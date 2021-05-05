Курсы по Motion-дизайну
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Motion-дизайн. Start
|Skillbox
|21 мая
|8 месяцев
|
81 535 ₽57 075 ₽
|2 594 ₽/мес.
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|Motion-дизайнер с нуля до PRO
|Skillbox
|21 мая
|10 месяцев
|
229 885 ₽137 931 ₽
|4 449 ₽/мес.
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|Motion-дизайн с нуля до PRO
|Skillbox
|29 апреля
|8 месяцев
|—
|—
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Курсы motion-дизайна
Motion-design (дословно – «дизайн движения») - это графика, которая находится в движении. Проекты motion-дизайна могут содержать анимацию и видеоэффекты, изображения и фото, типографику, а также 3D-объекты. Этот тип графического дизайна применяется только в цифровой области: создание и оформление web-контента, ТВ, кинематограф.
Специалисты по motion-дизайну работают в следующих областях:
- анимированные логотипы,
- создание презентаций,
- объявления и баннеры,
- web-сайты, десктопные и мобильные приложения,
- видеоигры и мультипликация,
- информационные и образовательные видеоролики.
Motion-дизайнер приступает к работе начиная с раскадровки. Затем приводит статические объекты в движение с помощью анимации или видео.
Изучение профессии на онлайн-курсах motion-дизайна выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат коучеры. По завершении курса вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
Лучшие онлайн-курсы обучения motion-дизайну
Анимационная графика была открыта для дизайнеров относительно поздно. Раньше эта сфера ограничивалась узкой командой сотрудников. В настоящее время анимированная графика нашла широкое применение в презентации, веб-интерфейсах, графике, видео и разнообразных digital-проектах. Новые области применения для дизайна движения появляются каждый день. Вот почему важно регулярно повышать уровень знаний – так вы всегда будете востребованы. Кроме того, motion-designer должен обладать развитыми навыками общения и маркетинга.
На странице представлены лучшие курсы motion-дизайна для новичков и специалистов, мечтающих поднять свой уровень умений.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Motion-дизайнер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|6 541 ₽/мес.
|90 000 ₽
|Перейти
Профессия motion-дизайнер
Анимированная графика открылась относительно недавно. Ранее эта область ограничивалась узким кругом специалистов. В настоящее время анимированная графика широко используется в презентациях, web-интерфейсах, графике, видео и различных цифровых проектах. Новые приложения для дизайна движения появляются ежедневно. Именно поэтому важно постоянно повышать уровень знаний – чтобы вы всегда были востребованы.
Здесь представлены лучшие курсы motion-дизайна для начинающих и специалистов, мечтающих поднять свой уровень умений.
Обзор профессии motion-дизайнер
Motion-дизайн - это графика, находящаяся в движении. Проекты дизайна движения могут содержать анимационные и видеоэффекты, изображения и фотографии, типографику, трехмерные объекты. Этот вид графического дизайна используется только в цифровой сфере: создание и дизайн контента, телевидение, кино.
Работа начинается с раскадровки. Затем статические объекты приводят в движение с помощью анимации или видео.
Чем занимается motion-дизайнер:
- рисует анимированные логотипы,
- создает презентации,
- разрабатывает рекламу и баннеры,
- оформляет веб-сайты, десктопные и мобильные приложения,
- работает с видеоиграми и анимацией,
- оформляет полезные и обучающие видеоролики.
Обязанности и навыки
Какими навыками и качествами должен владеть специалист:
- знание графического дизайна (композиция, типографика, колористика),
- навыки написания сценариев,
- способность работать с данными: поиск, анализ и использование различных функций,
- следовать тенденциям, но исходя из собственного вкуса и специфики бизнеса,
- знание полной технологической цепочки для создания продукта,
- умение донести до аудитории идею, как можно короче и проще.
Какие программы и инструменты необходимо освоить:
- Adobe After Effects,
- Adobe Premiere Pro,
- Nuke,
- Autodesk Combustion,
- Apple Motion,
- Adobe Illustrator,
- Adobe Photoshop,
- Adobe Flash,
- Autodesk 3ds Max,
- Autodesk Maya,
- LightWave 3D,
- Blender,
- Cinema 4D.
Обязанности могут варьироваться в зависимости от места работы и направления бизнеса. Будет преимуществом высшее художественное образование, портфолио и отличное знание английского языка.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По статистике сайта ХабрКарьера за 2021 год, зарплаты составили от 45 000 руб. до 220 000 руб.:
- Intern (Стажер) – от 45 000 руб. до 60 000 руб.
- Junior (Начинающий) – от 60 000 руб. до 80 000 руб.
- Middle (Средний уровень) – от 80 000 руб. до 110 000 руб.
- Senior (Высокий уровень) – от 110 000 руб. до 150 000 руб.
- Team lead (Руководитель отдела) – от 150 000 руб. до 220 000 руб.
Найти работу можно в следующих направлениях бизнеса:
- Кинематограф – оформление заставки в начале фильма, трейлеров, тизеров, титров.
- ТВ - создание титров, заставок, субтитров, программ.
- Маркетинг – создание продвинутого анимационного дизайна в СМИ, рекламы и промо-роликов.
- Медиа – подготовка видеороликов для передач.
- Бизнес - создание рекламы и инфографики, медиафайлов для конференций, сайтов, презентаций.
- Образовательная система – материалы с использованием графики движения помогают раскрыть сложные научные темы.
Обучение специальности motion-дизайнер
Обучение специальности motion-дизайнер на дистанционных курсах гораздо интереснее и лучше, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию тренинга вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области