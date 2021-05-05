Курсы типографики

Одним из источников информации является текст. Для того, чтобы удержать внимание читателя и выделить информацию, нужно постараться оформить данные эстетично и просто для восприятия. Типографика включает в себя законы расположения текстового контента, выбора шрифтов и размеров. Чтобы текст было легко читать, необходимо в первую очередь выбрать шрифт. Казалось бы, задача простая, на самом деле здесь множество тонкостей, в которые будет интересно погрузиться дизайнерам, верстальщикам, разработчикам и владельцам бизнеса.

Увы, недостаточно грамотно и увлекательно написать статью, оформление играет не последнюю роль в восприятии текста читателем. По сути своей, типографика представляет собой дизайн набранного текста. Его помещают на лист бумаги или на экран, регулируют края и интервалы, выбирают шрифт. В результате получается текст, который легко воспринимается визуально.

Изначально принципы типографики использовались для разработки макетов печатной продукции. Сейчас их применяют к интерактивной информации (web-сайты, программы, игры, приложения для десктопов и мобильных устройств и т.п.). Для оформления текста необходимо понимать, какие шрифты применить на сайте, какой стиль подойдет лучше всего для восприятия, соблюдать пропорции.

Обучение типографике на курсах в онлайн-школах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать.

Лучшие онлайн-курсы обучения типографике

При создании сайта большое внимание уделяется графике, навигации, структуре, но все это не даст необходимого эффекта, если шрифт подобран неправильно. Грамотно подобранный шрифт поможет пользователю быстрее прочитать информацию. Обычно, когда пользователь посещает сайт, он пробегает глазами текст, и сразу же должен увидеть нужную информацию. Если вы используете какой-нибудь оригинальный шрифт, к примеру, стилизованный под рукописный или детский, его будет труднее читать. Вполне вероятно, посетитель сайта, не тратя время на попытки разобрать текст, простой покинет страницу и уйдет к конкуренту.

На странице представлены лучшие курсы типографики для новичков и специалистов, желающих поднять свой уровень умений. Они будут полезны и владельцам бизнеса, занимающимся продажами онлайн.