей товары или услуги, есть свой интернет-магазин, а у частных мастеров – сайты-визитки. Недостаточно просто сделать дорогой сайт – необходимо, чтобы он был удобен, иначе пользователь закроет страницу и уйдет к конкуренту. Поэтому профессия веб-дизайнера крайне важна и востребована.
Быстро влиться в профессию поможет обучение в онлайн-школе. На сайте вы найдете лучшие курсы web-дизайна для начинающих и специалистов, желающих повысить свой уровень умений.
Обзор профессии веб-дизайнер
В обязанности веб-дизайнера входит подготовка и создание контента для сайта таким образом, чтобы он был красивым и удобным. Он тщательно продумывает структуру каждой страницы, элементы навигации, чтобы наполнить страницы соответствующим контентом. Выбирает инструменты, которые будут использоваться при создании конкретной страницы в зависимости от назначения сайта.
Также специалист изучает поведение пользователей и проводит тестирование, что позволяет посетителям ресурса легко интуитивно взаимодействовать с сайтом. Web-дизайнер выбирает гармоничную цветовую гамму, легко читаемый шрифт, добавляет изображения, видео, графику и анимацию, а также различные спецэффекты. Чтобы выполнять такую работу, необходимо в первую очередь обладать хорошим вкусом.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты веб-дизайнеров начинаются от 30 000 руб. (стажер) и достигают 275 000 руб. и выше (руководитель команды, ведущий специалист). Веб-дизайнеры среднего уровня зарабатывают 50 000 – 70 000 руб.
Специалисты такого профиля требуются как небольшим веб-студиям, так и крупным компаниям по всему миру. Дизайнер может работать удаленно, что является огромным плюсом. Как правило, к людям творческих профессий относятся с пониманием, но наряду с креативностью, работодатели ценят ответственность и пунктуальность.
Обязанности и навыки
Веб-дизайнер должен обладать следующими навыками:
- работа с Figma и другими аналогичными инструментами,
- знание интерактивного дизайна,
- уметь разрабатывать фирменный стиль, логотип, брендбук,
- делать дизайн иконок,
- создавать графический дизайн,
- иметь хотя бы базовые знания маркетинга,
- понимать принципы работы HTML/CSS,
- иметь навыки в разработке айдентики,
- знание английского языка (не только для общения с клиентами, но и для работы с различными программами),
- креативное мышление – умение генерировать идеи и отстаивать их,
- насмотренность и чувство прекрасного.
В основные обязанности специалиста входит:
- готовить концепты сайтов (обычно в команде с маркетологом),
- создавать интерактивные прототипы сайтов и отрисовывать страницы,
- готовить релизы и проводить ревью (в команде с разработчиками),
- задавать уникальный, оригинальный стиль.
В этой профессии за специалиста говорит его портфолио. Но что делать, если опыта нет? Обычно курсы и тренинги включают практическую часть, где вы сможете создать первые работы под контролем наставников и продемонстрировать их на собеседовании.
Обучение специальности web-дизайнер
Изучение специальности на дистанционных курсах выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат коучеры. По окончанию учебы вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать в своей области.