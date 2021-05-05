Курсы web-дизайна

Web-дизайн включает в себя подготовку и создание контента, чтобы сайт выглядел эстетично, был функциональным и удобен пользователю. Для достижения каждой из целей веб-дизайнеры используют широкий спектр платформ.

В соответствии с необходимыми спецификациями, дизайнеры тщательно продумывают структуру, навигационные элементы, заполняют страницы релевантным контентом. Для удобства пользователей web-дизайнеры анализируют поведение посетителей сайта, благодаря чему легко интуитивно взаимодействовать с сайтом и предотвращать путаницу.

Чтобы сайт был стильным и современным, дизайнер выбирает цветовую гамму, шрифты, добавляют изображения, загружают графику и анимацию, применяют различные спецэффекты. Для выполнения подобной работы необходимо изначально обладать хорошим вкусом, а навыки работы с полезными инструментами можно приобрести на курсах.

Обучение специальности веб-дизайнер на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат коучеры, которые обладают достаточным опытом и зарекомендовали себя в качестве отличных специалистов. По окончанию обучения вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения web-дизайну

Необходимый набор инструментов, которые будут использоваться при создании конкретной страницы, зависит от того, для чего и кого предназначен сайт. От этого также зависит и внешний вид. Хороший специалист не только действует в соответствии с ТЗ, но и может подсказать заказчику наилучший вариант исполнения.

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