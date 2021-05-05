Курсы по созданию лендингов
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Курсы создания лендингов
Под лендингом обычно подразумевается продающий сайт-одностраничник. То есть у разработчика и дизайнера есть всего 1 страница, чтобы выгодно показать преимущества товара или услуги, поэтому ее нужно сделать максимально удобной и удержать внимание пользователя. А это не так-то просто, как кажется на первый взгляд.
Обучение на курсах подходит как дизайнерам и программистам, так и маркетологам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, SEO-специалистам, а также владельцам сайтов. Вы изучите принципы создания целевой страницы. Ознакомитесь с базовыми принципами построения продающих страниц, изучите их структуру, а также рынок, чтобы знать конкурентов и их преимущества.
В первую очередь необходимо понимание – для чего вам нужен лендинг. В ходе обучения вы разберете самые распространенные ошибки при их создании. В результате вы поймете, чем целевая страница отличается от традиционного сайта и составите план работы по запуску landing-page.
Обучение созданию лендингов на курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать.
Лучшие онлайн-курсы обучения созданию лендингов
Чему вас научат на тренингах:
- Делать эффективные целевые страницы.
- Удерживать внимание пользователя.
- Создавать сайты с использованием популярных конструкторов.
- Выстраивать структуру страницы.
- Понимать разницу между landing-page и интернет-магазином.
- Компоновать блоки с информацией.
- Создавать эффектную визуальную презентацию.
- Проектировать структуру данных.
Здесь представлены лучшие курсы создания лендингов для новичков и специалистов, которые хотят повысить свой уровень знаний.