Курсы UX/UI-дизайна

Инструментом для взаимодействия между пользователем и приложением является пользовательский интерфейс. Дизайн интерфейса нуждается в детальной проработке каждого отдельного элемента для максимального удобства использования приложения.

UX/UI-дизайнер работает с десктопными и мобильными приложениями, web-сайтами и играми. Он настраивает все элементы, которые так или иначе взаимодействуют с пользователями. Грамотный дизайн не только привлекателен, но и функционален и удобен. Графическое оформление является частью, в которой обязательно должна учитываться техническая функциональность проекта.

Зачастую при создании web-ресурса специалист применяет шаблонные решения, что позволяет ускорить процесс проектирования. Данные шаблоны сайтов, включающие в себя как отдельные элементы, так и целые сайты, тоже разрабатываются UX/UI-дизайнерами. Вам нужны элементы максимальной гибкости, которые можно легко и быстро адаптировать под конкретный проект.

Освоение специальности на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.

Лучшие онлайн-курсы обучения UX/UI-дизайну

В дополнение к методам графического дизайна, UX/UI-дизайнер должен понимать принципы пользовательского интерфейса и UX, адаптивности, обладать навыками программирования, а также владеть наиболее популярными языками программирования.

На странице вы найдете лучшие курсы UX/UI-дизайна для начинающих и специалистов, мечтающих поднять свой уровень навыков. Здесь можете получить необходимый набор знаний, который пригодится для успешного ввода в специальность или дальнейшего роста.