  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по Motion-дизайну

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Motion-дизайн. Start Skillbox 21 мая 8 месяцев
81 535 ₽
57 075 ₽ 		2 594 ₽/мес. Перейти
Motion-дизайнер с нуля до PRO Skillbox 21 мая 10 месяцев
229 885 ₽
137 931 ₽ 		4 449 ₽/мес. Перейти
Motion-дизайн с нуля до PRO Skillbox 29 апреля 8 месяцев Перейти

Курсы motion-дизайна

Motion-design (дословно – «дизайн движения») - это графика, которая находится в движении. Проекты motion-дизайна могут содержать анимацию и видеоэффекты, изображения и фото, типографику, а также 3D-объекты. Этот тип графического дизайна применяется только в цифровой области: создание и оформление web-контента, ТВ, кинематограф.

Специалисты по motion-дизайну работают в следующих областях:

  • анимированные логотипы,
  • создание презентаций,
  • объявления и баннеры,
  • web-сайты, десктопные и мобильные приложения,
  • видеоигры и мультипликация,
  • информационные и образовательные видеоролики.

Motion-дизайнер приступает к работе начиная с раскадровки. Затем приводит статические объекты в движение с помощью анимации или видео.

Изучение профессии на онлайн-курсах motion-дизайна выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. В онлайн-школе вас научат коучеры. По завершении курса вы сможете применить полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Лучшие онлайн-курсы обучения motion-дизайну

Анимационная графика была открыта для дизайнеров относительно поздно. Раньше эта сфера ограничивалась узкой командой сотрудников. В настоящее время анимированная графика нашла широкое применение в презентации, веб-интерфейсах, графике, видео и разнообразных digital-проектах. Новые области применения для дизайна движения появляются каждый день. Вот почему важно регулярно повышать уровень знаний – так вы всегда будете востребованы. Кроме того, motion-designer должен обладать развитыми навыками общения и маркетинга.

На странице представлены лучшие курсы motion-дизайна для новичков и специалистов, мечтающих поднять свой уровень умений.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Motion-дизайнер Skillbox 21 мая 6 541 ₽/мес. 90 000 ₽ Перейти

Профессия motion-дизайнер

Анимированная графика открылась относительно недавно. Ранее эта область ограничивалась узким кругом специалистов. В настоящее время анимированная графика широко используется в презентациях, web-интерфейсах, графике, видео и различных цифровых проектах. Новые приложения для дизайна движения появляются ежедневно. Именно поэтому важно постоянно повышать уровень знаний – чтобы вы всегда были востребованы.

Здесь представлены лучшие курсы motion-дизайна для начинающих и специалистов, мечтающих поднять свой уровень умений.

Обзор профессии motion-дизайнер

Motion-дизайн - это графика, находящаяся в движении. Проекты дизайна движения могут содержать анимационные и видеоэффекты, изображения и фотографии, типографику, трехмерные объекты. Этот вид графического дизайна используется только в цифровой сфере: создание и дизайн контента, телевидение, кино.

Работа начинается с раскадровки. Затем статические объекты приводят в движение с помощью анимации или видео.

Чем занимается motion-дизайнер:

  • рисует анимированные логотипы,
  • создает презентации,
  • разрабатывает рекламу и баннеры,
  • оформляет веб-сайты, десктопные и мобильные приложения,
  • работает с видеоиграми и анимацией,
  • оформляет полезные и обучающие видеоролики.

Обязанности и навыки

Какими навыками и качествами должен владеть специалист:

  • знание графического дизайна (композиция, типографика, колористика),
  • навыки написания сценариев,
  • способность работать с данными: поиск, анализ и использование различных функций,
  • следовать тенденциям, но исходя из собственного вкуса и специфики бизнеса,
  • знание полной технологической цепочки для создания продукта,
  • умение донести до аудитории идею, как можно короче и проще.

Какие программы и инструменты необходимо освоить:

  • Adobe After Effects,
  • Adobe Premiere Pro,
  • Nuke,
  • Autodesk Combustion,
  • Apple Motion,
  • Adobe Illustrator,
  • Adobe Photoshop,
  • Adobe Flash,
  • Autodesk 3ds Max,
  • Autodesk Maya,
  • LightWave 3D,
  • Blender,
  • Cinema 4D.

Обязанности могут варьироваться в зависимости от места работы и направления бизнеса. Будет преимуществом высшее художественное образование, портфолио и отличное знание английского языка.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По статистике сайта ХабрКарьера за 2021 год, зарплаты составили от 45 000 руб. до 220 000 руб.:

  • Intern (Стажер) – от 45 000 руб. до 60 000 руб.
  • Junior (Начинающий) – от 60 000 руб. до 80 000 руб.
  • Middle (Средний уровень) – от 80 000 руб. до 110 000 руб.
  • Senior (Высокий уровень) – от 110 000 руб. до 150 000 руб.
  • Team lead (Руководитель отдела) – от 150 000 руб. до 220 000 руб.

Найти работу можно в следующих направлениях бизнеса:

  • Кинематограф – оформление заставки в начале фильма, трейлеров, тизеров, титров.
  • ТВ - создание титров, заставок, субтитров, программ.
  • Маркетинг – создание продвинутого анимационного дизайна в СМИ, рекламы и промо-роликов.
  • Медиа – подготовка видеороликов для передач.
  • Бизнес - создание рекламы и инфографики, медиафайлов для конференций, сайтов, презентаций.
  • Образовательная система – материалы с использованием графики движения помогают раскрыть сложные научные темы.

Обучение специальности motion-дизайнер

Обучение специальности motion-дизайнер на дистанционных курсах гораздо интереснее и лучше, чем самостоятельное повышение квалификации. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По окончанию тренинга вы сможете систематизировать полученные знания и стать более востребованным специалистом в своей области