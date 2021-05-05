Курсы Аdobe Рhotoshop

Графический дизайнер создает визуальные концепции, он может нарисовать логотип, составить брендбук, оформить презентацию или шаблон будущего веб-сайта. Для этого вам пригодится знание одной из самых популярных и полезных программ – Фотошоп.

На курсах вы научитесь профессионально работать с графическим редактором, рисовать коллажи и анимацию. Овладейте графическими инструментами и получите новую высокооплачиваемую специальность. Восполните пробелы в знаниях и улучшите свои креативные навыки.

Совершенствуйте свои знания, и вы сможете брать заказы на фрилансе, находясь где угодно. Овладейте универсальным графическим редактором, изучите базовые и продвинутые приемы работы. Вы можете использовать Фотошоп для работы или других целей.

На продвинутых курсах вы уже сможете работать со слоями и масками. Вы научитесь обрезать изображения и создавать стильные коллажи. Редактор поможет сэкономить время на повторяющихся задачах. Узнайте, как создавать сложные эффекты с нуля и применять все возможности программы для дизайнеров. Вы сможете воплотить любые творческие идеи.

Изучение Аdobe Рhotoshop на курсах быстрее, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По завершении курса вы сможете применить полученные навыки и больше зарабатывать.

Лучшие онлайн-курсы обучения Аdobe Рhotoshop

Помимо навыков работы непосредственно с программой, важно также развивать насмотренность. Это один из важнейших приемов в профессиональном дизайне. На курсах вас научат отличать хорошие работы от плохих с помощью композиции, цвета и типографики. Вы поймете, как самостоятельно разработать представление о хорошем дизайне, чтобы успешно решать множество задач, и таким образом приобретете весьма полезный навык для работы.

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