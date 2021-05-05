Курсы по ландшафтному дизайну
|Курс ▲
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Ссылка на курс
|Ландшафтный дизайн общественных пространств
|Skillbox
|21 мая
|5 месяцев
|
91 885 ₽64 320 ₽
|5 360 ₽/мес.
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|Ландшафтный дизайн с нуля
|Skillbox
|21 мая
|4 месяца
|
80 385 ₽56 270 ₽
|4 689 ₽/мес.
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|Ландшафтный скетчинг
|Skillbox
|21 мая
|2 месяца
|
38 985 ₽27 290 ₽
|2 274 ₽/мес.
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|Профессия Ландшафтный дизайнер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|
11 494 ₽6 896 ₽
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Курсы ландшафтного дизайна
Ландшафтный дизайн интересует не только тех, кто хочет стать дизайнером, но и людей, желающих самостоятельно оформить свой участок, без привлечения подрядчиков.
В ходе курса вы разберетесь в дизайне сада, научитесь оформлять участки и работать в разнообразных стилях. Узнаете, как проектировать коммуникации, выбирать растения и представлять проекты заказчику.
Вы узнаете, как начать облагораживание садовой территории и как выбирать растительность, цветы, декор. Изучите дизайн садов и дачных участков. Научитесь проектированию водоемов и дорог, а также создавать проекты для клиентов, которые живут в разных климатических условиях.
Понимание дизайна сада и ботаники – крайне важный навык. Вы сможете определить центральную и обзорную точки местности. Узнаете, как подбирать растения, сочетать их друг с другом и составлять информацию о плане сада и ухода.
Изучение ландшафтного дизайна на онлайн-курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат коучеры. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области. Изучив ландшафтный дизайн и дизайн участка, вы сможете работать в штате или на фрилансе, набирая заказы из любой точки мира.
Лучшие онлайн-курсы обучения ландшафтному дизайну
На странице представлены лучшие курсы ландшафтного дизайна для новичков и специалистов, мечтающих поднять свой уровень знаний. Если у вас уже есть опыт в профессии, вы систематизируйте и расширите свои знания. Изучите, как проектировать сады для разных стран и с учетом местности.
Создавайте эскизы и рисунки, пройдите весь путь - от измерения места и разработки генерального плана до создания трехмерных моделей. Узнайте, как работать с документами и юридически грамотно оформить сделку. Научитесь работать комплексно – создавать гармоничный дизайн дома вместе с дизайном участка.
|Профессия
|Школа
|Дата старта
|Длительность
|Стоимость
|Рассрочка
|Потенциальная ЗП после окончания
|Ссылка на курс
|Ландшафтный дизайнер
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|6 896 ₽/мес.
|80 000 ₽
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|Дизайнер интерьеров и ландшафтной среды
|Skillbox
|21 мая
|—
|229 011 ₽
|7 387 ₽/мес.
|100 000 ₽
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|ландшафтный дизайнер PRO
|Skillbox
|21 мая
|—
|—
|6 583 ₽/мес.
|80 000 ₽
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Профессия ландшафтного дизайнера
Дизайнер не только создает эскизы и рисунки будущего сада или участка, но и проходит весь путь - от замера места и подготовки генерального плана до разработки 3D-моделей. Для этого необходимы навыки работы с графическими редакторами, хороший художественный вкус и внимательность.
Здесь представлены лучшие курсы ландшафтного дизайна для новичков и специалистов, желающих повысить свой уровень навыков. Если вы хотите пройти обучение для того, чтобы оформить свой участок, то и в этом случае найдете что-нибудь подходящее для себя.
Далее мы расскажем, кто такой ландшафтный дизайнер, чем он занимается и сколько может заработать.
Обзор профессии ландшафтный дизайнер
Итак, что делает дизайнер:
- оформляет участки, работая в разных стилях,
- облагораживает садовый участок растительностью, цветами, разнообразным декором,
- следит за модными тенденциями дизайна садов и загородных участков,
- планирует водохранилища и дороги, проектирует коммуникации,
- разбирается в ботанике и знает, какие растения могут сочетаться друг с другом, в каких условиях растут те или иные травы, цветы и деревья и как за ними нужно ухаживать,
- знает, как определить центральные и обзорные точки на участке – это нужно для того, чтобы подготовить план,
- составляет информацию о дизайне сада и уходе за ним для заказчика,
- умеет работать комплексно, чтобы создать гармоничный дизайн дома вместе с дизайном участка.
Базовые знания:
- умение проектировать, рисовать, рассчитать смету;
- понимать принципы организации ландшафта;
- знать ботанику, садоводство, мелиорацию земель, архитектуру;
- разбираться в декоративных растениях;
- профессионально владеть графическими программами.
Зарплаты и возможность трудоустройства
По данным сайтов работы, зарплаты специалистов по ландшафтному дизайну – от 12 000 руб. до 100 000 руб. Но при этом нужно учесть, что основная часть заработка – это проценты от стоимости проекта. Как правило - 25-80%. Поэтому доходы напрямую зависят от стоимости объектов.
Что еще влияет на формирование зарплат:
- образование;
- опыт работы;
- регион и сфера бизнеса компании;
- портфолио с успешными проектами и рекомендации клиентов;
- время, которое специалист готов уделять работе;
- талант и качество исполнения проектов.
Многие ландшафтные дизайнеры работают на себя. Для этого нужно понимание, как выгодно представлять проекты заказчику, работать с документами и юридически грамотно оформить сделку. Кроме того, часто приходится создавать проекты для людей, живущих в разных климатических условиях.
Опытные специалисты могут заработать на консультациях – с выездом или предоставляя их удаленно. Сегодня одна консультация стоит от 3 000 руб. и выше, в зависимости от опыта и репутации дизайнера.
Также ландшафтный дизайнер работает с придомовыми и общественными территориями, занимаясь их облагораживанием.
Обучение специальности ландшафтный дизайнер
Освоение профессии ландшафтный дизайнер на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.
Многие школы заинтересованы в том, чтобы их ученики как можно скорее нашли работу, поэтому предлагают помощь в трудоустройстве и подготовке резюме. Поэтому можете не волноваться – все расходы на курсы окупятся достаточно быстро