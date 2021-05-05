  • Обновлено: 18 мая 2022

Курсы по ландшафтному дизайну

Курс ▲ Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Ссылка на курс
Ландшафтный дизайн общественных пространств Skillbox 21 мая 5 месяцев
91 885 ₽
64 320 ₽ 		5 360 ₽/мес. Перейти
Ландшафтный дизайн с нуля Skillbox 21 мая 4 месяца
80 385 ₽
56 270 ₽ 		4 689 ₽/мес. Перейти
Ландшафтный скетчинг Skillbox 21 мая 2 месяца
38 985 ₽
27 290 ₽ 		2 274 ₽/мес. Перейти
Профессия Ландшафтный дизайнер Skillbox 21 мая
11 494 ₽
6 896 ₽ 		Перейти

Курсы ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн интересует не только тех, кто хочет стать дизайнером, но и людей, желающих самостоятельно оформить свой участок, без привлечения подрядчиков.

В ходе курса вы разберетесь в дизайне сада, научитесь оформлять участки и работать в разнообразных стилях. Узнаете, как проектировать коммуникации, выбирать растения и представлять проекты заказчику.

Вы узнаете, как начать облагораживание садовой территории и как выбирать растительность, цветы, декор. Изучите дизайн садов и дачных участков. Научитесь проектированию водоемов и дорог, а также создавать проекты для клиентов, которые живут в разных климатических условиях.

Понимание дизайна сада и ботаники – крайне важный навык. Вы сможете определить центральную и обзорную точки местности. Узнаете, как подбирать растения, сочетать их друг с другом и составлять информацию о плане сада и ухода.

Изучение ландшафтного дизайна на онлайн-курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат коучеры. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области. Изучив ландшафтный дизайн и дизайн участка, вы сможете работать в штате или на фрилансе, набирая заказы из любой точки мира.

Лучшие онлайн-курсы обучения ландшафтному дизайну

На странице представлены лучшие курсы ландшафтного дизайна для новичков и специалистов, мечтающих поднять свой уровень знаний. Если у вас уже есть опыт в профессии, вы систематизируйте и расширите свои знания. Изучите, как проектировать сады для разных стран и с учетом местности.

Создавайте эскизы и рисунки, пройдите весь путь - от измерения места и разработки генерального плана до создания трехмерных моделей. Узнайте, как работать с документами и юридически грамотно оформить сделку. Научитесь работать комплексно – создавать гармоничный дизайн дома вместе с дизайном участка.


Профессия Школа Дата старта Длительность Стоимость Рассрочка Потенциальная ЗП после окончания Ссылка на курс
Ландшафтный дизайнер Skillbox 21 мая 6 896 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти
Дизайнер интерьеров и ландшафтной среды Skillbox 21 мая 229 011 ₽ 7 387 ₽/мес. 100 000 ₽ Перейти
ландшафтный дизайнер PRO Skillbox 21 мая 6 583 ₽/мес. 80 000 ₽ Перейти

Профессия ландшафтного дизайнера

Дизайнер не только создает эскизы и рисунки будущего сада или участка, но и проходит весь путь - от замера места и подготовки генерального плана до разработки 3D-моделей. Для этого необходимы навыки работы с графическими редакторами, хороший художественный вкус и внимательность.

Здесь представлены лучшие курсы ландшафтного дизайна для новичков и специалистов, желающих повысить свой уровень навыков. Если вы хотите пройти обучение для того, чтобы оформить свой участок, то и в этом случае найдете что-нибудь подходящее для себя.

Далее мы расскажем, кто такой ландшафтный дизайнер, чем он занимается и сколько может заработать.

Обзор профессии ландшафтный дизайнер

Итак, что делает дизайнер:

  • оформляет участки, работая в разных стилях,
  • облагораживает садовый участок растительностью, цветами, разнообразным декором,
  • следит за модными тенденциями дизайна садов и загородных участков,
  • планирует водохранилища и дороги, проектирует коммуникации,
  • разбирается в ботанике и знает, какие растения могут сочетаться друг с другом, в каких условиях растут те или иные травы, цветы и деревья и как за ними нужно ухаживать,
  • знает, как определить центральные и обзорные точки на участке – это нужно для того, чтобы подготовить план,
  • составляет информацию о дизайне сада и уходе за ним для заказчика,
  • умеет работать комплексно, чтобы создать гармоничный дизайн дома вместе с дизайном участка.

Базовые знания:

  • умение проектировать, рисовать, рассчитать смету;
  • понимать принципы организации ландшафта;
  • знать ботанику, садоводство, мелиорацию земель, архитектуру;
  • разбираться в декоративных растениях;
  • профессионально владеть графическими программами.

Зарплаты и возможность трудоустройства

По данным сайтов работы, зарплаты специалистов по ландшафтному дизайну – от 12 000 руб. до 100 000 руб. Но при этом нужно учесть, что основная часть заработка – это проценты от стоимости проекта. Как правило - 25-80%. Поэтому доходы напрямую зависят от стоимости объектов.

Что еще влияет на формирование зарплат:

  • образование;
  • опыт работы;
  • регион и сфера бизнеса компании;
  • портфолио с успешными проектами и рекомендации клиентов;
  • время, которое специалист готов уделять работе;
  • талант и качество исполнения проектов.

Многие ландшафтные дизайнеры работают на себя. Для этого нужно понимание, как выгодно представлять проекты заказчику, работать с документами и юридически грамотно оформить сделку. Кроме того, часто приходится создавать проекты для людей, живущих в разных климатических условиях.

Опытные специалисты могут заработать на консультациях – с выездом или предоставляя их удаленно. Сегодня одна консультация стоит от 3 000 руб. и выше, в зависимости от опыта и репутации дизайнера.

Также ландшафтный дизайнер работает с придомовыми и общественными территориями, занимаясь их облагораживанием.

Обучение специальности ландшафтный дизайнер

Освоение профессии ландшафтный дизайнер на дистанционных курсах гораздо увлекательнее и выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь c вами будут заниматься профессиональные преподаватели. По завершении обучения вы сможете систематизировать полученные умения и стать более востребованным специалистом в своей области.

Многие школы заинтересованы в том, чтобы их ученики как можно скорее нашли работу, поэтому предлагают помощь в трудоустройстве и подготовке резюме. Поэтому можете не волноваться – все расходы на курсы окупятся достаточно быстро