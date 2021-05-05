Курсы по созданию и монтажу видео
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Монтаж в DaVinci
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
49 269 ₽34 488 ₽
|2 874 ₽/мес.
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|Основы монтажа
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
96 912 ₽67 838 ₽
|5 653 ₽/мес.
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|Основы съёмки и монтажа
|Skillbox
|21 мая
|7 месяцев
|
132 250 ₽79 350 ₽
|3 607 ₽/мес.
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|Продвинутый монтаж
|Skillbox
|21 мая
|6 месяцев
|
139 626 ₽97 738 ₽
|4 072 ₽/мес.
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|Профессия Режиссёр монтажа
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
7 860 ₽4 716 ₽
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|Уровень PRO. Монтаж в кино
|Skillbox
|21 мая
|3 месяца
|
70 626 ₽49 438 ₽
|4 120 ₽/мес.
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Курсы создания и монтажа видео
Изучение профессии на онлайн-курсах создания и монтажа видео эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат квалифицированные специалисты. Вы узнаете, как работать с редактированием рекламных роликов, фильмов и отчетов. Отредактируете первые видео, заберете их к себе в портфолио и сможете использовать на собеседованиях.
Преподаватель научит вас работать с программами на высоком уровне, монтировать видеоролики с четким голосом. Узнайте, как делать сложные эффекты, изучите методы редактирования от профессионалов в отрасли.
Лучшие онлайн-курсы создания и монтажа видео
На курсах вы приобретете следующие умения:
- Изучите инструменты профессиональных программ. Вы сможете собирать видео из множества клипов, настраивать цвета и стабилизировать изображение, добавлять заголовки и работать с несколькими камерами.
- Узнайте, как дополнять видеоэффекты, анимировать текст и изображения. Вы поймете, как стилизовать видео и сделать его запоминающимся и уникальным.
- Съемка видео разных типов – вы научитесь монтажу, редактируя музыку, журналистские видеоролики, видео для блогов и фильмы. Узнайте, как редактировать видео разных категорий и выполнять цветокоррекцию.
- Вы сможете поработать над экшн-сценами и диалогами.
- Освоите основы драматургии и навыки написания сценариев. Вы поймите, как создавать повествовательную структуру и различные диалоги для персонажей.
Выбирайте подходящий вариант, исходя из своих потребностей и навыков.