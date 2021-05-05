Курсы по UI/UX-дизайну
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|UX-дизайнер с нуля до PRO
|Skillbox
|В любое время
|6 месяцев
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Курсы UX/UI-дизайна
Инструментом для взаимодействия между пользователем и приложением является пользовательский интерфейс. Дизайн интерфейса нуждается в детальной проработке каждого отдельного элемента для максимального удобства использования приложения.
UX/UI-дизайнер работает с десктопными и мобильными приложениями, web-сайтами и играми. Он настраивает все элементы, которые так или иначе взаимодействуют с пользователями. Грамотный дизайн не только привлекателен, но и функционален и удобен. Графическое оформление является частью, в которой обязательно должна учитываться техническая функциональность проекта.
Зачастую при создании web-ресурса специалист применяет шаблонные решения, что позволяет ускорить процесс проектирования. Данные шаблоны сайтов, включающие в себя как отдельные элементы, так и целые сайты, тоже разрабатываются UX/UI-дизайнерами. Вам нужны элементы максимальной гибкости, которые можно легко и быстро адаптировать под конкретный проект.
Освоение специальности на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.
Лучшие онлайн-курсы обучения UX/UI-дизайну
В дополнение к методам графического дизайна, UX/UI-дизайнер должен понимать принципы пользовательского интерфейса и UX, адаптивности, обладать навыками программирования, а также владеть наиболее популярными языками программирования.
На странице вы найдете лучшие курсы UX/UI-дизайна для начинающих и специалистов, мечтающих поднять свой уровень навыков. Здесь можете получить необходимый набор знаний, который пригодится для успешного ввода в специальность или дальнейшего роста.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|UX/UI-дизайнер
|Skillbox
|21 мая
|12 месяцев
|—
|6 387 ₽/мес.
|100 000 ₽
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Профессия UX/UI-дизайнер
UX/UI-дизайнер работает с компьютерными и мобильными приложениями, веб-сайтами и играми. Он настраивает все элементы, которые так или иначе взаимодействуют с пользователями, делая их удобными и красивыми. Чтобы лучше понять, кто такой дизайнер интерфейсов и чем он занимается – читайте нашу статью.
А также здесь представлены лучшие курсы UX/UI-дизайна для новичков и профессионалов, мечтающих повысить свой уровень знаний. Рейтинг основан на мнениях пользователей и отзывах и постоянно обновляется.
Обзор профессии UX/UI-дизайнер
Интерфейс – это инструмент взаимодействия между пользователем и приложением. Он нуждается в детальном изучении, вплоть до каждого элемента для максимального удобства использования приложения. Грамотный дизайн не только стильно выглядит, он также функционален и удобен.
Графический дизайн - это часть, в которой следует учитывать техническую функциональность проекта. Часто при создании сайта художник использует шаблонные решения, что позволяет ускорить разработку проекта. Эти шаблоны сайтов, которые включают как отдельные элементы, так и целые интернет-магазины, также разработаны дизайнерами UX/UI. Рабочие элементы высокой гибкости легко и быстро адаптируются к конкретной конструкции сайта.
В дополнение к методам графического дизайна, дизайнер UX/UI должен понимать принципы адаптивности.
Обязанности и навыки дизайнера интерфейсов
Основные обязанности – это:
- выявление основных потребностей пользователей и наиболее выгодных сегментов,
- формирование Карты путешествия клиента (слой карты - это путешествие по сайту),
- разработка сценариев взаимодействия пользователя и web-сайта,
- генерация проектных решений,
- разработка удобных и интуитивно понятных для пользователя интерфейсов,
- проведение тестирования сайта и внесение в его дизайн необходимых изменений или дополнений,
- осуществление всестороннего анализа структуры, дизайна, навигации сайта,
- координация и управление проектами,
- согласование правок с руководством и заказчиком.
Необходимы для работы навыки включают в себя:
- высокий уровень владения графическими редакторами,
- умение хорошо рисовать,
- навыки управления проектной документацией,
- знание распространенных языков программирования,
- аналитические способности,
- знание современных инструментов тестирования и умение его проводить,
- знание основ дизайна и маркетинга,
- отличное знание юзабилити (показателей удобства и простоты использования интернет-ресурса).
Специалисту может быть полезно знание английского языка - для общения с клиентами и для работы с различными платформами. Обязательно иметь креативное мышление, генерировать идеи и уметь отстоять их перед руководством и заказчиком. Но самое важное – врожденное чувство стиля и хороший вкус, эти навыки развить или привить крайне сложно. Другое дело – насмотренность, которая приходит с опытом к любому хорошему дизайнеру.
Обучение специальности UX/UI-дизайнер
По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты дизайнеров интерфейса начинаются от 40 000 руб. и достигают 250 000 руб. и выше. Если вы только начали свой карьерный путь, но хотите как можно скорее вырасти до специалиста высокого уровня, рекомендуем обратить внимание на онлайн-тренинги.
Изучение специальности UX/UI-дизайнер на дистанционных курсах быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас будут учить коучеры. По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и больше зарабатывать в своей области