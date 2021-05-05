  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по созданию и монтажу видео

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Монтаж в DaVinci Skillbox 21 мая 2 месяца
49 269 ₽
34 488 ₽ 		2 874 ₽/мес. Перейти
Основы монтажа Skillbox 21 мая 3 месяца
96 912 ₽
67 838 ₽ 		5 653 ₽/мес. Перейти
Основы съёмки и монтажа Skillbox 21 мая 7 месяцев
132 250 ₽
79 350 ₽ 		3 607 ₽/мес. Перейти
Продвинутый монтаж Skillbox 21 мая 6 месяцев
139 626 ₽
97 738 ₽ 		4 072 ₽/мес. Перейти
Профессия Режиссёр монтажа Skillbox 21 мая
7 860 ₽
4 716 ₽ 		Перейти
Уровень PRO. Монтаж в кино Skillbox 21 мая 3 месяца
70 626 ₽
49 438 ₽ 		4 120 ₽/мес. Перейти

Курсы создания и монтажа видео

Изучение профессии на онлайн-курсах создания и монтажа видео эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. Вы узнаете, как работать с редактированием рекламных роликов, фильмов и отчетов. Отредактируете первые видео, заберете их к себе в портфолио и сможете использовать на собеседованиях.

Преподаватель научит вас работать с программами на высоком уровне, монтировать видеоролики с четким голосом. Узнайте, как делать сложные эффекты, изучите методы редактирования от профессионалов в отрасли.

Лучшие онлайн-курсы создания и монтажа видео

На курсах вы приобретете следующие умения:

  • Изучите инструменты профессиональных программ. Вы сможете собирать видео из множества клипов, настраивать цвета и стабилизировать изображение, добавлять заголовки и работать с несколькими камерами.
  • Узнайте, как дополнять видеоэффекты, анимировать текст и изображения. Вы поймете, как стилизовать видео и сделать его запоминающимся и уникальным.
  • Съемка видео разных типов – вы научитесь монтажу, редактируя музыку, журналистские видеоролики, видео для блогов и фильмы. Узнайте, как редактировать видео разных категорий и выполнять цветокоррекцию.
  • Вы сможете поработать над экшн-сценами и диалогами.
  • Освоите основы драматургии и навыки написания сценариев. Вы поймите, как создавать повествовательную структуру и различные диалоги для персонажей.

Выбирайте подходящий вариант, исходя из своих потребностей и навыков.