Курсы motion-дизайна

Motion-design (дословно – «дизайн движения») - это графика, которая находится в движении. Проекты motion-дизайна могут содержать анимацию и видеоэффекты, изображения и фото, типографику, а также 3D-объекты. Этот тип графического дизайна применяется только в цифровой области: создание и оформление web-контента, ТВ, кинематограф.

Специалисты по motion-дизайну работают в следующих областях:

анимированные логотипы,

создание презентаций,

объявления и баннеры,

web-сайты, десктопные и мобильные приложения,

видеоигры и мультипликация,

информационные и образовательные видеоролики.

Motion-дизайнер приступает к работе начиная с раскадровки. Затем приводит статические объекты в движение с помощью анимации или видео.

Изучение профессии на онлайн-курсах motion-дизайна выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат коучеры. По завершении курса вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения motion-дизайну

Анимационная графика была открыта для дизайнеров относительно поздно. Раньше эта сфера ограничивалась узкой командой сотрудников. В настоящее время анимированная графика нашла широкое применение в презентации, веб-интерфейсах, графике, видео и разнообразных digital-проектах. Новые области применения для дизайна движения появляются каждый день. Вот почему важно регулярно повышать уровень знаний – так вы всегда будете востребованы. Кроме того, motion-designer должен обладать развитыми навыками общения и маркетинга.

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