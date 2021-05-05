Курсы ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн интересует не только тех, кто хочет стать дизайнером, но и людей, желающих самостоятельно оформить свой участок, без привлечения подрядчиков.

В ходе курса вы разберетесь в дизайне сада, научитесь оформлять участки и работать в разнообразных стилях. Узнаете, как проектировать коммуникации, выбирать растения и представлять проекты заказчику.

Вы узнаете, как начать облагораживание садовой территории и как выбирать растительность, цветы, декор. Изучите дизайн садов и дачных участков. Научитесь проектированию водоемов и дорог, а также создавать проекты для клиентов, которые живут в разных климатических условиях.

Понимание дизайна сада и ботаники – крайне важный навык. Вы сможете определить центральную и обзорную точки местности. Узнаете, как подбирать растения, сочетать их друг с другом и составлять информацию о плане сада и ухода.

Изучение ландшафтного дизайна на онлайн-курсах выгоднее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь вас научат коучеры. По завершении обучения вы сможете применить полученные навыки и стать более востребованным специалистом в своей области. Изучив ландшафтный дизайн и дизайн участка, вы сможете работать в штате или на фрилансе, набирая заказы из любой точки мира.

Лучшие онлайн-курсы обучения ландшафтному дизайну

На странице представлены лучшие курсы ландшафтного дизайна для новичков и специалистов, мечтающих поднять свой уровень знаний. Если у вас уже есть опыт в профессии, вы систематизируйте и расширите свои знания. Изучите, как проектировать сады для разных стран и с учетом местности.

Создавайте эскизы и рисунки, пройдите весь путь - от измерения места и разработки генерального плана до создания трехмерных моделей. Узнайте, как работать с документами и юридически грамотно оформить сделку. Научитесь работать комплексно – создавать гармоничный дизайн дома вместе с дизайном участка.