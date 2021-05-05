Курсы создания и монтажа видео

Изучение профессии на онлайн-курсах создания и монтажа видео эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. Вы узнаете, как работать с редактированием рекламных роликов, фильмов и отчетов. Отредактируете первые видео, заберете их к себе в портфолио и сможете использовать на собеседованиях.

Преподаватель научит вас работать с программами на высоком уровне, монтировать видеоролики с четким голосом. Узнайте, как делать сложные эффекты, изучите методы редактирования от профессионалов в отрасли.

Лучшие онлайн-курсы создания и монтажа видео

На курсах вы приобретете следующие умения:

Изучите инструменты профессиональных программ. Вы сможете собирать видео из множества клипов, настраивать цвета и стабилизировать изображение, добавлять заголовки и работать с несколькими камерами.

Узнайте, как дополнять видеоэффекты, анимировать текст и изображения. Вы поймете, как стилизовать видео и сделать его запоминающимся и уникальным.

Съемка видео разных типов – вы научитесь монтажу, редактируя музыку, журналистские видеоролики, видео для блогов и фильмы. Узнайте, как редактировать видео разных категорий и выполнять цветокоррекцию.

Вы сможете поработать над экшн-сценами и диалогами.

Освоите основы драматургии и навыки написания сценариев. Вы поймите, как создавать повествовательную структуру и различные диалоги для персонажей.

Выбирайте подходящий вариант, исходя из своих потребностей и навыков.