Курсы создания лендингов

Под лендингом обычно подразумевается продающий сайт-одностраничник. То есть у разработчика и дизайнера есть всего 1 страница, чтобы выгодно показать преимущества товара или услуги, поэтому ее нужно сделать максимально удобной и удержать внимание пользователя. А это не так-то просто, как кажется на первый взгляд.

Обучение на курсах подходит как дизайнерам и программистам, так и маркетологам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, SEO-специалистам, а также владельцам сайтов. Вы изучите принципы создания целевой страницы. Ознакомитесь с базовыми принципами построения продающих страниц, изучите их структуру, а также рынок, чтобы знать конкурентов и их преимущества.

В первую очередь необходимо понимание – для чего вам нужен лендинг. В ходе обучения вы разберете самые распространенные ошибки при их создании. В результате вы поймете, чем целевая страница отличается от традиционного сайта и составите план работы по запуску landing-page.

Обучение созданию лендингов на курсах результативнее, чем самостоятельное получение знаний. Здесь с вами будут заниматься квалифицированные специалисты. По окончанию учебы вы сможете систематизировать полученные умения и больше зарабатывать.

Лучшие онлайн-курсы обучения созданию лендингов

Чему вас научат на тренингах:

Делать эффективные целевые страницы.

Удерживать внимание пользователя.

Создавать сайты с использованием популярных конструкторов.

Выстраивать структуру страницы.

Понимать разницу между landing-page и интернет-магазином.

Компоновать блоки с информацией.

Создавать эффектную визуальную презентацию.

Проектировать структуру данных.

Здесь представлены лучшие курсы создания лендингов для новичков и специалистов, которые хотят повысить свой уровень знаний.