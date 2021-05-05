  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по UI/UX-дизайну

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
UX-дизайнер с нуля до PRO Skillbox В любое время 6 месяцев Перейти

Курсы UX/UI-дизайна

Инструментом для взаимодействия между пользователем и приложением является пользовательский интерфейс. Дизайн интерфейса нуждается в детальной проработке каждого отдельного элемента для максимального удобства использования приложения.

UX/UI-дизайнер работает с десктопными и мобильными приложениями, web-сайтами и играми. Он настраивает все элементы, которые так или иначе взаимодействуют с пользователями. Грамотный дизайн не только привлекателен, но и функционален и удобен. Графическое оформление является частью, в которой обязательно должна учитываться техническая функциональность проекта.

Зачастую при создании web-ресурса специалист применяет шаблонные решения, что позволяет ускорить процесс проектирования. Данные шаблоны сайтов, включающие в себя как отдельные элементы, так и целые сайты, тоже разрабатываются UX/UI-дизайнерами. Вам нужны элементы максимальной гибкости, которые можно легко и быстро адаптировать под конкретный проект.

Освоение специальности на онлайн-курсах эффективнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься профессионалы. По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и стать более востребованным специалистом.

Лучшие онлайн-курсы обучения UX/UI-дизайну

В дополнение к методам графического дизайна, UX/UI-дизайнер должен понимать принципы пользовательского интерфейса и UX, адаптивности, обладать навыками программирования, а также владеть наиболее популярными языками программирования.

На странице вы найдете лучшие курсы UX/UI-дизайна для начинающих и специалистов, мечтающих поднять свой уровень навыков. Здесь можете получить необходимый набор знаний, который пригодится для успешного ввода в специальность или дальнейшего роста.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
UX/UI-дизайнер Skillbox 21 мая 12 месяцев 6 387 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти

Профессия UX/UI-дизайнер

UX/UI-дизайнер работает с компьютерными и мобильными приложениями, веб-сайтами и играми. Он настраивает все элементы, которые так или иначе взаимодействуют с пользователями, делая их удобными и красивыми. Чтобы лучше понять, кто такой дизайнер интерфейсов и чем он занимается – читайте нашу статью.

А также здесь представлены лучшие курсы UX/UI-дизайна для новичков и профессионалов, мечтающих повысить свой уровень знаний. Рейтинг основан на мнениях пользователей и отзывах и постоянно обновляется.

Обзор профессии UX/UI-дизайнер

Интерфейс – это инструмент взаимодействия между пользователем и приложением. Он нуждается в детальном изучении, вплоть до каждого элемента для максимального удобства использования приложения. Грамотный дизайн не только стильно выглядит, он также функционален и удобен.

Графический дизайн - это часть, в которой следует учитывать техническую функциональность проекта. Часто при создании сайта художник использует шаблонные решения, что позволяет ускорить разработку проекта. Эти шаблоны сайтов, которые включают как отдельные элементы, так и целые интернет-магазины, также разработаны дизайнерами UX/UI. Рабочие элементы высокой гибкости легко и быстро адаптируются к конкретной конструкции сайта.

В дополнение к методам графического дизайна, дизайнер UX/UI должен понимать принципы адаптивности.

Обязанности и навыки дизайнера интерфейсов

Основные обязанности – это:

  • выявление основных потребностей пользователей и наиболее выгодных сегментов,
  • формирование Карты путешествия клиента (слой карты - это путешествие по сайту),
  • разработка сценариев взаимодействия пользователя и web-сайта,
  • генерация проектных решений,
  • разработка удобных и интуитивно понятных для пользователя интерфейсов,
  • проведение тестирования сайта и внесение в его дизайн необходимых изменений или дополнений,
  • осуществление всестороннего анализа структуры, дизайна, навигации сайта,
  • координация и управление проектами,
  • согласование правок с руководством и заказчиком.

Необходимы для работы навыки включают в себя:

  • высокий уровень владения графическими редакторами,
  • умение хорошо рисовать,
  • навыки управления проектной документацией,
  • знание распространенных языков программирования,
  • аналитические способности,
  • знание современных инструментов тестирования и умение его проводить,
  • знание основ дизайна и маркетинга,
  • отличное знание юзабилити (показателей удобства и простоты использования интернет-ресурса).

Специалисту может быть полезно знание английского языка - для общения с клиентами и для работы с различными платформами. Обязательно иметь креативное мышление, генерировать идеи и уметь отстоять их перед руководством и заказчиком. Но самое важное – врожденное чувство стиля и хороший вкус, эти навыки развить или привить крайне сложно. Другое дело – насмотренность, которая приходит с опытом к любому хорошему дизайнеру.

Обучение специальности UX/UI-дизайнер

По данным сайтов по поиску работы и Хабркарьеры, зарплаты дизайнеров интерфейса начинаются от 40 000 руб. и достигают 250 000 руб. и выше. Если вы только начали свой карьерный путь, но хотите как можно скорее вырасти до специалиста высокого уровня, рекомендуем обратить внимание на онлайн-тренинги.

Изучение специальности UX/UI-дизайнер на дистанционных курсах быстрее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас будут учить коучеры. По окончанию обучения вы сможете использовать полученные навыки и больше зарабатывать в своей области