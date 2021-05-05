  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по web-дизайну

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Большой осенний буткемп по веб-дизайну Skillbox 21 мая
132 354 ₽
72 795 ₽ 		6 066 ₽/мес. Перейти
Веб-дизайн 3.0 Skillbox 21 мая 9 месяцев
147 085 ₽
102 960 ₽ 		4 290 ₽/мес. Перейти
Веб-дизайн для детей: Tilda, Figma, Readymag Geekbrains 26 марта 1 урок Перейти
Веб-дизайн с нуля до PRO Skillbox В любое время 7 месяцев Перейти
Зарабатывающий веб-дизайнер Geekbrains 26 марта 2 урока Перейти
Основы веб-дизайна Geekbrains 26 марта 2 месяца 15 000 ₽ Перейти
Основы вёрстки для веб-дизайнера Geekbrains 26 марта 1,5 месяца 15 000 ₽ Перейти

Курсы web-дизайна

Web-дизайн включает в себя подготовку и создание контента, чтобы сайт выглядел эстетично, был функциональным и удобен пользователю. Для достижения каждой из целей веб-дизайнеры используют широкий спектр платформ.

В соответствии с необходимыми спецификациями, дизайнеры тщательно продумывают структуру, навигационные элементы, заполняют страницы релевантным контентом. Для удобства пользователей web-дизайнеры анализируют поведение посетителей сайта, благодаря чему легко интуитивно взаимодействовать с сайтом и предотвращать путаницу.

Чтобы сайт был стильным и современным, дизайнер выбирает цветовую гамму, шрифты, добавляют изображения, загружают графику и анимацию, применяют различные спецэффекты. Для выполнения подобной работы необходимо изначально обладать хорошим вкусом, а навыки работы с полезными инструментами можно приобрести на курсах.

Обучение специальности веб-дизайнер на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат коучеры, которые обладают достаточным опытом и зарекомендовали себя в качестве отличных специалистов. По окончанию обучения вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения web-дизайну

Необходимый набор инструментов, которые будут использоваться при создании конкретной страницы, зависит от того, для чего и кого предназначен сайт. От этого также зависит и внешний вид. Хороший специалист не только действует в соответствии с ТЗ, но и может подсказать заказчику наилучший вариант исполнения.

На странице представлены лучшие курсы web-дизайна для новичков и специалистов, мечтающих повысить свой уровень умений. Ознакомьтесь с рейтингом и выбирайте то, что придется по душе!


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Веб-дизайнер Skillbox 21 мая 7 387 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
Веб-дизайн с нуля до PRO Skillbox 21 мая 144 831 ₽ 6 583 ₽/мес. 60 000 ₽ Перейти

Профессия web-дизайнер

Это одна из самых востребованных профессий, поскольку бизнес давно уже ушел в онлайн. У каждой компании, предлагающей товары или услуги, есть свой интернет-магазин, а у частных мастеров – сайты-визитки. Недостаточно просто сделать дорогой сайт – необходимо, чтобы он был удобен, иначе пользователь закроет страницу и уйдет к конкуренту. Поэтому профессия веб-дизайнера крайне важна и востребована.

Быстро влиться в профессию поможет обучение в онлайн-школе. На сайте вы найдете лучшие курсы web-дизайна для начинающих и специалистов, желающих повысить свой уровень умений.

Обзор профессии веб-дизайнер

В обязанности веб-дизайнера входит подготовка и создание контента для сайта таким образом, чтобы он был красивым и удобным. Он тщательно продумывает структуру каждой страницы, элементы навигации, чтобы наполнить страницы соответствующим контентом. Выбирает инструменты, которые будут использоваться при создании конкретной страницы в зависимости от назначения сайта.

Также специалист изучает поведение пользователей и проводит тестирование, что позволяет посетителям ресурса легко интуитивно взаимодействовать с сайтом. Web-дизайнер выбирает гармоничную цветовую гамму, легко читаемый шрифт, добавляет изображения, видео, графику и анимацию, а также различные спецэффекты. Чтобы выполнять такую работу, необходимо в первую очередь обладать хорошим вкусом.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты веб-дизайнеров начинаются от 30 000 руб. (стажер) и достигают 275 000 руб. и выше (руководитель команды, ведущий специалист). Веб-дизайнеры среднего уровня зарабатывают 50 000 – 70 000 руб.

Специалисты такого профиля требуются как небольшим веб-студиям, так и крупным компаниям по всему миру. Дизайнер может работать удаленно, что является огромным плюсом. Как правило, к людям творческих профессий относятся с пониманием, но наряду с креативностью, работодатели ценят ответственность и пунктуальность.

Обязанности и навыки

Веб-дизайнер должен обладать следующими навыками:

  • работа с Figma и другими аналогичными инструментами,
  • знание интерактивного дизайна,
  • уметь разрабатывать фирменный стиль, логотип, брендбук,
  • делать дизайн иконок,
  • создавать графический дизайн,
  • иметь хотя бы базовые знания маркетинга,
  • понимать принципы работы HTML/CSS,
  • иметь навыки в разработке айдентики,
  • знание английского языка (не только для общения с клиентами, но и для работы с различными программами),
  • креативное мышление – умение генерировать идеи и отстаивать их,
  • насмотренность и чувство прекрасного.

В основные обязанности специалиста входит:

  • готовить концепты сайтов (обычно в команде с маркетологом),
  • создавать интерактивные прототипы сайтов и отрисовывать страницы,
  • готовить релизы и проводить ревью (в команде с разработчиками),
  • задавать уникальный, оригинальный стиль.

В этой профессии за специалиста говорит его портфолио. Но что делать, если опыта нет? Обычно курсы и тренинги включают практическую часть, где вы сможете создать первые работы под контролем наставников и продемонстрировать их на собеседовании.

Обучение специальности web-дизайнер

Изучение специальности на дистанционных курсах выгоднее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь вас научат коучеры. По окончанию учебы вы сможете применить полученные умения и больше зарабатывать в своей области.